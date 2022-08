Analyse du marché de la polyalphaoléfine amorphe (APAO) , partage des revenus, profils d’entreprise, lancements et prévisions jusqu’en 2028

Les rapports et les données estiment que le paysage concurrentiel mondial du Marché de la polyalphaoléfine amorphe (APAO) est très fragmenté avec de nombreux acteurs opérant à l’échelle mondiale et régionale. Les principales entreprises du marché sont engagées dans des fusions et acquisitions, des coentreprises, des collaborations et des lancements de produits pour obtenir une croissance robuste des revenus au cours de la période de prévision. Le rapport considère 2020-2021 comme années historiques, 2020 comme année de référence et 2022-2028 comme période de prévision. Le rapport propose le TCAC et la taille du marché pour le marché mondial de la polyalphaoléfine amorphe (APAO) au cours de la période de prévision.

Le rapport offre également des informations clés sur les principales entreprises opérant sur le marché, leur part de marché et leur position mondiale, ainsi que leur portefeuille de produits et leurs avancées. Les principales entreprises du marché sont Conik Industries, Eastman Chemical Company, REXtac, Liaoyang Liaohua Qida Chemicals, Henkel AG & Company, Bostik, B. Fuller, MENAKON

Présentation du marché de la polyalphaoléfine amorphe (APAO) : –

La taille du marché mondial des polyalphaoléfines amorphes (APAO) a été considérablement robuste en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de revenus stable au cours de la période de prévision. La croissance phénoménale de l’industrie de l’emballage est un facteur clé de la croissance des revenus du marché. La croissance de ce marché est favorisée par la forte croissance de l’industrie des produits d’hygiène personnelle. Il y a un désir croissant de véhicules légers, et l’augmentation des niveaux de pollution a entraîné des règles plus strictes, ce qui a entraîné une demande accrue de véhicules à faibles émissions.

La polyalphaoléfine amorphe (APAO) est produite à l’aide d’un catalyseur de ZN et d’alkylaluminium dans une procédure de polymérisation. Il en résulte le développement d’une polyalphaoléfine amorphe avec une faible cristallinité. Il possède une superbe combinaison de qualités physiques et chimiques, ce qui le rend idéal pour la composition d’adhésif thermofusible. Les polyalphaoléfines amorphes fabriquées par synthèse directe sont couramment employées dans la formulation d’adhésifs thermofusibles. Les polyalphaoléfines amorphes fabriquées par synthèse directe sont couramment employées dans la formulation d’adhésifs thermofusibles. Les adhésifs thermofusibles peuvent également être utilisés pour fabriquer des adhésifs structuraux ou sensibles à la pression. Il a été prouvé que l’utilisation d’adhésifs thermofusibles permet une application rapide et précise dans les chaînes de montage automobiles, qui est également un processus de production à grande vitesse.

Perspectives du type de produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Homo-polymère

Co-polymère

Terpolymère

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Papier et emballage

Hygiène personnelle

Travail du bois

Adhésifs

Les autres

Principaux marchés régionaux couverts dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine)

Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quelle est la croissance annuelle attendue du marché Polyalphaoléfine amorphe (APAO) au cours de la période de prévision?

Quelles tendances clés devraient influencer la croissance des revenus du marché à l’avenir?

Quelle région devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision ?

Quelles entreprises clés sont présentées dans le rapport ?

