Analyse du marché de la manipulation automatisée des liquides en Europe 2022 à 2029 : le rapport inclut la menace des nouveaux entrants, la demande et l’offre, les opportunités d’investissement et les prévisions

Le rapport « Europe Automated Liquid Handling Market » présente une répartition précise de l’industrie en fonction du type, des applications et des régions de recherche. Les stratégies de croissance adoptées par ces entreprises sont étudiées en détail dans le rapport. La section sur la taille du marché donne les revenus du marché Europe Automated Liquid Handling, couvrant à la fois la croissance historique du marché et les prévisions pour l’avenir. Le rapport comprend également plusieurs informations précieuses sur le marché européen de la manipulation automatisée des liquides, provenant de diverses sources industrielles. Le rapport étudie l’environnement concurrentiel du marché européen de la manipulation automatisée des liquides en se basant sur les profils des entreprises et leurs efforts pour augmenter la valeur et la production des produits.

Le marché européen de la manipulation automatisée des liquides devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,9% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 494,75 millions USD d’ici 2028. Une augmentation des dépenses de santé dans le monde agit donc comme un moteur de la croissance du marché de la manipulation automatisée des liquides.

Analyse et aperçu du marché :

La manipulation de liquides consiste à transférer un liquide d’un endroit à un autre dans un laboratoire, généralement à des fins de test. Aussi simple que cela puisse paraître, la manipulation des liquides est importante pour les laboratoires du monde entier. La plupart des tests impliquent de vérifier d’innombrables petits échantillons de liquide pour certains attributs. Les échantillons peuvent être inférieurs à un microlitre (μL) et aident toujours le laboratoire à détecter les produits chimiques, à dépister les maladies et à multiplier l’ADN pour des tests supplémentaires.

Les systèmes automatisés de manipulation des liquides peuvent réduire le temps de traitement, diminuer la contamination des échantillons et augmenter la précision des bioessais. Ces systèmes libèrent les chercheurs de tâches longues, répétitives et laborieuses et libèrent du temps pour d’autres tests, rapports de laboratoire et autres tâches de laboratoire. Les bras robotiques distribuent des mesures précises des liquides aux récipients, tels que les plaques de microtitration, et remplacent les plaques ou les tubes, rationalisant ainsi le flux de travail.

Les segments et sous-sections du marché européen de la manipulation automatisée des liquides sont présentés ci-dessous:

Par produit (postes de travail automatisés de manipulation de liquides, réactifs et consommables et autres)

Par type (systèmes de manipulation de liquides automatisés, manipulation de liquides semi-automatisée)

Par procédure (configuration PCR, réplication de plaques, dilution en série, criblage à haut débit, reformatage de plaques, culture cellulaire, amplification du génome entier, impression de matrices et autres)

Par modalité (embouts jetables et embouts fixes)

Par application (génomique, découverte de médicaments, diagnostics cliniques, protéomique et autres)

Par utilisateur final (industries biotechnologiques et pharmaceutiques, instituts de recherche, hôpitaux et laboratoires de diagnostic, instituts universitaires et autres)

Par canal de distribution (appel d’offres direct, vente au détail et distributeur tiers)

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché européen de la manipulation automatisée des liquides est:

Agilent Technologies, Inc., Aurora Biomed Inc, Beckman Coulter, Inc., BioTek Instruments, Analytik Jena GmbH, SPT Labtech Ltd., Corning Incorporated, Eppendorf Corporate, Illumina, Inc., FORMULATRIX, Gilson Incorporated, Hamilton Company, ACTIVE MOTIF, LONZA, PerkinElmer Inc …..

Les entreprises explorent le marché en adoptant les fusions et acquisitions, les expansions, les investissements, les lancements de nouveaux services et les collaborations comme leurs stratégies préférées. Les acteurs explorent de nouvelles zones géographiques par le biais d’expansions et d’acquisitions pour bénéficier d’un avantage concurrentiel grâce à des synergies combinées. L’analyste de recherche chez Data Bridge prédit que les fournisseurs américains contribueront à la croissance maximale du marché mondial de la manipulation automatisée des liquides en Europe tout au long de la période prévue.

Public cible clé

Fournisseurs de solutions de manipulation de liquides automatisées en Europe, nouveaux entrants et investisseurs, capital-risqueurs, organismes gouvernementaux, entités corporatives, organismes de recherche gouvernementaux et privés et autres

Portée du marché de la manipulation automatisée des liquides et taille du marché

Le marché européen de la manipulation automatisée des liquides est segmenté en fonction du produit, du type, de la modalité, de la procédure, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché automatisé de la manipulation des liquides est segmenté en postes de travail automatisés de manipulation des liquides, réactifs et consommables, etc. En 2021, le segment des postes de travail automatisés de manipulation des liquides devrait dominer le marché en raison de la large application dans la recherche, la découverte de médicaments, la génomique, la protéomique et de nombreux autres secteurs.

Sur la base du type, le marché automatisé de la manipulation des liquides est segmenté en systèmes automatisés de manipulation des liquides et en manipulation semi-automatisée des liquides. En 2021, le segment des systèmes automatisés de manipulation des liquides devrait dominer le marché en raison de la sensibilisation croissante à l’utilisation des systèmes automatisés de manipulation des liquides.

Sur la base de la procédure, le marché automatisé de la manipulation des liquides est segmenté en configuration PCR, réplication de plaques, dilution en série, criblage à haut débit, reformatage de plaques, culture cellulaire, amplification du génome entier, impression de matrices, etc. En 2021, le segment de la configuration PCR devrait dominer le marché de la manipulation automatisée des liquides car la configuration PCR fournit un diagnostic rapide, ce qui donne de meilleurs résultats et aide à la gestion du temps.

Sur la base de la modalité, le marché de la manipulation automatisée des liquides est segmenté en embouts jetables et en embouts fixes. En 2021, le segment des embouts jetables devrait dominer le marché car ils empêchent la contamination lors de la réalisation d’une expérience critique ou de la manipulation d’échantillons.

Sur la base des applications, le marché automatisé de la manipulation des liquides est segmenté en génomique, découverte de médicaments, diagnostics cliniques, protéomique et autres. En 2021, le segment de la génomique devrait dominer le marché en raison de l’augmentation du financement gouvernemental des activités de recherche en génomique à travers le monde.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché automatisé de la manipulation des liquides est segmenté en industries biotechnologiques et pharmaceutiques, instituts de recherche, hôpitaux et laboratoires de diagnostic, instituts universitaires et autres. En 2021, le segment des industries biotechnologiques et pharmaceutiques devrait dominer le marché en raison des développements croissants et des avancées technologiques dans l’industrie pharmaceutique et biopharmaceutique.

Sur la base des canaux de distribution, le marché automatisé de la manipulation des liquides est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail et distributeurs tiers. En 2021, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché car ils peuvent fournir les détails requis et fournir des recommandations pour la mise en place d’une expérience.

Points stratégiques couverts dans la table des matières des aperçus du marché de la manipulation automatisée des liquides en Europe dans le monde par application, type de produit, paysage concurrentiel et marché régional des prévisions 2029 :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Aperçu du marché par application, type de produit, paysage concurrentiel et marché régional des prévisions 2029. (Introduction, Portée du rapport)Chapitre 2 : Résumé exclusif – les bases

….A continué

