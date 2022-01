Analyse du marché de la marijuana médicale 2029 Opportunité mondiale, croissance et tendances de l’industrie

Le rapport d’étude de marché améliore la réputation professionnelle dans le domaine, renforce la crédibilité et aide les autres à avoir plus d’assurance et de confiance dans les conclusions. Ce rapport aide toutes les tailles d’entreprises en fournissant des décisions éclairées sur les différents aspects de l’entreprise. Le rapport de marché est une étude professionnelle approfondie sur l’état actuel du marché et de l’industrie ABC. L’analyse et la discussion des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et des estimations de parts de marché sont mentionnées dans le rapport.

Principaux acteurs du marché mentionnés dans ce rapport :

Canopy Growth Corporation

CANNABIS SATIVA, INC

GW Pharmaceuticals plc

Emerald Health Therapeutics Inc

Tilray

Aphria Inc

Aurora Cannabis

CARA THERAPEUTICS, INC

Medical Marijuana, Inc

Pfizer

Segmentation du marché de la marijuana médicale: –

Par types :

solides, gazeux, solubles/poudres

Par application :

douleur chronique, arthrite, cancer, neurologie, oncologie, autres

Analyse et perspectives du marché : marché mondial de la marijuana médicale

Le marché de la marijuana médicale devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 63890,74 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 17,91% au cours de la période de prévision susmentionnée. La prise de conscience croissante parmi les médecins et les patients des avantages de la marijuana médicale, qui créera davantage d’opportunités lucratives pour la croissance du marché.

Portée du marché mondial de la marijuana médicale et taille du marché

Le marché de la marijuana médicale est segmenté en fonction de la forme, du type de produit, de l’ingrédient actif, du type, de l’application, de la voie d’administration et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base de la forme, le marché de la marijuana médicale est segmenté en solides , gaz et solubles/poudres.

En fonction du type de produit, le marché de la marijuana médicale est segmenté en bourgeons, huiles, teintures et autres.

Sur la base de l’ingrédient actif, le marché de la marijuana médicale est segmenté en tétrahydrocannabinol (THC) et cannabidiol (CBD).

En fonction du type, le marché de la marijuana médicale est segmenté en fleurs, concentrés, produits comestibles et autres.

Marché de la marijuana médicale, par région :

Le marché de la marijuana médicale est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, forme, type de produit, ingrédient actif, type, application, voie d’administration et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la marijuana médicale sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Les États-Unis dominent le marché de la marijuana médicale en Amérique du Nord en raison de l’utilisation croissante du produit dans diverses applications médicales ainsi que de la légalisation du cannabis dans la région, tandis que l’Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. en raison de la popularité croissante de différents produits de marijuana médicale tels que les crèmes, les lotions, les gels, les onguents et autres dans la région.

Table des matières : Marché mondial de la marijuana médicale

1 Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé analytique

4 Premium Insight

5 Aperçu du marché

6 Impact de Covid-19 sur la marijuana médicale dans le secteur de la santé

7 Marché mondial de la marijuana médicale, par type de produit

8 Marché mondial de la marijuana médicale, par modalité

9 Marché mondial de la marijuana médicale, par type

10 Marché mondial de la marijuana médicale, par mode

11 Marché mondial de la marijuana médicale, par utilisateur final

12 Marché mondial de la marijuana médicale, par géographie

13 Marché mondial de la marijuana médicale, paysage de l’entreprise

14 Analyse Swot

15 Profils d’entreprise

16 Questionnaire

17 Rapports connexes

Les objectifs d’étude de ce rapport sont :

• Étudier et prévoir la taille du marché du conseil en stratégie sur le marché mondial.

• Analyser les principaux acteurs mondiaux, l’analyse SWOT, la valeur et la part de marché mondiale des meilleurs acteurs.

• Définir, décrire et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

• Analyser et comparer l’état du marché et les prévisions entre la Chine et les principales régions, à savoir les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Asie du Sud-Est, l’Inde et le reste du monde.

• Analyser le potentiel et l’avantage du marché mondial des régions clés, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques.