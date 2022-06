Analyse du marché de la gestion des déchets alimentaires par taille, tendances des parts, croissance future, tendances émergentes, perspectives qualitatives – Prévisions mondiales jusqu’en 2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Gestion des déchets alimentaires . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur la gestion des déchets alimentaires présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial de la gestion des déchets alimentaires était de 39,3 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de la gestion des déchets alimentaires devrait atteindre 81,2 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1071

Tous les processus et actions nécessaires pour compléter les déchets du début à la fin sont inclus dans la gestion des déchets alimentaires. La collecte, le transport, le traitement et l’élimination des déchets, ainsi que la surveillance et le contrôle, font tous partie de la gestion des déchets alimentaires.

Facteurs influençant le marché

L’industrie des services alimentaires en croissance rapide stimulera principalement la croissance du marché mondial de la gestion des déchets alimentaires au cours de la période d’étude

Le gaspillage alimentaire est relativement important dans les fast-foods et autres chaînes hôtelières. De plus, comme les déchets alimentaires sont devenus de plus en plus répandus dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, divers procédés de digestion aérobie et anaérobie pour le recyclage des déchets alimentaires ont été installés. Dans les pays émergents et sous-développés, il y a eu beaucoup de gaspillage alimentaire enregistré ces dernières années. Par conséquent, les gouvernements établissent des règles et des réglementations strictes pour limiter le gaspillage alimentaire. De telles initiatives offriront également des opportunités de croissance lucratives pour le marché mondial de la gestion des déchets alimentaires.

Les préoccupations croissantes liées au gaspillage alimentaire augmenteront la demande de gestion mondiale des déchets alimentaires dans les années à venir. En plus de cela, la population mondiale croissante et ses besoins alimentaires offriront de nombreuses opportunités de croissance pour le marché mondial de la gestion des déchets alimentaires. D’un autre côté, les coûts élevés associés à la gestion mondiale des déchets alimentaires peuvent limiter la croissance du marché global au cours de la période d’étude.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial de la gestion des déchets alimentaires. La croissance de la région est attribuée à la présence de l’Association des déchets solides d’Amérique du Nord (SWANA) et à d’autres programmes et programmes de gestion des déchets. En dehors de cela, le marché de la gestion des déchets alimentaires en Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance important en raison des exportations élevées de divers produits alimentaires vers les pays d’Amérique du Nord et d’Europe. Les gouvernements de la région investissent également dans la logistique de la chaîne du froid et améliorent la productivité agricole, ce qui offrira des opportunités de croissance lucratives pour le marché mondial de la gestion des déchets alimentaires.

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1071

Analyse d’impact COVID-19

Le COVID-19 a provoqué une perturbation majeure de la chaîne d’approvisionnement mondiale et une pression inflationniste sur les organisations de gestion des déchets. Par ailleurs, les dépenses de réparation et d’entretien des machines ont également augmenté en raison des contraintes de main-d’œuvre et de matériel. Les acteurs de l’industrie ont connu des retards dans la réception des flottes, des conteneurs en acier et d’autres articles critiques en raison des limitations de la chaîne d’approvisionnement. En conséquence, cela a affecté le marché mondial de la gestion des déchets alimentaires.

Concurrents sur le marché

• Covanta Ltd.

• Stericycle, Inc.

• Advanced Disposal Services, Inc.

• Waste Connections, Inc.

• Veolia Environnement

• Suez

• Waste Management, Inc.

• Republic Services, Inc.

• FCC Environnement

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de la gestion des déchets alimentaires se concentre sur le type, la source, l’application et la région.

Par type

• Céréales

• Produits laitiers

• Fruits et légumes

• Viande

• Poisson et fruits de mer

• Aliments transformés

• Autres

par source

• Producteurs d’aliments primaires

• Fabricants d’aliments

• Distributeurs et fournisseurs

d’aliments • Fournisseurs de services alimentaires

• Municipalités et ménages

Par application

• Aliments pour animaux

• Engrais

• Biocarburant

• Production d’électricité

Demander un rapport complet :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1071

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1071

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

Email : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél : +1 888 212 3539 (US – TOLL FREE)

Site Web : https: //www.reportocean.com/