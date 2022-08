Analyse du marché de la robotique industrielle, taille, perspectives régionales, part, tendance, croissance, analyse et rapport prévisionnel 2030

La taille du marché mondial de la robotique industrielle a atteint 42,35 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 12,3 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’adoption rapide de l’automatisation, de l’IIoT et de l’IA dans la fabrication industrielle en combinaison avec la vision et d’autres systèmes de détection, qui permettent aux robots d’exécuter facilement des tâches difficiles, est l’un des principaux facteurs de croissance des revenus du marché. En outre, la croissance rapide de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement où les entrepôts et les centres de distribution augmentent la demande de robots industriels en raison d’une priorité élevée pour une livraison rapide ainsi que de processus de fabrication efficaces et rentables.

La demande croissante de robots industriels par les fabricants pour l’automatisation des tâches, l’amélioration de la sécurité des travailleurs et l’augmentation de la production globale avec une réduction du gaspillage et des coûts d’exploitation élevés est l’un des principaux facteurs de croissance du marché. Par exemple, des robots collaboratifs ou des Cobots, lorsqu’ils sont équipés d’outils de distribution, peuvent être utilisés pour appliquer de la colle et d’autres adhésifs et peuvent être équipés d’un kit de ponçage pour polir les pièces pour une finition brillante et lisse.

Selon la Fédération internationale de robotique (IFR), environ 486 800 unités de robots industriels ont été expédiées dans le monde en 2022, soit une augmentation de 27 % par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, l’Asie/Australie a enregistré un taux de croissance significatif avec une augmentation des installations de 33 %, atteignant 354 500 unités.

Le paysage concurrentiel du rapport a été formulé en tenant compte de tous les paramètres essentiels tels que le profilage de l’entreprise, la part de marché, les développements et avancées récents, les marges brutes, le portefeuille de produits, la génération de revenus, la situation financière, la position sur le marché et les plans d’expansion. Le rapport examine également en détail les récentes fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords, les accords d’entreprise et gouvernementaux et les partenariats, entre autres. Le rapport met également en lumière les récents développements technologiques et les avancées des produits sur le marché de la robotique industrielle.

En outre, le rapport fournit des détails sur les nouveaux acteurs entrant sur le marché et sur les obstacles à l’entrée de gamme et propose des recommandations stratégiques pour surmonter ces obstacles afin d’acquérir une présence substantielle dans l’industrie.

Principaux acteurs impliqués :

ABB, FANUC Corporation, YASKAWA Electric Corporation., DAIHEN Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, KUKA, DENSO Corporation, NACHI-FUJIKOSHI CORP, Seiko Epson Corporation et Panasonic Holdings Corporation.

Analyse régionale :

L’analyse régionale comprend une étude approfondie des régions géographiques clés pour mieux comprendre le marché et fournir une analyse précise. L’analyse régionale couvre l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale couvre l’analyse des segments de marché clés, y compris les revenus, le TCAC, l’importation / exportation, le rapport de l’offre et de la demande, le rapport de production et de consommation, l’analyse de la chaîne industrielle et la dynamique du marché dans chaque région des zones géographiques.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la robotique industrielle en fonction du type, de l’application, de l’industrie de l’utilisateur final et de la région :

Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2019-2030)

Robots SCARA Robots

cartésiens Robots

articulés Robots

cylindriques Robots

collaboratifs

Autres

Application Outlook (Revenu , milliards USD ; 2019-2030)

Manutention

Soudage et brasage

Assemblage et désassemblage

Distribution

Traitement

Autres

Perspectives de l’industrie de l’utilisateur final (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Électricité et électronique

Automobile

Plastiques, caoutchouc et produits chimiques

Agroalimentaire et boissons

Ingénierie de précision et optique

Métaux & machines

Autres

Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les récentes avancées technologiques et de produits sur le marché?

Quelles sont les stratégies clés adoptées par les principaux acteurs du marché Robotique industrielle?

Quels sont les principaux types de produits et applications de l’industrie de la robotique industrielle ?

Quel est le résultat de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Comment est le paysage concurrentiel du marché robotique industrielle?

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie?

Quel est le taux de croissance de l’industrie dans les années à venir ?

Quelle sera la valorisation du marché de la robotique industrielle d’ici 2030?

