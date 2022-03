Analyse du marché de la gestion numérique du diabète en Europe par applications, technologies émergentes, dernières innovations, principales tendances, demande croissante et opportunités futures jusqu’en 2028

Une équipe compétente déploie des efforts minutieux avec ses capacités potentielles pour générer le meilleur rapport d’étude de marché. La méthodologie de recherche clé employée ici par l’équipe DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire. Il a été assuré que ce rapport d’activité met à la disposition des clients des connaissances et des informations absolues sur le nouvel environnement réglementaire qui convient à leur organisation. Le rapport d’activité gagnant aide les clients à reconnaître les nouvelles opportunités et les clients les plus importants pour la croissance de leur entreprise et l’augmentation de leurs revenus.

Le marché européen de la gestion numérique du diabète devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 17,8 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

Le diabète est une maladie chronique qui affecte essentiellement les niveaux de glucose du corps, ce qui se produit en raison de l’incapacité du pancréas à produire de l’insuline ou de l’incapacité à maintenir les niveaux de glucose dans le corps. Le système numérique de gestion du diabète comprend des appareils et des applications qui aident les patients diabétiques à améliorer leur autogestion et à contrôler leur état. Le suivi efficace du diabète à l’aide de cela aide à traiter efficacement les patients tout en conservant les dossiers.

La prévalence croissante du diabète, l’augmentation de la population gériatrique et l’évolution des modes de vie et des habitudes alimentaires malsaines sont les principaux facteurs responsables de la croissance du marché de la gestion numérique du diabète. De plus, l’augmentation de l’adoption d’appareils tels que les smartphones et les tablettes couplés à des applications de soins de santé et les avantages tels que la nature à tout moment et en tout lieu de la technologie numérique permettent aux patients de résoudre leurs problèmes de santé en se connectant avec l’équipe de soins de santé et en partageant des données et le besoin croissant de un écosystème numérique d’outils basés sur les données qui peuvent connecter les patients et leur équipe de soins pour une meilleure gestion du diabète, ce qui accélère également la croissance globale du marché. Cependant,

Les activités croissantes de recherche et développement pour le développement d’appareils numériques pour le diabète technologiquement avancés devraient générer des opportunités rentables pour le marché. D’autre part, le manque de remboursement dans les pays en développement constitue un défi majeur pour la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché européen de la gestion numérique du diabète fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Portée et taille du marché de la gestion numérique du diabète en Europe

Le marché européen de la gestion numérique du diabète est segmenté en fonction des produits et services, du type et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des produits et services, le marché de la gestion numérique du diabète est segmenté en appareils, applications numériques de gestion du diabète et logiciels de gestion de données, plateformes et services. Les appareils sont sous-segmentés en glucomètres intelligents, CGM, pompes et patchs à insuline et stylos à insuline. Les services sont sous-segmentés en applications et logiciels pour le diabète.

Sur la base du type, le marché de la gestion numérique du diabète est segmenté en appareils portables et appareils portables.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la gestion numérique du diabète est divisé en établissements de soins à domicile, cliniques du diabète, instituts universitaires et de recherche et autres.

Analyse au niveau du pays du marché de la gestion numérique du diabète en Europe

Le marché de la gestion numérique du diabète est segmenté en fonction des produits et services, du type et de l’utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la gestion numérique du diabète sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le reste de l’Europe en Europe.

La section par pays du rapport sur le marché de la gestion numérique du diabète fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuel et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la gestion numérique du diabète vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la gestion numérique du diabète, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché de la gestion numérique du diabète. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de la gestion numérique du diabète en Europe

Le paysage concurrentiel du marché de la gestion numérique du diabète fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Europe, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de la gestion numérique du diabète.

CONDUCTEURS:

POPULATION GÉRIATRIQUE CROISSANTE

La population gériatrique mondiale continue de croître. Selon l’Institut national de la santé, environ 617 millions (8,50 %) de personnes sont âgées de 65 ans et plus. Le pourcentage de la population gériatrique augmentera de 17,00 % de la population mondiale d’ici 2025. De nombreux pays d’Europe et d’Asie ont une population gériatrique plus élevée.

Selon les National Institutes of Health en 2015, la population gériatrique devrait doubler au cours des trois prochaines décennies, ce qui signifie qu’elle passera de 48 millions à 88 millions d’ici 2050.

Avec l’augmentation de la population gériatrique dans le monde, il y a aussi une augmentation de la population souffrant également d’un risque croissant de diabète parmi eux. L’augmentation de la population gériatrique joue également un rôle important en augmentant la demande de logiciels numériques de diabète parmi les clients, ce qui alimentera la croissance du marché ainsi que les entreprises qui attirent pour lancer de nouveaux produits sur le marché.

ACCEPTATION ÉLEVÉE DES DISPOSITIFS DE SANTÉ NUMÉRIQUES

Aujourd’hui, les gens sont devenus plus conscients de leur santé. Ils sont donc susceptibles de préférer leur moniteur de glycémie au niveau individuel pour cette raison, les consommateurs ont un vif intérêt à acheter un appareil numérique pour surveiller le niveau de glucose dans le corps afin qu’ils prennent des précautions précoces afin d’éviter le risque de diabète.

Selon l’article publié sur Diabetes Apps, en 2018, environ 70,00% des Américains ont un téléphone intelligent pour mesurer le niveau de glucose dans le corps. Les applications américaines de gestion du diabète incluent les applications mySugar, Diabetes:M, MyTherapy App, Glucose Buddy Diabetes Tracker, One Drop Diabetes Management.

