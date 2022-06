Analyse du marché de la mesure pendant le forage (MWD) 2022-2030 et stratégies commerciales clés des principaux fournisseurs

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial de la mesure pendant le forage (MWD) devrait passer de 2 056,1 millions USD en 2021 à 3 815,2 millions USD d’ici 2030 avec un TCAC de 7 . 1 % de 2022 à 2030 . La mesure en cours de forage (ou MWD) est une journalisation qui inclut les outils de mesure dans le train de tiges et donne des informations en temps réel pour diriger la foreuse.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de la mesure pendant le forage (MWD) sont l’augmentation des projets de forage offshore et onshore et une augmentation des activités de forage ultra-profond dans le monde. De plus, l’augmentation des besoins en outils technologiquement avancés qui fonctionnent de manière optimale dans des conditions de haute pression et de haute température (HPHT) devrait encore propulser la croissance du marché. En outre, les niveaux croissants d’investissement dans les activités d’exploration et de production devraient amortir la croissance du marché. D’autre part, la variation des coûts du pétrole brut devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

COVID – 19 Impact sur le marché mondial de la mesure pendant le forage (MWD)

L’économie mondiale se réduit en raison de la pandémie de coronavirus, qui frappe durement les activités économiques dans le monde entier. Les entreprises du monde entier sont sur un stand virtuel pour contenir la propagation du virus. Il a également effondré le bilan des sociétés pétrolières et gazières. Plusieurs entreprises connaissent une forte chaleur en raison d’une forte baisse des prix du pétrole brut sur le marché international. Les opérateurs et les entreprises de services pétroliers reportent leurs investissements dans de nouveaux projets afin de réduire l’impact financier de l’épidémie de COVID-19. Les institutions gouvernementales et les organisations internationales travaillent ensemble pour donner un élan à l’industrie des hydrocarbures grâce à une planification stratégique, des discussions bilatérales entre consommateurs et producteurs et des incitations fiscales pour réduire l’impact. Le marché devrait rebondir une fois que les activités économiques démarreront à travers le monde. Bien que l’industrie pétrolière et gazière soit en déclin, elle connaîtra également de nouvelles opportunités dans la période post-Covid-19. Cela incitera sans aucun doute les investisseurs à dépenser leur argent dans des activités d’exploration et de production qui stimulent la demande de mesure pendant le forage.

Portée du marché mondial de la mesure pendant le forage (MWD)

L’étude classe le marché de la mesure pendant le forage (MWD) en fonction du type et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par type de perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Opérations en mer

Opérations à terre

Par type d’application Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Un usage commercial

Usage résidentiel

Autre

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment offshore devrait représenter la plus grande part de marché, par type

En fonction du type, le marché mondial de la mesure pendant le forage (MWD) est divisé en opérations offshore et onshore. Les participants de l’industrie se concentrent sur plusieurs projets offshore potentiels dans des pays d’Amérique du Nord, comme le Canada, pour augmenter la production de pétrole et de gaz et accélérer la génération de revenus. Le segment offshore devrait représenter le TCAC le plus rapide au cours de la période projetée en raison de l’augmentation des activités d’exploration et de production en eaux ultra-profondes et en eaux profondes. En outre, le forage directionnel représente la part de marché la plus élevée dans le segment offshore, influençant ainsi positivement la demande de produits de forage de mesure sur le marché. Par exemple, en 2018, BP Canada Energy Group a suggéré un projet de forage d’exploration en mer dans le cadre de licences d’exploration dans le bassin Orphan.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial de la mesure pendant le forage (MWD) a été analysé dans cinq grandes régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Europe et Amérique latine ou du Sud. L’Amérique du Nord devrait influencer la part de marché des services de forage en raison de divers acteurs clés de l’industrie, d’une expertise de longue date dans l’analyse des formations complexes, de grandes réserves non conventionnelles et de politiques gouvernementales favorables, entre autres facteurs.

Le marché Asie-Pacifique devrait également afficher un taux de croissance important en raison de l’augmentation rapide de la demande d’énergie, de la dépendance aux réserves de charbon, de la croissance des activités énergétiques et électriques et de l’abondance des réserves de métaux et de minéraux. En outre, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient également figurer parmi les principales régions. Certains des facteurs clés qui animent et propulsent le paysage régional sont un énorme potentiel inexploité de production d’hydrocarbures, de faibles coûts d’exploration et de production, la disponibilité de réservoirs à des profondeurs moindres et de nombreuses réserves minérales sont les facteurs clés qui animent le paysage régional.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial de la mesure pendant le forage (MWD)

L’environnement concurrentiel sur ce marché devrait s’intensifier avec une augmentation des extensions de produits et différentes stratégies adoptées par les principaux fournisseurs.

Les principaux acteurs du marché sont :

COSL – China Oilfield Services Limited

Newsco

Gyrodonnées

Jindal Drilling & Industries Ltd

Nabors Industries

boulanger hugues

Schlumberger

Contrôle du puits cible

Solutions de forage Cougar

Services énergétiques de la cathédrale

Puits de pétrole national Varco

Weatherford

Halliburton

