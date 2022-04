Analyse du marché de la logistique pharmaceutique Opportunités de croissance 2022-2030

Le marché mondial de la logistique pharmaceutique était de 65,6 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de la logistique pharmaceutique devrait atteindre 129,3 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,6 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2030

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol342

Afin de produire une évaluation holistique du marché, divers facteurs sont pris en compte, notamment la démographie, les cycles économiques et les facteurs microéconomiques spécifiques au marché étudié. Le rapport sur le marché de la logistique pharmaceutique 2022 contient également une analyse commerciale complète de l’état de l’entreprise, qui analyse des moyens innovants de croissance de l’entreprise et décrit des facteurs critiques tels que les principaux fabricants, la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Les services logistiques sont utilisés par l’entreprise pharmaceutique pour gérer l’ensemble des achats, du stockage et du transport des ressources. L’intégration logistique de l’industrie pharmaceutique permet un approvisionnement continu en médicaments, dispositifs et équipements auprès de fournisseurs et de distributeurs répartis sur plusieurs sites.

Facteurs influençant le marché

La prévalence croissante des maladies est le principal facteur de croissance du marché mondial de la logistique pharmaceutique.

Pour maintenir les articles de la chaîne du froid, les entreprises ont besoin de basses températures à toutes les étapes, y compris les opérations de stockage, de manutention et de transport. En conséquence, le marché de la logistique pharmaceutique augmentera au cours de la période de prévision.

Les initiatives favorables du gouvernement visant à étendre l’infrastructure de soins de santé devraient profiter au marché mondial de la logistique pharmaceutique au cours de la période de prévision.

En raison de la pandémie de COVID-19, la sensibilisation à la santé et à la propreté a considérablement augmenté. En conséquence, la demande de désinfectants pour les mains, de masques et d’autres traitements est à son apogée. Tout cela contribuera à la croissance du marché mondial de la logistique pharmaceutique.

La demande croissante de nouveaux médicaments sensibles à la température profitera au marché mondial de la logistique pharmaceutique. DHL Global Forwarding, une entité du groupe DHL, a présenté sa nouvelle interface utilisateur LifeTrack en septembre 2020. Il s’agit d’un portail de suivi des expéditions à température contrôlée qui offre des analyses en temps réel aux consommateurs. De telles avancées sont susceptibles de profiter au marché mondial de la logistique pharmaceutique au cours de la période d’étude.

Analyse d’impact COVID-19

La pandémie de COVID-19 s’est propagée rapidement dans le monde entier. L’augmentation constante du nombre de patients dans le monde a impacté diverses industries, telles que la construction, l’automobile, etc. Cependant, le marché de la logistique pharmaceutique a connu une croissance importante, en raison de la hausse de la demande de nouveaux médicaments. En raison du sillage de la pandémie, la demande de suppléments nutritionnels tels que la vitamine A et la vitamine D a considérablement augmenté. En conséquence, l’industrie de la logistique pharmaceutique a connu de nombreuses opportunités de croissance.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol342

Analyse régionale

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial de la logistique pharmaceutique en termes de revenus. La croissance de la région est attribuée aux dépenses de santé élevées et aux initiatives gouvernementales favorables. De plus, la prévalence croissante des maladies et la demande croissante de nouveaux médicaments stimuleront la croissance du marché.

Concurrents sur le marché

Agilité

Air Canada

Logistique CEVA

DB Schenker

Deutsche Post AG

DSV

Fedex

Kerry Logistique

Kühne + Nagel

LifeConEx

Marquen

Nippon express

Panalpine

Sf express

United Parcel Service of America, Inc.

UPS

Services logistiques VersaCold

Courriers du monde

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de la logistique pharmaceutique se concentre sur le type, les composants et la région.

Sur la base du type, le marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en –

Logistique de la chaîne du froid

Logistique hors chaîne du froid

Basé sur les composants, le marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en–

Stockage

Entrepôt

Conteneur réfrigéré

Le transport

Logistique du fret maritime

Logistique du fret aérien

Logistique terrestre

Composants de surveillance

Matériel

Logiciel

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol342

Basé sur la région, le marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en–

Amérique du Nord

Les Etats Unis.

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quels sont les aspects de ce rapport qui se rapportent à l’analyse régionale ?

• Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

• Le rapport fournit une analyse complète des tendances du marché, y compris des informations sur l’utilisation et la consommation au niveau régional.

•Les rapports sur le marché incluent les taux de croissance de chaque région, y compris leurs pays, au cours des prochaines années.

•Comment sont évalués les acteurs clés du marché ?

• Ce rapport fournit une analyse complète des principaux concurrents sur le marché.

• Le rapport comprend des informations sur les principaux fournisseurs du marché.

• Le rapport fournit un aperçu complet de chaque entreprise, y compris son profil, la génération de revenus, le coût des marchandises et les produits fabriqués.

• Le rapport présente les faits et les chiffres sur les concurrents du marché, ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché.

• Un rapport de marché comprend des détails sur les développements récents du marché, les fusions et les acquisitions impliquant les principaux acteurs mentionnés.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol342

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une «solution unique» pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Signaler l’océan :

Courriel : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél. : +1 888 212 3539 (ÉTATS-UNIS – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.reportocean.com/