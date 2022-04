Analyse du marché de la maison intelligente, perspectives, tendances, acteurs clés, moteurs et prévisions

Le rapport d’étude de marché sur la maison intelligente explore les paramètres clés de l’industrie des semi-conducteurs et de l’électronique, à savoir l’analyse de marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Ce rapport de l’industrie donne des estimations du taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période de prévision qui aideront le client à prendre une décision basée sur un graphique futuriste. Le rapport définit les fluctuations de la valeur CAGR au cours de la prévision. Pour obtenir un rapport détaillé sur le marché de la maison intelligente, demandez un appel à un analyste ou déposez une demande à tout moment.

Le marché mondial de la maison intelligente devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 17,4 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2027 et devrait atteindre 304 127,48 millions USD. d’ici 2027. L’utilisation croissante des smartphones est un moteur de la croissance du marché.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Samsung, Robert Bosch GmbH, Schneider Electric, Siemens, Haier Group, Google (filiale d’Alphabet Inc.), General Electric Company (filiale de General Electric), Resideo Technologies, Inc, ABB, Emerson Electric Co., Johnson Controls, Carrier, Legrand, ADT, Vivint, Inc., Acuity Brands Lighting, INC., The Chamberlain Group, Inc., Brinks Home Security, Sleep Number Corporation, Leviton Manufacturing Co., Inc., Crestron Electronics, Inc., Hanwha Techwin America., Switchmate, Lifi Labs, Inc., Kuna Systems, Lutron Electronics Co., Inc. et Nice SpA., entre autres.

Table des matières:

Chapitre 1 Aperçu du marché de la maison intelligente

Chapitre 2 Segmentation du marché mondial

Chapitre 3 Segmentation du marché européen

Chapitre 4 Segmentation du marché américain

Chapitre 5 Segmentation du marché asiatique

Chapitre 6 Segmentation du marché en Océanie

Chapitre 7 Segmentation du marché africain

Chapitre 8 Prévisions du marché mondial

Chapitre 9 Liste des principales entreprises mondiales

Partie 10 Concurrence sur le marché

Partie 11 Impact du coronavirus sur l’industrie des semi-conducteurs et de l’électronique

Partie 12 Résumé et conclusion de l’industrie du marché de la maison intelligente

