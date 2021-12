Analyse du marché de la publicité pour les soins de santé au Moyen-Orient et en Afrique, taille, perspectives régionales, stratégies concurrentielles et prévisions jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse menées dans le rapport sur le marché de la publicité pour les soins de santé au Moyen-Orient et en Afrique aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie de la publicité pour les soins de santé au Moyen-Orient et en Afrique. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché de la publicité pour les soins de santé au Moyen-Orient et en Afrique est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché de la publicité sur les soins de santé devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 2,9% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 1 882,29 millions USD d’ici 2027. La croissance du marketing personnalisé contribue à la croissance de ce marché.

La demande accrue de technologies portables entraîne une croissance positive du marché. Cela se traduirait par un suivi personnalisé des données et une meilleure sensibilisation à la santé. Il offre en outre la possibilité de diffuser des messages publicitaires personnalisés grâce au suivi et à la collecte de données.

La croissance de l’adoption de solutions de blocage de publicités par les utilisateurs et les fabricants de mobiles agit comme un frein pour le marché de la publicité dans le domaine de la santé. La demande croissante de nouveaux médicaments nécessite une publicité appropriée pour atteindre les clients. La publicité augmentera la sensibilisation de la population, ce qui crée d’énormes opportunités pour le marché de la publicité dans le domaine de la santé. L’augmentation du coût des publicités télévisées constitue un défi majeur pour le marché de la publicité dans le domaine de la santé.

Ce rapport sur le marché de la publicité pour les soins de santé fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario du marché de la publicité dans le domaine de la santé, contactez Data Bridge Market Research pour obtenir un dossier d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée et taille du marché de la publicité pour les soins de santé au Moyen-Orient et en Afrique

Sur la base du type, le marché de la publicité sur les soins de santé est segmenté en relations publiques traditionnelles, en ligne, en image de marque et en notoriété uniques, en marketing interne, en marketing des employeurs, en recommandations de médecins et autres. En 2020, le segment en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de l’adoption massive de formes publicitaires traditionnelles afin d’éduquer et de générer un nombre croissant de clients pour un centre médical.

Sur la base de la forme d’engagement, le marché de la publicité dans le domaine de la santé est segmenté en établissement de santé, numérique, à domicile/en personne et autres. En 2020, le segment des établissements de santé domine le marché en raison de l’utilisation croissante de l’expertise fournie par les médecins et les hôpitaux et ils sont à proximité des patients, ce qui à son tour constitue un moyen efficace d’approcher les établissements de santé pour la publicité.

Sur la base de la technologie, le marché de la publicité dans le domaine de la santé est segmenté en télémédecine, intelligence artificielle, suivi des données personnelles et autres. En 2020, le segment de la télémédecine représente la plus grande part de marché dans le segment de la technologie, car il aide les patients dans les zones reculées en fournissant des services de santé à autant d’endroits dans cette région qui ne disposent pas de services de santé de base.

Sur la base de l’approche, le marché de la publicité dans le domaine de la santé est segmenté en publicité détaillant (professionnels de la santé) et publicité directe aux consommateurs. En 2020, le segment du détail (professionnels de la santé) augmente le marché de la publicité dans le domaine de la santé avec une part maximale grâce à l’interaction face à face entre les médecins et à une concentration rapide sur le détail électronique.

Sur la base du format, le marché de la publicité dans le domaine de la santé est segmenté en affichage, recherche et vidéo. En 2020, le segment display détenait la plus grande part du marché de la publicité dans le domaine de la santé en raison du besoin croissant de montrer les bons messages en ligne et hors ligne, de manière efficace.

Sur la base de l’application, le marché de la publicité dans le domaine de la santé est segmenté en publicité pour les produits pharmaceutiques (médicaments à petites molécules), produits biopharmaceutiques, vaccins, médicaments en vente libre, médicaments sur ordonnance, dispositifs et équipements médicaux, sociétés de biotechnologie, assurance médicale, produits de fitness et de régime. & service, produits d’hygiène, verres correcteurs & lunettes et autres. En 2020, le segment des produits et services de fitness et de régime domine le segment des applications en raison de la forte présence d’entreprises de fitness médical dans la région et de la promotion d’un mode de vie sain.

Analyse au niveau du pays du marché de la publicité dans le secteur de la santé

Le marché de la publicité médicale est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, forme d’engagement, technologie, approche, format et application comme référencé ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la publicité sur les soins de santé sont l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et l’Afrique.

L’Afrique du Sud détenait la plus grande part du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2019, en raison de l’accent mis par le gouvernement sur l’amélioration des infrastructures de santé publique, l’accent mis sur les services de télésanté, la dépendance croissante à l’égard d’Internet pour l’autodiagnostic et le choix du bon fournisseur de traitement, accent accru des prestataires de soins de santé pour mettre l’accent sur la publicité afin d’augmenter les ventes et de fidéliser la marque.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact individuels sur le marché et des changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les pays individuels. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Augmenter les niveaux d’investissement dans la publicité pour améliorer la productivité de leur marque

Le marché de la publicité pour les soins de santé vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie avec les ventes, les ventes de composants, l’impact du développement technologique dans la publicité pour les soins de santé et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché de la publicité pour les soins de santé. Les données sont disponibles pour la période historique 2018.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Publicité dans le secteur de la santé

Le paysage concurrentiel du marché Publicité dans le secteur de la santé fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, largeur et largeur du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation des entreprises liée au marché de la publicité dans le domaine de la santé.

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sont PUBLICIS GROUPE, FCB Worldwide, Inc. (une filiale d’IPG), MCCANN WORLDGROUP (une filiale d’IPG), VMLY&R (une filiale de WPP plc), Wunderman Thompson (une filiale de WPP plc) entre autres. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux développements de produits sont également initiés par les entreprises du monde entier, ce qui accélère également la croissance du marché de la publicité dans le domaine de la santé.

Par exemple,

En avril 2020, Mediclinic Middle East, un groupe hospitalier, a annoncé le lancement d’un service de télémédecine coordonné, qui comprend des consultations vidéo à la demande et pré-réservées. Le service a été lancé dans toutes ses unités aux Émirats arabes unis pour fournir une assistance aux patients pendant la crise de Covid-19 et leur offrir une expérience de soins de santé améliorée, même dans des conditions restreintes.

Le partenariat, les coentreprises et d’autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Il offre également aux organisations l’avantage d’améliorer leur offre de publicité dans le domaine de la santé.

Les principaux acteurs du marché, les principales collaborations, fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont passés en revue dans le rapport tout compris sur la publicité pour les soins de santé au Moyen-Orient et en Afrique. Ce rapport vise à examiner le marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’amélioration du marché, les scénarios de marché, le développement, les coûts et les bénéfices des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs principaux et secondaires, la part de marché, la taille du marché, le volume des ventes, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport sur le marché mondial de la publicité pour les soins de santé au Moyen-Orient et en Afrique contient des informations complètes et approfondies basées sur la veille économique.

