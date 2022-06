Analyse du marché de la fonte à la cire perdue 2022, taille de l’industrie, part par régions, acteurs clés avec profils de produits, application, impact du COVID-19, prévisions jusqu’en 2030

United State-Report Ocean (150+ marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000+ rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché de la fonte à la cire perdue . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et marché les professionnels de la recherche ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (analyse méthodes), analyse PESTEL et analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché de la fonte à la cire perdue .

La taille du marché mondial de la fonte à la cire perdue était de 20 511,6 millions de dollars américains en 2021. Le marché mondial de la fonte à la cire perdue devrait atteindre 31 401,1 millions de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5% au cours de la période de prévision. de 2022 à 2030.

La cire perdue ou cire perdue est le processus d’utilisation d’un modèle en cire pour développer un moule initial. Pour ce type de coulée, une carapace en céramique est construite sur un modèle en cire afin de développer les pièces avec uniformité.

Facteurs influençant le marché La

fonte à la cire perdue trouve de nombreuses applications dans l’aérospatiale, l’automobile, le pétrole et le gaz, l’industrie chimique, l’énergie, la médecine, l’alimentation et les boissons, la dentisterie, etc. Les nombreuses applications de la fonte à la cire perdue stimuleront principalement la croissance du marché. .

Les investissements croissants dans les secteurs de la santé et de la défense stimuleront également la croissance du marché mondial de la fonte à la cire perdue au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de la fonte à la cire perdue pourrait connaître une croissance substantielle en raison des avancées technologiques croissantes, telles que l’intégration de l’impression 3D. En conséquence, il offrira des opportunités de croissance lucratives pendant la période d’étude. Au contraire, la fissuration facile dans les moules peut limiter la croissance du marché de la fonte à la cire perdue pendant la période d’étude.

Analyse d’impact du COVID-19

La pandémie a affecté le marché de la fonte à la cire perdue, car diverses industries d’utilisateurs finaux subissent des pertes substantielles. La pandémie de COVID-19 est apparue comme un inconvénient substantiel pour les secteurs perdus de l’aérospatiale, de l’automobile et d’autres secteurs. En conséquence, cela a entravé la demande de moulage à la cire perdue. Cependant, les dépenses de santé ont considérablement augmenté pendant la pandémie de COVID-19. Ainsi, il a augmenté la demande de fonte à cire perdue dans ce secteur. Le marché devrait connaître une croissance potentielle s les gouvernements mettent l’accent sur l’amélioration des infrastructures de santé. En conséquence, cela apportera des opportunités de croissance lucratives pour la fonte à la cire perdue dans les années à venir.

Analyse régionale

Le marché de la fonte à la cire perdue en Asie-Pacifique devrait devenir le plus grand marché en termes de région. Cela est dû à la croissance de l’industrie automobile dans la région. La région Asie-Pacifique détient l’une des plus grandes industries des véhicules électriques, ce qui devrait apporter des opportunités de croissance lucratives pour le marché de la fonte à la cire perdue. En outre, la croissance des secteurs de la santé, de la médecine, de l’aérospatiale et d’autres secteurs contribuera de manière significative à la croissance du marché de la fonte à la cire perdue en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.

Concurrents sur le marché

• Ferralloy Inc.

• Rimer Enterprises, Inc.

• Impro Industries USA, Inc.

• Lodestar Quality LLC

• Modern Aluminium Castings Co., Inc.

• Waltek Inc.

• Bescast, Inc.

• Alcoa Corporation

• WANGUAN

• Précision Castparts CORP

• Autres joueurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de la fonte à la cire perdue se concentre sur le processus, les métaux, les utilisateurs finaux et la région.

Par type de procédé Perspectives

• Procédé au silicate de sodium

• Procédé au sol de silice

Par métaux Perspectives

• Acier inoxydable

• Acier

• Fonte ductile

• Cuivre au béryllium

• Aluminium

• Cobalt

• Laiton

• Bronze

• Nickel

Par perspectives des industries de l’utilisateur final

• Aéronautique

• Automobile

• Pétrole et gaz

• Industrie chimique

• Industrie alimentaire

• Médical

• Électricité

• Dentisterie

• Outils

• Pharmaceutique

• Levage

Par perspectives régionales

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

