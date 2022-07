Analyse du marché de la santé mobile, taille, part, tendances à la hausse et recherche de nouvelles technologies jusqu’en 2029

Un rapport d’étude de marché convaincant aide les entreprises dans tous les domaines du commerce à prendre des décisions supérieures, à aborder les questions commerciales les plus difficiles et à réduire le risque d’échec. Cela leur fournit également de meilleures informations sur le marché avec lesquelles ils peuvent conduire l’entreprise dans la bonne direction. Le rapport se concentre sur de nombreux aspects liés à l’industrie et au marché. Certaines de ces stratégies sont les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les partenariats, les coentreprises et les acquisitions. Étant donné que les entreprises peuvent obtenir des avantages extrêmes avec les différents segments couverts dans le rapport d’étude de marché, chaque élément du marché est touché.

Un rapport de marketing international fonctionne comme une source d’informations fiable pour offrir une vue télescopique des tendances, situations, opportunités et statuts existants du marché. Les entreprises d’aujourd’hui choisissent fortement le rapport d’étude de marché tel que ce rapport, car il aide à améliorer la prise de décision, à générer davantage de revenus, à hiérarchiser les objectifs du marché et à réaliser des activités rentables. Une analyse et une discussion des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et de la part de marché sont présentées dans ce rapport. Un rapport d’étude de marché gagnant offre un aperçu du marché exploitable avec lequel des stratégies commerciales durables et rentables peuvent être élaborées.

Le marché mondial de la santé mobile affichera un TCAC d’environ 34,68 % pour la période de prévision 2021-2028. La pénétration accrue des smartphones, tablettes et autres gadgets similaires, les avancées technologiques croissantes dans la connectivité Internet pour fournir des services de santé ininterrompus et la prévalence croissante des maladies chroniques et autres maladies infectieuses sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché mHealth.

Pour rester « en avance » sur vos concurrents, demandez un échantillon GRATUIT ici (avec analyse d’impact covid 19) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-mhealth-market&pm

mHealth est une solution technologique d’e-santé qui collecte et conserve les données des patients qui sont à leur tour utilisées pour le suivi et l’analyse. mHealth permet la surveillance à distance des patients pour fournir un soutien au traitement et des services de diagnostic.

L’adoption accrue d’appareils connectés et d’applications mHealth pour la gestion des maladies chroniques et infectieuses soutient le taux de croissance du marché à la hausse. Les avancées croissantes dans les solutions mobiles avancées sont l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché de la santé mobile. Une prestation de soins de santé centrée sur le patient, associée à une concentration sur la maîtrise des coûts dans le secteur de la santé, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché.

Cependant, le manque de normes et de réglementations fera dérailler le taux de croissance du marché. La résistance des prestataires de soins de santé traditionnels posera en outre des défis pour la croissance du marché.

Marché mondial de la santé mobile, par produit et service (dispositifs médicaux connectés et autres dispositifs médicaux connectés), applications de santé mobile (applications de soins de santé et applications de gestion des médicaments), applications médicales (applications de référence médicale, applications de formation médicale continue, applications de gestion et de surveillance des patients et communication et applications de conseil), services de santé mobile (services de surveillance à distance, services de diagnostic et de consultation, services de traitement, services de renforcement du système de santé, services de remise en forme et de bien-être et services de prévention), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne , Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud , Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis,Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028

Étendue du marché mondial de la santé mobile et taille du marché

Le marché mHealth est segmenté en fonction des produits et services, des applications mHealth, des applications médicales et des services mHealth. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Basé sur les produits et services, le marché mHealth est segmenté en dispositifs médicaux connectés et autres dispositifs médicaux connectés. Le segment des dispositifs médicaux connectés est en outre sous-segmenté en dispositifs de surveillance des signes vitaux, débitmètres de pointe, dispositifs de surveillance fœtale, trackers multiparamètres, moniteurs d’apnée du sommeil et dispositifs de surveillance neurologique. Le segment des dispositifs de surveillance des signes vitaux est en outre divisé en tensiomètres, lecteurs de glycémie, moniteurs ECG/fréquence cardiaque et oxymètres de pouls.

Sur la base des applications mHealth, le marché mHealth est classé en applications de soins de santé et applications de gestion des médicaments. Le segment des applications de santé est en outre sous-segmenté en applications générales de santé et de remise en forme, applications de gestion des soins chroniques, applications de gestion de la santé mentale et des troubles du comportement, applications de gestion du diabète, applications de surveillance de la pression artérielle et de l’ECG, applications de gestion du cancer et autres applications de gestion des soins chroniques. Le segment des applications générales de santé et de fitness est divisé en applications de suivi de la santé, applications de gestion de l’obésité et du poids et applications de fitness et de nutrition. Les applications de gestion des médicaments sont sous-segmentées en applications de santé pour femmes, applications de dossier de santé personnel et autres applications de soins de santé. Le segment des applications de santé des femmes est sous-segmenté en applications de grossesse, applications de fertilité, applications d’allaitement et autres applications de santé des femmes.

Sur la base des applications médicales, le marché mHealth est classé en applications médicales de référence, applications de formation médicale continue, applications de gestion et de suivi des patients et applications de communication et de conseil.

Sur la base des services mHealth, le marché mHealth est classé en services de surveillance à distance, services de diagnostic et de consultation, services de traitement, services de renforcement du système de santé, services de fitness et de bien-être et services de prévention.

Analyse concurrentielle : marché mondial de la santé mobile

Le marché mondial de la santé mobile est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché mHealth pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Principaux concurrents/acteurs du marché : marché mondial de la santé mobile

Medtronic, SAMSUNG, Koninklijke Philips NV, iHealth Labs Inc, AT&T Intellectual Property., Allscripts Healthcare, LLC, Qualcomm Technologies, Inc., Cerner Corporation., Doximity, Inc., Evolent Health, Inc., Perfint Healthcare, Oscar Insurance, Zest Health, athenahealth, Inc., OMRON Corporation, Nokia, Cisco Systems, Inc., AIRSTRIP TECHNOLOGIES, INC., BioTelemetry, Inc. et AliveCor, Inc. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Développements clés sur le marché : marché mondial de la santé mobile

En décembre 2016, selon les nouvelles de HIMSS, il existe une nouvelle alliance axée sur les meilleures pratiques pour les applications de santé mobiles, HIMSS s’est joint à l’American Heart Association, à l’American Medical Association et au groupe DHX pour former une organisation multipartite connue sous le nom d’Excertia. Cette collaboration aidera les efforts continus de chaque organisation pour favoriser des technologies de santé sûres, efficaces, opérationnelles et réputées, tout en complétant l’engagement mutuel à faire progresser l’innovation en médecine et à améliorer la santé des États-Unis.

Selon les nouvelles publiées par Xtelligent Media, LLC. , mhealth intelligence l’application de santé mobile réduit les symptômes de dépression de 42,0 %. il a été fondé dans les études que l’utilisation d’une application de santé mobile a aidé les patients à réduire les symptômes associés au trouble dépressif majeur (TDM)

Principaux moteurs et contraintes du marché :

Augmentation de la pénétration des smartphones, tablettes et autres plateformes mobiles

Utilisation croissante des appareils connectés et des applications de santé mobile pour la gestion des maladies chroniques

Maîtrise des coûts dans la prestation des soins de santé

Pénétration robuste des réseaux 3G et 4G pour des services de santé ininterrompus

Accent accru sur la prestation de soins de santé centrés sur le patient

Achetez ce rapport (peut être utilisé par toute l’organisation à travers le monde + PDF téléchargeable et imprimable + 30 + pays) @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-mhealth-market&pm

Définition du marché : marché mondial de la santé mobile

Ce rapport de marché définit les tendances du marché et prévoit les opportunités et menaces à venir du marché de la santé mobile au cours des 8 prochaines années. mHealth est également appelé santé mobile. C’est un mot utilisé pour la pratique de la médecine et de la santé publique soutenue par des appareils mobiles. mHealth est la combinaison, la distribution et la génération d’informations sur la santé via des appareils mobiles et sans fil. Il traite des informations partagées entre les patients et les prestataires. Dans le domaine de la santé mobile, des projets sont exploités pour utiliser la capacité des téléphones mobiles à collecter des données et à les transmettre rapidement, à moindre coût et relativement efficacement. Données liées à la localisation et aux niveaux de maladies particulières telles que le paludisme, le VIH/SIDA, la tuberculose, La grippe aviaire peut aider les systèmes médicaux et de santé ou les ministères d’autres organisations à identifier les épidémies et à mieux cibler les ressources médicales vers les régions qui en ont le plus besoin. En cas d’urgence, de tels projets peuvent être particulièrement utiles, afin d’identifier où se trouvent les plus grands besoins médicaux dans un pays. Le mHealth se concentre généralement sur les informations à fournir via les smartphones. Mais certaines des informations peuvent également être récupérées via des appareils mobiles de génération antérieure qui ne disposent que de la messagerie vocale et textuelle. Ces appareils sont les plus communs dans le monde en développement où la connectivité Internet est limitée mais en croissance rapide. Certains des exemples réels d’applications mHealth incluent les informations vocales d’un fournisseur et la messagerie mobile pour améliorer les comportements de santé, par exemple les rappels de soins prénatals, les notifications et les alertes, l’adhésion aux médicaments, ce qui permet également l’autogestion des maladies chroniques. Afin de considérer le niveau de prise de décision en matière de politiques et de services de santé, on peut voir que les technologies mobiles ont contribué à accroître la qualité de la formation et des services des travailleurs de la santé, elles ont réduit le coût des services en faisant chuter la rigidité, la réplication et en améliorant l’accès aux des données fiables pour faciliter la prise de décision.

MEASURE Evaluation est financé par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et le Plan d’urgence du président américain pour la lutte contre le sida (PEPFAR). Le projet a été financé par l’USAID, soutient les systèmes d’information sur la santé dans les pays en développement pour fournir des preuves sur la performance du système de santé et l’impact des services de santé sur la vie des gens.

Pour plus d’informations, obtenez une table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-mhealth-market&pm

Segmentation du marché : marché mondial de la santé mobile

Le marché mondial de la santé mobile est segmenté en fonction des produits et services et des segments géographiques.

Sur la base des produits et services, le marché est segmenté en dispositifs médicaux connectés, applications mhealth et services mhealth.

Le segment des dispositifs médicaux connectés est en outre segmenté en solutions mhealth : dispositifs de santé grand public, dispositifs cliniques, débitmètres de pointe, dispositifs de surveillance fœtale, trackers multiparamètres, dispositifs de surveillance neurologique, moniteurs d’apnée du sommeil et autres dispositifs médicaux connectés comprenant des thermomètres, des moniteurs de coagulation numériques. capteurs cutanés et moniteurs de maternité fœtale. Le segment des dispositifs cliniques est en outre sous-segmenté en dispositifs de surveillance des signes vitaux qui sont classés sur la base des tensiomètres, des glucomètres, des moniteurs ECG/moniteurs de fréquence cardiaque et des oxymètres de pouls.

Le segment de marché des applications mHealth est en outre segmenté en applications de soins de santé qui sont à nouveau classées en applications générales de santé et de remise en forme, gestion des soins chroniques, gestion des médicaments et applications de santé des femmes. Les applications générales de santé et de fitness sont en outre sous-segmentées en applications de suivi de la santé, applications de gestion de l’obésité et du poids et applications de fitness et de nutrition. La gestion des soins chroniques est classée en applications de gestion de la santé mentale et des troubles du comportement, applications de gestion du diabète, applications de surveillance de la pression artérielle et de l’ECG, applications de gestion du traitement du cancer et autres applications de gestion des soins chroniques (maladies respiratoires et troubles rénaux, applications de gestion des infections). Les applications de santé des femmes sont également sous-segmentées en applications de grossesse, applications de fertilité,

Basé sur la géographie, le rapport sur le marché mondial de la santé mobile couvre des points de données pour 28 pays dans plusieurs zones géographiques, à savoir l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique. Certains des principaux pays couverts dans ce rapport sont les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Turquie, la Russie, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, le Japon, l’Australie, Singapour, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud et le Brésil. les autres.

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché.

Contact:

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Corporatesales@databridgemarketresearch.com