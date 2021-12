Analyse du marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé, importance et perspectives régionales | Prévisions jusqu’en 2028 | -Oracle, SAP SE, Infor, McKesson, Tecsys, Cardinal Health., Epicor Software, LLamasoft, Manhattan Associates | TCAC de 8,05 d’ici 2027

Le marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé est censé augmenter au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final. Cette étude de marché analyse l’état du marché, la taille, la demande, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Grâce à l’utilisation appropriée d’excellents modèles de pratique et d’une méthode de recherche brillante, ce rapport de marché exceptionnel est généré, ce qui aide les entreprises à dénicher les plus grandes opportunités de prospérer sur le marché. Sans oublier que ce rapport de marché propose une étude approfondie sur les opportunités présentes et à venir qui mettent en lumière les investissements futurs sur le marché. Le marché gagnant de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé Le rapport de recherche fournit aux clients des informations sur leur scénario commercial avec lesquelles ils peuvent élaborer des stratégies commerciales pour prospérer sur le marché.

DBMR analyse le marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé pour représenter 3,78 milliards de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 8,05% au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. Sensibilisation croissante de la population aux avantages de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, ce qui améliorera la croissance du marché.

Le rapport de recherche sur le marché mondial de la gestion de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé fournit également les dernières données sur les entreprises et les tendances futures de l'industrie, vous permettant d'identifier les produits et les utilisateurs finaux qui stimulent la croissance des bénéfices et la productivité. Le rapport sur le marché répertorie les concurrents les plus importants et fournit des informations sur l'analyse stratégique de l'industrie des facteurs clés influençant le marché.

Cette étude de marché analyse l'état du marché, la taille, la demande, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l'entrée, les canaux de vente et les distributeurs.

Analyse et perspectives du marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement en soins de santé :

La demande croissante de solutions basées sur le cloud, la prévalence des fonds des organisations, la pression croissante sur les prestataires de soins de santé pour améliorer l’efficacité opérationnelle, le nombre croissant d’initiatives d’identification de dispositif unique (UDI) par la FDA, l’augmentation de la contrefaçon de médicaments dans l’industrie pharmaceutique sont quelques-uns des facteurs qui va probablement accélérer la croissance du marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé au cours de la période de prévision 2020-2027. D’autre part, la prévalence des solutions mobiles ainsi que l’adoption de l’intelligence artificielle et de l’analyse ainsi que la gestion de la chaîne de blocs, qui stimuleront davantage diverses opportunités qui conduiront à la croissance du marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Des coûts de maintenance et de mise en œuvre élevés qui entraveront la croissance du marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Selon ce rapport, le marché mondial de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé passera de la crise de Covid-19 à un taux de croissance modéré entre 2020 et 2027. Le marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé comprend des informations complètes dérivées d’une étude approfondie sur les données de marché historiques et prévisionnelles de l’industrie de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé. La taille du marché mondial de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé augmentera modérément en fonction des nouveaux développements de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé et de l’impact de COVID19 au cours de la période de prévision 2020 à 2027.

Le rapport sur le marché de la gestion de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé fournit une analyse approfondie de l'impact du marché et des nouvelles opportunités créées par la pandémie de COVID19/CORONA Virus.

Les segments et la sous-section du marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé sont présentés ci-dessous :

Par modèles (modèle de fabrication sur stock, fabrication sur commande, modèle de réapprovisionnement continu, assemblage de chaîne, autre)

Par fonctions (prévision et planification, gestion des stocks et approvisionnement, logistique et opérations internes, entreposage et distribution, logistique inverse et étendue, autre)

Par mode de livraison (sur site, sur le Web, dans le cloud), par utilisateur final (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, sociétés de logistique, distributeurs, prestataires de soins de santé, autres)

Par composant (logiciel, matériel)

Principaux fabricants ou acteurs clés (cela peut ne pas être une liste complète et des sociétés supplémentaires peuvent être ajoutées sur demande) :

Oracle

SAP SE

Infor McKesson

Tecsys Inc

Échange mondial de soins de santé, LLC

Cardinal Santé

Société de logiciels Epicor

LLamasoft Inc

Associés de Manhattan

Blue Yonder Group, Inc

Cerner

….

Portée du rapport :

Le rapport sur le marché répertorie les concurrents les plus importants et fournit des informations sur l’analyse stratégique de l’industrie des facteurs clés influençant le marché. Ce rapport vous aidera à établir un paysage du développement industriel et des caractéristiques du marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé. L’analyse du marché Global Healthcare Supply Chain Management est fournie pour les marchés internationaux, y compris les tendances de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Ce rapport indique également la consommation d’import/export, les chiffres de l’offre et de la demande, les prix, les coûts, les revenus et les marges brutes.

Selon la segmentation régionale, le marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé fournit les informations couvrant les régions suivantes:

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Asie-Pacifique

L’Europe 

MEA (Moyen-Orient et Afrique)

Les pays clés de chaque région sont également pris en compte , tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, la Colombie, le Chili, l’Afrique du Sud, le Nigeria, la Tunisie, le Maroc, l’Allemagne, le Royaume-Uni (UK), les Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie, Russie, France, Pologne, Israël, Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande etc.

Portée du marché mondial de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé et taille du marché

Le marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé est segmenté en fonction des modèles, des fonctions, du mode de livraison, du composant et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Sur la base de modèles, le marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé est segmenté en modèle de fabrication sur stock, fabrication sur commande, modèle de réapprovisionnement continu et assemblage de chaîne, autre.

Sur la base des fonctions, le marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé est segmenté en prévisions et planification, gestion des stocks et approvisionnement, logistique et opérations internes, entreposage et distribution, logistique inversée et étendue, etc.

En fonction du mode de livraison, le marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé est segmenté en locaux, en ligne et en nuage.

Sur la base des composants, le marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé est segmenté en logiciels et en matériel. Les logiciels ont ensuite été segmentés en logiciels de gestion des achats et logiciels de gestion des stocks. Les logiciels de gestion des achats ont été subdivisés en logiciels de gestion des approvisionnements, logiciels d’approvisionnement, logiciels d’achat d’immobilisations, logiciels d’approvisionnement stratégique et logiciels de gestion des transports. Le logiciel de gestion des stocks a été subdivisé en logiciel de gestion des commandes, logiciel de gestion d’entrepôt, logiciel de gestion des envois, logiciel de gestion des implants et logiciel de gestion des tissus. Le matériel a ensuite été segmenté en codes-barres et lecteurs de codes-barres, systèmes, étiquettes et lecteurs RFID et autres composants matériels.

Le marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, sociétés de logistique, distributeurs, prestataires de soins de santé et autres.

Avec des tableaux et des figures aidant à analyser le marché mondial mondial de Gestion de la chaîne d’approvisionnement en soins de santé, cette recherche fournit des statistiques clés sur l’état de l’industrie et est une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par le marché.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche sur le marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé

Chapitre 2 : Résumé exclusif – les informations de base du marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé.

Chapitre 3 : Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé

Chapitre 4: Présentation de l’analyse factorielle du marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / de valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage de la taille du marché par type, utilisateur final et région 2010-2019

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé qui se compose de son paysage concurrentiel, de l’analyse des groupes de pairs, de la matrice BCG et du profil de l’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec une part des revenus et des ventes par pays clés (2020-2027).

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, le marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises dans le cadre de la décision.

