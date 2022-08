Analyse du marché de la mouche soldat noire par les principaux fabricants avec les pays, le type, l’application et les prévisions jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des mouches soldats noires projettera un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 34,7 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 49,63 milliards USD en 2029.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché de la mouche soldat noire sont Applied Bio-nomics Ltd., Biobest, Bioline AgroSciences Ltd., Fargro ltd, Andermatt Biocontrol AG, ARBICO Organics, BioBee Sde Eliyahu, Biological Services., Dudutech, NATURAL INSECT CONTROL, Tip Top Bio-Control, Beneficial Insectary, Inc., Bionema Limited, Koppert Biological Systems, Bionema, Vegalab SA, STK bio-ag technologies, Andermatt Biocontrol AG, Koppert Biological Systems, Corteva et Bayer AG, entre autres.

Les punaises de la mouche soldat noire (BSFL) sont utilisées pour composter les déchets ou convertir les déchets en aliments pour animaux. Les larves de mouches sont parmi les animaux les plus efficaces pour convertir la biomasse en aliments. L’augmentation de la demande mondiale de viande, la croissance de l’industrie de l’aquaculture, l’augmentation de la demande de l’industrie de l’alimentation animale pour les protéines alternatives est le principal facteur d’accélération de la croissance du marché de la mouche soldat noire. En outre, la hausse des prix de la farine de soja, le soutien croissant du gouvernement à l’utilisation de farines d’insectes dans l’alimentation du bétail et les investissements croissants des principaux acteurs de l’industrie des BSF devraient également stimuler la croissance du marché de la mouche soldat noire. Cependant, la baisse de la consommation de poisson, de volaille, de porc et de bœuf freine le marché de la mouche soldat noire, tandis qu’un cadre réglementaire non normalisé à travers l’Europe mettra à l’épreuve la croissance du marché.

Étendue du marché mondial de la mouche soldat noire et taille du marché

Le marché des mouches soldats noires est segmenté en fonction du produit et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des mouches soldats noires est segmenté en farine de protéines, biofertilisants, excréments, larves entières séchées, huile de larves, autres. D’autres sont une segmentation plus poussée en vivant, larve, adulte, cocon et pupe.

Sur la base de l’application, le marché des mouches soldats noires est segmenté en aliments pour animaux, agriculture, aliments pour animaux de compagnie, produits pharmaceutiques, cosmétiques et biocarburants.

Marché de la mouche soldat noire: l’analyse régionale comprend:

Le marché mondial de la mouche soldat noire est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, par produit et par application, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la mouche soldat noire sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Pologne, l’Irlande, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Chili, Reste de L’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Égypte, le Koweït, l’Afrique du Sud, le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

La région Europe connaît des gains substantiels et devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû à la forte demande d’aliments pour animaux riches en protéines ; grande quantité de déchets, y compris les déchets alimentaires pré-consommation provenant de l’agriculture. L’Asie-Pacifique affiche l’un des TCAC les plus rapides pour le marché des mouches noires en raison de la forte demande d’aliments pour animaux riches en protéines ; grande quantité de déchets, y compris les déchets alimentaires pré-consommation provenant des secteurs de l’agriculture et de l’alimentation et des boissons ; approbation gouvernementale pour les produits BSF à utiliser dans l’alimentation animale.

La section par pays du rapport sur le marché de la mouche soldat noire fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Indicateurs clés analysés :

Acteurs du marché et analyse des concurrents : Le rapport couvre les principaux acteurs de l’industrie, y compris le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la capacité de production/ventes, les revenus, le prix et la marge brute et les ventes par types de produits.

Analyse du marché mondial et régional: Le rapport comprend l’état et les perspectives du marché mondial et régional. En outre, le rapport fournit des détails sur chaque région et pays couverts dans le rapport. Identifier sa production, sa consommation, ses importations et ses exportations, son volume de ventes et ses prévisions de revenus.

Analyse du marché par type de produit: Le rapport couvre la majorité des types de produits dans l’industrie Black Soldier Fly, y compris ses spécifications de produit par chaque acteur clé, le volume, les ventes en volume et en valeur (M USD).

Analyse du marché par type d’application : Basé sur l’industrie Black Soldier Fly et ses applications, le marché est en outre sous-segmenté en plusieurs applications majeures de son industrie. Il vous fournit la taille du marché, le TCAC et les prévisions pour chaque application de l’industrie.

Tendances du marché : tendances clés du marché, notamment une concurrence accrue et des innovations continues.

Opportunités et moteurs : identifier les demandes croissantes et les nouvelles technologies

Analyse des cinq forces de Porters : Le rapport fournira l’état de la concurrence dans l’industrie en fonction de cinq forces fondamentales : la menace de nouveaux entrants, le pouvoir de négociation des fournisseurs, le pouvoir de négociation des acheteurs, la menace de produits ou services de substitution et la rivalité existante dans l’industrie.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyser les perspectives du marché Black Soldier Fly avec les tendances récentes et l’analyse des cinq forces de Porter

Étudier les perspectives actuelles et futures du marché dans les marchés développés et émergents

Scénario dynamique du marché Black Soldier Fly, ainsi que les opportunités de croissance du marché dans les années à venir

Analyse de la segmentation du marché Black Soldier Fly, y compris des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et non économiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Données sur la valeur du marché (millions USD) et le volume (millions d’unités) de Black Soldier Fly pour chaque segment et sous-segment

Analyse des ventes des canaux de distribution par valeur

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché de Black Soldier Fly des principaux acteurs, ainsi que le lancement de nouveaux produits et les stratégies adoptées par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et la stratégie employée par les principaux acteurs du marché

