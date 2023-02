Analyse du marché de la gestion du trafic, tendances, principaux fabricants, part, croissance, statistiques, TCAC 14,20 %, opportunités et prévisions d’ici 2029 || Cisco Systems, Inc. (États-Unis), SWARCO (Autriche), Kapsch TrafficCom AG (Autriche), Thales (France)

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la gestion du trafic était évalué à 35,40 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 102,41 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 14,20 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Data Bridge Market Research a récemment publié un rapport sur le marché de la gestion du trafic . Le rapport est une étude complète des derniers développements, de la taille du marché, du statut, des technologies à venir, des moteurs commerciaux, des défis, des politiques réglementaires ainsi que du profil des principaux fabricants et des stratégies des acteurs. Cette étude fournit des résumés du marché et des statistiques de l’état civil basées sur l’état du marché de l’entreprise et constitue une source précieuse de gestion et de surveillance pour les entreprises et les particuliers intéressés par l’estimation de la taille du marché du marché Gestion du trafic. Obtenez un rapport qui comprend la structure en détail (y compris une table des matières complète, une liste des tableaux et des figures).

Le principal rapport sur le marché de la gestion du trafic estime de manière globale les conditions générales du marché, le scénario de croissance du marché, les restrictions probables, les principales tendances de l’industrie, la taille du marché, la part de marché, le volume des ventes et les tendances futures. Il facilite le processus d’acquisition d’informations précieuses sur le marché grâce aux nouvelles compétences, aux derniers outils et aux programmes innovants qui ne manqueront pas d’aider à atteindre les objectifs commerciaux. Les informations et les données citées dans ce rapport proviennent de sources véridiques telles que les sites Web, les revues, les fusions et les rapports annuels des entreprises. Le rapport d’enquête complet sur le marché de la gestion du trafic est très utile pour les acteurs du marché réguliers et émergents de cette industrie, car il fournit des informations approfondies sur le marché.

Key Players Mentioned in the Traffic Management Market Research Report:

Cisco Systems, Inc. (U.S.), SWARCO (Austria), Kapsch TrafficCom AG (Austria), Thales (France), Q-Free A.S.A. (Norway), PTV Planung Transport Verkehr GmbH (Germany), Teledyne FLIR LLC (U.S.), Cubic Corporation (U.S.), TomTom International B.V. (Netherlands), Alibaba Group Holding Limited (China), Huawei Technologies Co., Ltd. (China), TransCore (U.S.), Chevron Corporation (England), Oriux (U.S.), Invarion Inc.

The report provides an excellent overview of the main macroeconomic factors having a significant impact on the growth of the Traffic Management market. It also provides the absolute dollar opportunity analysis which can be crucial in identifying revenue generation and sales increasing opportunities in the Traffic Management market. Market players can use the qualitative and quantitative analysis provided in the report to get a good understanding of the Traffic Management market and make strong strides in the industry in terms of growth. The overall Traffic Management market size and that of each segment studied in the report are accurately calculated based on various factors.

Global Traffic Management Market Dynamics

Drivers

high proliferation of big data and internet of things (IoT)

Big data analytics and the internet of things (IoT) are becoming increasingly important in smart traffic and smart cities. In traffic management, the Internet of Things (IoT) refers to smart, connected devices such as sensors, vehicle-mounted information systems, and even private mobile phones. These devices transmit data to a central system for analysis via the internet. Big data analysts analyse this information and use it to improve traffic management and vehicle flow. IoT technology devices, such as sensors and detectors distributed throughout the city and embedded in infrastructure, are used in smart cities for real-time analysis.

investments and initiatives by various governments and companies

Les principaux facteurs qui animent le marché de la gestion du trafic sont les investissements et les initiatives de divers gouvernements et entreprises du monde entier pour soutenir le développement des infrastructures de contrôle et de gestion du trafic. Des systèmes de gestion du trafic appropriés contribuent non seulement à réduire les embouteillages et le gaspillage de carburant, mais ils permettent également aux navetteurs d’économiser du temps et de l’argent en les aidant à planifier leur voyage.

Pendant le trajet, les systèmes de gestion du trafic fournissent des services à la demande tels que la gestion du stationnement et les applications de recherche d’itinéraire, stimulant la croissance du marché.

Occasion

L’urbanisation croissante et l’industrialisation rapide stimulent le marché mondial des systèmes de gestion du trafic, créant un pool d’opportunités pour les fournisseurs de systèmes de gestion du trafic. Le nombre de véhicules routiers augmente rapidement à mesure que la population augmente, créant une demande de gestion du trafic.

Basé sur les segments du marché de la gestion du trafic

Solution

Signalisation intelligente

Guidage d’itinéraire

Analyse du trafic

Surveillance intelligente

Matériel

Tableaux d’affichage

Capteurs

Caméras de surveillance

Autres

Un service

Consultant

Déploiement et intégration

Assistance et entretien

Système

Système de gestion et de contrôle du trafic urbain (UTMC)

Système de contrôle adaptatif du trafic (ATC)

Système de gestion du temps de trajet (JTM)

Système de modélisation prédictive du trafic (PTM)

Système de détection et de localisation des incidents (IDL)

Système de gestion dynamique du trafic (DTM)

Marché mondial de la gestion du trafic : analyse du segment régional (volume de production régional, volume de consommation, revenus et taux de croissance 2022-2029) : Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique) Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Espagne, etc. ) Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie et Asie du Sud-Est, etc.) Amérique du Sud (Brésil, Argentine et Colombie, etc.) Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Émirats arabes unis et Arabie saoudite, etc.)



La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Le rapport suit également les dernières dynamiques du marché, telles que les facteurs moteurs, les facteurs restrictifs et les nouvelles du secteur telles que les fusions, les acquisitions et les investissements. Il fournit la taille du marché (valeur et volume), la part de marché, le taux de croissance par types, les applications, et combine des méthodes qualitatives et quantitatives pour faire des prévisions micro et macro dans différentes régions ou pays.

Marché de la gestion du trafic : réponses aux questions clés dans le rapport

-Comment l’environnement commercial en évolution rapide est-il devenu un moteur de croissance important pour le marché de la gestion du trafic ?

-Quels sont les facteurs macroéconomiques sous-jacents qui ont un impact sur la croissance du marché Gestion du trafic?

-Quelles sont les tendances clés qui façonnent constamment la croissance du marché de la gestion du trafic ?

-Quelles sont les principales régions qui offrent de nombreuses opportunités pour le marché de la gestion du trafic ?

-Quelles sont les principales stratégies différentielles adoptées par les principaux acteurs pour contrôler une part significative de la part de marché mondiale ?

Développement récent

En juillet 2021, Siemens a lancé Yunex, anciennement connu sous le nom de système de trafic intelligent Siemens. (SON). Cela a été lancé sous un nouveau nom de marque et aurait une orientation commerciale claire et une liberté.

En mai 2021, Q-Free a développé kinetic CV, la plus récente solution de données de véhicules connectés et autonomes (CAV). Il s’agit d’un tableau de bord unique de pointe pour les plateformes de gestion du trafic.

Huawei et ses partenaires ont créé des véhicules intelligents et connectés pour la Chine en janvier 2021. La nation a l’intention de rendre leurs déplacements faciles et sécurisés. Un véhicule du nom de X-Bus est connecté à un réseau pour la gestion du trafic. Tout ce qui se passe sur la route d’essai serait visible pour cela, et il prendrait des décisions.

Avantages:

Cette recherche offre une analyse complète des tendances actuelles, des projections et de la dynamique pour les années, dans le but d’aider à l’identification des opportunités de marché actuelles.

Les revenus du marché individuel des principaux pays de chaque zone sont cartographiés.

La recherche examine les circonstances du marché de la gestion du trafic sur une base régionale et pays par pays.

Les principaux acteurs du marché Gestion du trafic ont été identifiés.

Pour comprendre l’environnement concurrentiel à travers les zones géographiques, cette étude évalue le paysage concurrentiel et procède à une analyse de la chaîne de valeur.

Une analyse approfondie de la segmentation du marché de la gestion du trafic au sein du marché a été proposée, ce qui devrait contribuer aux opportunités de marché actuelles.

Table des matières

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02: Portée du rapport sur le marché de la gestion du trafic

Partie 03 : Paysage du marché de la gestion du trafic

Partie 04 : Dimensionnement du marché de la gestion du trafic

Partie 05 : Segmentation du marché de la gestion du trafic par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

