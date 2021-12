Analyse du marché de la gestion de l’intégrité des champs pétrolifères 2028 en mettant l’accent sur les principaux acteurs clés – Intertek Group plc, Oceaneering International, Inc., Schlumberger Limited, SGS SA, Siemens et autres

Un rapport d’étude de marché exclusif sur la gestion de l’intégrité des champs pétrolifères a été élaboré grâce à une analyse approfondie de la dynamique du marché dans cinq régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique du Sud, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. La segmentation du marché par type de dynamitage, type de produit, utilisateur final et géographie a été effectuée sur la base d’une analyse et d’une validation approfondies du marché grâce à de nombreuses contributions primaires d’experts de l’industrie, des principaux leaders d’opinion des entreprises et des parties prenantes) et de la recherche secondaire (globale /associations régionales, revues spécialisées, livres blancs techniques, site Web de l’entreprise, dépôt de rapport annuel auprès de la SEC et bases de données payantes). En outre, le marché a été estimé en utilisant diverses méthodologies de recherche et un modèle statistique interne.

L’attention croissante portée à la surveillance à distance des champs pétrolifères pour l’optimisation et l’automatisation des processus est l’un des principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché de la gestion de l’intégrité des champs pétrolifères. De plus, la numérisation des champs pétrolifères et l’augmentation des activités d’exploration et de production dans les pays émergents sont d’autres facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de la gestion de l’intégrité des champs pétrolifères.

Les actifs de l’industrie pétrolière et gazière, tels que les plates-formes offshore, les pipelines et les plates-formes, ont été utilisés par le secteur au-delà de leur durée de vie. Avec l’augmentation constante de la demande de production, la majorité des actifs devraient être davantage utilisés au cours de la période de prévision. Avec le vieillissement de l’infrastructure, les besoins en services de gestion de l’intégrité des actifs dans le secteur pétrolier et gazier devraient augmenter.

L’« Analyse du marché mondial de la gestion de l’intégrité des champs pétrolifères jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie du marché de la gestion de l’intégrité des champs pétrolifères avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché de la gestion de l’intégrité des champs pétrolifères avec une segmentation détaillée du marché par type de gestion, application. Le marché mondial de la gestion de l’intégrité des champs pétrolifères devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché de la gestion de l’intégrité des champs pétrolifères et présente les principales tendances et opportunités sur le marché de la gestion de l’intégrité des champs pétrolifères.

Principaux acteurs du marché de la gestion de l’intégrité des champs pétrolifères : Aker Solutions, Applus+, Baker Hughes Company, DNV GL AS, EM&I Alliance Ltd, Intertek Group plc, Oceaneering International, Inc., Schlumberger Limited, SGS SA, Siemens

Le rapport sur le marché de la gestion de l’intégrité des champs pétrolifères fournit également une compréhension approfondie de l’analyse concurrentielle de pointe des tendances des marchés émergents ainsi que des moteurs, des contraintes, des défis et des opportunités sur le marché de la gestion de l’intégrité des champs pétrolifères pour offrir des informations intéressantes et un scénario actuel pour prendre la bonne décision . Le rapport couvre les principaux acteurs du marché avec une analyse SWOT détaillée, un aperçu financier et les principaux développements des produits/services au cours des trois dernières années. De plus, le rapport offre également une perspective à 360º du marché à travers le paysage concurrentiel de l’acteur mondial de l’industrie et aide les entreprises à générer des revenus du marché de la gestion de l’intégrité des champs pétrolifères en comprenant les approches de croissance stratégique.

