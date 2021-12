Analyse du Marché de la livraison de médicaments en Amérique du Nord, Taille, Tendances, Part, Rapport et Prévisions jusqu’en 2027

Analyse et perspectives du marché : Marché de la livraison de médicaments en Amérique du Nord

Le marché de la livraison de médicaments devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 6,4% pour la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 1 005,93 milliards de dollars d’ici 2027. L’acceptation croissante des médicaments auto-administrés et la sensibilisation accrue au diagnostic et au traitement dans le monde entier sont un facteur moteur de la croissance du marché.

Le processus d’introduction d’un effet thérapeutique dans le corps humain en administrant un médicament sur un site ciblé spécifique est connu sous le nom de délivrance de médicaments. En contrôlant le taux, le temps et la libération du médicament dans le corps, la sécurité et l’efficacité du médicament peuvent être améliorées. Il peut y avoir plusieurs façons d’administrer des médicaments tels que, par voie orale, injectable, pulmonaire, nasale et autres. Les systèmes d’administration de médicaments sont perfectionnés en étudiant et en exploitant les propriétés des nanoparticules, ce qui a rendu le processus d’administration de médicaments plus efficace et plus rapide.

Des entreprises de premier plan Opérant à la fois au niveau régional et mondial:

Analyse des Parts de Marché du Paysage Concurrentiel et de la Livraison de Médicaments

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Johnson & Johnson Services, Inc., Novartis AG, F. Hoffmann-la Roche Ltd, Bayer AG, Pfizer Inc., 3M, Antares Pharma, GlaxoSmithKline Plc, Merck Sharp & Dohme Corp. (une filiale de Merck & Co., Inc.), Nemera et Sanofi parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux développements de produits sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également la croissance du marché de la livraison de médicaments.

Par exemple,

Janssen Pharmaceutical Johnson & Johnson Services, Inc. a été créée en février 2020. a parlé de la soumission d’une demande de licence de produits biologiques supplémentaires (sBLA) à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis de DARZALEX avec Kyprolis et dexaméthasone qui est utilisée pour traiter le myélome multiple rechuté / réfractaire.

En janvier 2020, Novartis AG a déclaré l’acquisition complète de la société de médicaments, ce qui lui donne l’occasion d’inclure un traitement expérimental de première classe pour réduire le cholestérol, l’inclisiran, qui ouvrira de nombreuses options à cette organisation.

Points forts du Marché:

Les dernières informations sur l’évolution du marché pour formuler leurs stratégies de vente et de marketing. Ce rapport de marché a été créé pour fournir à ses lecteurs des informations et des analyses à jour afin de découvrir de nouvelles opportunités de croissance.

Le rapport sur le marché couvre les principaux défis, le paysage concurrentiel et l’analyse démographique qui peuvent aider les entreprises à mieux comprendre les variations propres à chaque pays.

Les analystes mettent également l’accent sur les tendances clés et les opportunités futures qui peuvent être explorées dans la région pour aider les entreprises à augmenter leurs revenus.

Pour obtenir des informations concurrentielles sur les entreprises leaders avec des informations sur leur part de marché et leurs taux de croissance.

Marché Mondial de l’administration de Médicaments en Amérique du Nord : Analyse régionale

Amérique du Nord [États-Unis, Canada, Mexique]

Europe [Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Reste de l’Europe]

Asie-Pacifique [Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique]

Amérique du Sud [Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine]

Moyen-Orient et Afrique [CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique]

Portée et Taille du Marché de la livraison de médicaments en Amérique du Nord

Le marché de la livraison de médicaments est segmenté en fonction du type de produit, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les poches de croissance et les stratégies de niche pour aborder le marché et déterminer vos domaines d’application principaux et la différence dans vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en administration orale de médicaments, administration pulmonaire de médicaments, administration injectable de médicaments, administration ophtalmique de médicaments, administration nasale de médicaments, administration topique de médicaments, administration implantable de médicaments et administration transmucosale de médicaments. En 2020, le segment de l’administration de médicaments par voie orale devrait dominer le marché en raison de la réception élevée de la voie d’administration de médicaments par voie orale par les patients, car il s’agit de l’une des voies d’administration de médicaments les plus humbles, pratiques et inoffensives.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, soins de santé communautaires, soins à domicile, cliniques et autres. En 2020, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché car les hôpitaux sont les premiers points de contact pour différents types de traitements et d’interventions chirurgicales, les besoins de tous les patients internes étant également pris en charge.

Avantages de l’étude

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir des versions de rapport de section ou de région individuelles comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie, etc.