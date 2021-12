Analyse du marché de la réfrigération magnétique, tendances, principaux fabricants, part, croissance, statistiques, opportunités et prévisions jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse menées dans Réfrigération magnétique Market Report aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie de la réfrigération magnétique. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché de la réfrigération magnétique est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial de la réfrigération magnétique devrait passer de sa valeur initiale estimée de 23,71 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 5669,09 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 98,3% au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée aux préoccupations croissantes concernant le stationnement dans un contexte de croissance du nombre de réfrigérateurs.

Concurrents clés du marché :

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché de la réfrigération magnétique sont Cooltech Applications (France), Camfridge Ltd (Royaume-Uni), Astronautics Corporation of America (États-Unis), Whirlpool Corporation (États-Unis), Haier lnc (Chine), BASF SE (Allemagne) , eramet. (France), SAMSUNG (Corée du Sud), Toshiba Corporation (Japon), VACUUMSCHMELZE GMBH & CO. KG (Allemagne) et Sigma-Aldrich Co. l (États-Unis).

Facteurs de marché:

La faible consommation d’énergie des systèmes de réfrigération magnétique va stimuler la croissance de ce marché

L’accent croissant mis sur les technologies vertes va stimuler la croissance de ce marché

Contraintes du marché :

Le coût élevé de l’équipement devrait freiner la croissance du marché

Le manque de sensibilisation aux avantages de la réfrigération magnétique devrait également freiner la croissance du marché.

Segmentation : marché mondial de la réfrigération magnétique

Par produit

Systèmes de réfrigération Réfrigérateurs Congélateurs d’affichage d’armoire Refroidisseurs de boissons Armoires à crème glacée

Systèmes de climatisation Climatiseurs fixes Climatiseurs mobiles Refroidisseurs

Pompes à chaleur

Par application

National

Commercial

Transport Logistique Automobile Aérospatial Capteurs de stationnement marins



Par industrie

Transformation des aliments et des boissons

Espace de rangement

Soins de santé

Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe  Allemagne Royaume-Uni Italie La France Espagne Russie Turquie la Belgique Pays-Bas la Suisse Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Thaïlande Malaisie Indonésie Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché :

En 10 e Septembre 2016, Applications Cooltech, SAS, une société de réfrigération magnétique, a lancé son premier système de réfrigération magnétique commercial (MRS). Le système de refroidissement magnétique utilise un liquide de refroidissement à l’eau au lieu d’un gaz réfrigérant, une approche innovante qui consomme un minimum d’énergie et qui respecte l’environnement.

Le 5 e Janvier 2015, Haier, astronautique, et BASF a présenté le premier prototype d’un refroidisseur à vin magnétocalorique à l’International Consumer Electronics Show à Las Vegas / Nevada. Les partenaires démontrent le principe fonctionnel d’une technologie innovante pour un refroidissement économe en énergie.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : CALIBRAGE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PAYSAGE CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : MOTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS D’ENTREPRISE

PARTIE 18 : ANNEXE

