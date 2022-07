Analyse du marché de la pharmacovigilance d’ici 2021-2028 | Principaux acteurs clés ohnson & Johnson, Bausch + Lomb, Alcon, Carl Zeiss Meditec AG, HOYA Corporation, The Cooper Companies

Le marché mondial pharmacovigilance devrait représenter 12,48 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché de la pharmacovigilance connaît une croissance rapide attribuée à une augmentation des demandes de notification spontanée, d’extraction de dossiers de santé électroniques (HER), de surveillance des événements de cohorte et de notification des réactions indésirables aux médicaments (ADR) intensifiées, entre autres. La pharmacovigilance met principalement l’accent sur les effets indésirables des médicaments (ADR) et les cas de toxicité médicamenteuse. Selon les statistiques publiées par l’OMS, environ 5,0 % des patients hospitalisés dans les pays développés sont admis à l’hôpital en raison d’effets indésirables médicamenteux, et 6,0 % à 10 % des patients hospitalisés devraient observer un effet indésirable grave pendant la durée d’hospitalisation., sont des facteurs qui devraient continuer à soutenir la croissance du marché mondial à l’avenir.

Le rapport est mis à jour avec le dernier scénario économique et la portée du marché en ce qui concerne la pandémie de COVID-19 en cours. Le rapport couvre les perspectives de croissance ainsi que les estimations de revenus actuelles et futures dans un scénario post-COVID. Le rapport couvre également l’évolution des tendances et de la dynamique du marché en raison de la pandémie et fournit une analyse précise de l’impact de la crise sur l’ensemble du marché.

Taille du marché de la pharmacovigilance – 4 820,5 millions USD en 2019, croissance du marché – TCAC de 12,5 %

Une augmentation de la demande de L’externalisation des services par les acteurs du secteur de la santé devrait stimuler la croissance du marché de la pharmacovigilance au cours de la période de prévision. Une propension croissante à externaliser élimine les problèmes liés aux frais généraux et au déploiement des ressources de pharmacovigilance. L’externalisation est bénéfique pour améliorer la rentabilité et l’efficacité de la production en relâchant la pression associée à l’achat de ressources sur les entreprises, encourageant ainsi la croissance du marché.

Les grandes entreprises pharmaceutiques sont largement impliquées dans des ingéniosités de R&D étendues pour de nouvelles molécules de médicaments thérapeutiques afin d’obtenir des résultats supérieurs, conduisant ainsi avec succès à une augmentation des activités de développement de médicaments. Les principales entreprises présentées dans le rapport sur le marché Pharmacovigilance incluent : ArisGlobal, Accenture, Cognizant, Capgemini, IBM Corporation, IQVIA, BoClinica Inc., Laboratory Corporation of America Holdings, Linical Accelovance et ITClinical

Competitive Landscape :

le dernier rapport contient un résumé détaillé du paysage extrêmement concurrentiel du marché mondial de la pharmacovigilance, avec un profilage systématique des entreprises opérant dans cette industrie. Dans cette section du rapport, les experts ont répertorié les initiatives stratégiques entreprises par ces rivaux du marché pour l’expansion commerciale proposée. En outre, il met en évidence les développements clés et les positions financières de ces sociétés pour expliquer le scénario global du marché. Les profils d’entreprise des acteurs établis et nouveaux ont également été évalués dans le rapport grâce à des outils analytiques efficaces tels que l’analyse SWOT.

Principaux points saillants du rapport :

La notification spontanée est un type crucial de pharmacovigilance en fournissant des informations provenant de contextes cliniques réels au cours de la vie d’un médicament. Les médecins et de nombreux autres spécialistes de la santé contribuent énormément à l’amélioration de la santé publique en signalant les supposés effets indésirables des médicaments.

Plusieurs entreprises prennent en charge la gestion des rapports internes aux autorités de santé, car les rapports internes sont probablement la principale entité de contact pour tout type de délibération d’entrée et de sortie.

La sophistication croissante des agents biologiques et thérapeutiques et le déploiement croissant de nouveaux agents rendent essentiel l’identification le plus tôt possible de tout événement indésirable indésirable et imprévu et d’autres toxicités. Les cas populaires associés au retrait d’un médicament du marché après avoir reçu une sanction, vérifient l’exigence de pharmacovigilance de phase IV.

Les pharmaciens hospitaliers sont indispensables pour signaler les effets indésirables des médicaments, car de nombreux événements indésirables liés aux médicaments se produisent dans les hôpitaux, les effets indésirables des médicaments étant responsables d’une proportion importante des hospitalisations.

Le marché de la pharmacovigilance de la région APAC devrait avoir le TCAC le plus rapide de 13,7 % au cours de la période 2020-2027, en raison de réglementations législatives strictes pour les déclarations d’effets indésirables et de plusieurs entreprises proposant des services d’externalisation de la pharmacovigilance. En outre, l’augmentation du financement des essais cliniques est à l’origine de la demande du marché de la pharmacovigilance dans la région.

L'objectif de l'étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la pharmacovigilance en fonction du type, du fournisseur de services, de la phase d'essai clinique, des utilisateurs finaux et de la région :

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la pharmacovigilance en fonction du type, du fournisseur de services et de la phase d’essai clinique. , utilisateurs finaux et région :

Type Perspectives (Revenus, millions USD ; 2017-2027)

Notification spontanée

Intensification des rapports sur les réactions indésirables aux médicaments (ADR) Notification

ciblée spontanée

Surveillance des événements de cohorte

Dossier de santé électronique (HER)

Perspectives des fournisseurs de services miniers (Revenus, USD Million ; 2017-2027)

du

Externalisation

Perspectives de la phase d’essais cliniques (Revenus, Millions USD ; 2017-2027)

précliniques

Phase I

Phase II

Phase III

Phase IV

(Revenus, Millions USD ; 2017-2027)

Hôpitaux

Organismes de Recherche

Autres

Aperçu régional :

Le marché mondial de la pharmacovigilance a été classé sur la base de régions géographiques clés en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine et Moyen-Orient & Afrique. Il évalue la présence du marché mondial de la pharmacovigilance dans les principales régions en ce qui concerne la part de marché, la taille du marché, la contribution aux revenus, le réseau de vente et le canal de distribution, et d’autres éléments clés.

Pourquoi devriez-vous acheter ce rapport sur le marché de la pharmacovigilance ?

Le document d’étude dissèque le potentiel total du marché des principales régions avec les forces, les opportunités et les défis, les contraintes et les dangers.

En identifiant les emplacements à forte amélioration, l’étude inspecte les entrées ouvertes, en gardant un œil sur les complices.

Il examine chaque sous-marché en termes d’une conception d’amélioration unique et sa contribution au marché.

Il examine les développements récents, tels que les avancées, les stratégies commerciales, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions.

Il dresse délibérément le profil des principaux acteurs du marché et étudie en profondeur leurs stratégies d’avancement.

