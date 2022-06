Analyse du marché de la radiothérapie peropératoire au Moyen-Orient et en Afrique, demande, croissance, tendances technologiques, principales conclusions et prévisions

Le rapport d’enquête universel sur le marché de la radiothérapie peropératoire au Moyen-Orient et en Afrique contient des données de marché qui peuvent être relativement essentielles lorsqu’il s’agit de dominer le marché ou de s’imposer sur le marché en tant que nouvel émergent. L’objectif de ce rapport de marché est de fournir une analyse détaillée de l’industrie de la santé et de son impact en fonction des applications et des différentes régions géographiques. Il analyse également stratégiquement les tendances de croissance et les perspectives d’avenir. Ce rapport d’étude de marché est une ressource pour obtenir les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie jusqu’en 2029. Un marché essentiel de la radiothérapie peropératoire au Moyen-Orient et en AfriqueLe rapport d’analyse répertorie également les principaux concurrents et fournit des informations sur l’analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant l’industrie de la santé.

Le marché de la radiothérapie peropératoire au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,1% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait pour atteindre 17,31 millions USD d’ici 2028. La demande croissante de radiothérapie peropératoire dans l’industrie médicale est un moteur majeur qui devrait stimuler la croissance du marché de la radiothérapie peropératoire au Moyen-Orient et en Afrique.

Portée et taille du marché de la radiothérapie peropératoire au Moyen-Orient et en Afrique

Moyen-Orient et Afrique Le marché de la radiothérapie peropératoire est segmenté en fonction de la méthode, du produit, du type, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la méthode, le marché de la radiothérapie peropératoire est segmenté en IORT par électrons, curiethérapie peropératoire, IORT à haut débit de dose, IORT par rayons X et autres. En 2021, le segment IORT aux rayons X devrait dominer le marché en raison d’une plus grande utilisation de l’IORT aux rayons X pour fournir un débit de dose unique élevé de rayons X

Sur la base du produit, le marché de la radiothérapie peropératoire est segmenté en dispositifs de radiothérapie peropératoire, accessoires de radiothérapie peropératoire et logiciels et services. En 2021, le segment des appareils de radiothérapie peropératoire devrait dominer le marché de la radiothérapie peropératoire car il s’agit de l’équipement le plus largement utilisé pour l’administration IORT de rayons X peropératoires.

Sur la base du type, le marché de la radiothérapie peropératoire est segmenté en portable et de paillasse. En 2021, le segment portable devrait dominer le marché car il peut être transporté n’importe où et ne nécessite pas beaucoup d’efforts.

Sur la base de l’application, le marché de la radiothérapie peropératoire est segmenté en cancer du sein, tumeur cérébrale, cancer de la tête et du cou, sarcome des tissus mous, tumeurs pédiatriques, cancer gynécologique, cancers génito-urinaires, tumeurs gastro-intestinales supérieures et autres cancers. En 2021, le segment du cancer du sein devrait dominer le marché en raison de la prévalence croissante du cancer du sein chez les femmes de la région.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la radiothérapie peropératoire est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, centres spécialisés et autres. En 2021, le segment hospitalier devrait dominer le marché en raison du nombre croissant d’hôpitaux dans la région.

Sur la base du canal de distribution, le marché de la radiothérapie peropératoire est segmenté en appels d’offres directs et ventes au détail. En 2021, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché car il s’agit d’un moyen rapide et facile d’acheter l’équipement.

Marché de la radiothérapie peropératoire au Moyen-Orient et en Afrique : analyse au niveau des pays

Le marché de la radiothérapie peropératoire au Moyen-Orient et en Afrique est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par méthode, produit, type, application, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la radiothérapie peropératoire au Moyen-Orient et en Afrique sont l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte, Israël et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

L’Afrique du Sud domine le marché de la radiothérapie peropératoire au Moyen-Orient et en Afrique avec le TCAC le plus élevé et la plus grande part de marché en raison de l’augmentation du nombre de lancements de produits technologiques par les principaux fabricants de la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques de radiothérapie peropératoire au Moyen-Orient et en Afrique et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la radiothérapie peropératoire sont IntraOp Medical, Inc., Ariane Medical Systems Ltd, Varian Medical Systems, Inc., Carl Zeiss MEDITECAG, Eckert & Ziegler. , Sensus Healthcare Inc, iCAD Inc., Elekta AB, SIT – SIT Sordina IORT Technologies SpA, REMEDI Co., Ltd., GMV INNOVATING SOLUTIONS, Brainlab, AG et autres.

La radiothérapie peropératoire (IORT) est une technique qui consiste à administrer une forte dose de rayonnement ionisant à la tumeur ou au lit tumoral pendant la chirurgie. Cela implique une visualisation directe du lit tumoral et espace les tissus normaux du lit tumoral, ce qui permet de maximiser la dose à la tumeur tout en minimisant la dose aux tissus normaux. Ainsi, l’IORT est capable de délivrer une dose efficace totale plus élevée au lit de la tumeur et de faciliter l’augmentation de la dose sans augmenter de manière significative les complications tissulaires normales et d’améliorer le rapport thérapeutique.

Parce que le rayonnement IORT est ciblé directement sur la tumeur, la dose peut être jusqu’à 2,5 fois plus élevée qu’une dose sûre de rayonnement traditionnel. Cela aide à empêcher le cancer de revenir au même endroit. L’IORT a démontré son efficacité dans une grande variété de tumeurs et de cancers tels que les cancers colorectaux récurrents, les cancers gynécologiques récurrents et les tumeurs des tissus mous. Récemment, il est devenu une option de traitement populaire pour certains cancers du sein à un stade précoce, en raison de sa capacité à suivre l’intégralité du cycle de radiothérapie pendant la chirurgie.

Les facteurs à l’origine de la croissance du marché de la radiothérapie peropératoire sont l’augmentation de la population âgée de plus de 60 ans et l’avancement des technologies sophistiquées modernes sur le marché de l’IORT, telles que l’intelligence artificielle. D’autre part, les risques associés à l’exposition à des doses élevées de rayonnement, tels que les problèmes de peau et la fatigue, et les défis associés à la valeur de la marque peuvent freiner la croissance du marché. L’augmentation des études de recherche et des essais cliniques sur la sécurité et l’efficacité de l’utilisation de l’IORT dans le traitement du cancer et l’application croissante de l’IORT dans divers traitements contre le cancer tels que le cancer du sein et les tumeurs cérébrales sont des opportunités sur le marché.

La forte concurrence entre les principaux acteurs défie la croissance du marché agit comme un défi dans la croissance du marché. je

Ce rapport sur le marché de la radiothérapie peropératoire au Moyen-Orient et en Afrique fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les stratégies décisions, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

