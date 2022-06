Analyse du marché de la recharge sans fil des véhicules électriques (VE) par taille, part, tendances, croissance, portée future, revenus et prévisions jusqu’en 2028

Un rapport d’étude de marché influent sur la recharge des véhicules électriques sans fil (VE) examine le marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’amélioration du marché, les scénarios de marché, le développement, le coût et les bénéfices des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. Pour prendre connaissance de tous les facteurs ci-dessus, un rapport transparent, complet et de qualité supérieure est créé. Ce document de marché a été préparé avec l’analyse de marché approfondie réalisée par une équipe d’experts de l’industrie, d’analystes dynamiques, de prévisionnistes habiles et de chercheurs bien informés. Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont également examinés dans l’important rapport sur la recharge sans fil des véhicules électriques (VE).

Le marché de la recharge sans fil des véhicules électriques (VE) devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 41,35 % sur la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport d’étude de marché du pont de données sur le marché de la recharge sans fil des véhicules électriques (VE) fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

La recharge sans fil des véhicules électriques est la méthode de recharge des véhicules sans utiliser de fils lorsqu’ils sont en mouvement ou attachés à des bornes de recharge. Ce système de charge comprend les véhicules à inclure avec une bobine de réception de puissance installée sous la surface du véhicule et la bobine de transmission de puissance à positionner sur la station de charge afin que la puissance puisse être transmise et que la batterie du véhicule puisse être chargée.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la recharge sans fil pour véhicules électriques (VE) sont Continental AG, Qualcomm Technologies Inc., TOYOTA MOTOR CORPORATION, Bombardier, WiTricity Corporation, HELLA GmbH & Co. KGaA, TOSHIBA CORPORATION, ZTE Corporation, ELIX Wireless, HEVO Power , AddÉnergie Technologies Inc., Blink Charging Co., ChargePoint Inc., ClipperCreek, EVgo Services LLC, Leviton Manufacturing Co. Inc., SemaConnect Inc., ABB, Alfen NV, Allego BV et Siemens parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Segmentation : Marché mondial de la recharge sans fil pour véhicules électriques (VE)

Sur la base du type de propulsion, le marché de la recharge sans fil des véhicules électriques (EV) est segmenté en véhicule électrique à batterie (BEV) et véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV).

Le marché de la recharge sans fil des véhicules électriques (VE) a également été segmenté sur la base du système de recharge en transfert de puissance magnétique, transfert de puissance inductif et transfert de puissance capacitif.

Sur la base du type de recharge, le marché de la recharge sans fil pour véhicules électriques (EV) est segmenté en système de recharge dynamique sans fil pour véhicules électriques (EV) et système de recharge stationnaire sans fil pour véhicules électriques (EV).

Sur la base des composants, le marché de la recharge sans fil des véhicules électriques (VE) est segmenté en socle de recharge de base, unité de contrôle de puissance et socle de recharge de véhicule.

Basé sur l’alimentation électrique, le marché de la recharge sans fil des véhicules électriques (EV) est segmenté en 3-11kw, 11-50kw et moins de 50kw.

Sur la base du canal de distribution, le marché de la recharge sans fil des véhicules électriques (EV) est segmenté en marché secondaire et OE.

Le segment des applications du marché de la recharge sans fil des véhicules électriques (EV) est segmenté en bornes de recharge commerciales et unités de recharge à domicile.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de l’offre et de la demande qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande en millions de dollars et volume Données en millions d’unités pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

