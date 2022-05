Analyse du marché de la fertilisation in vitro par production, consommation et analyse concurrentielle jusqu’en 2028

Des informations précieuses et exploitables sur le marché sont toujours importantes lorsqu’il s’agit de créer des stratégies commerciales durables et rentables. De même, le rapport fournit l’analyse et l’estimation des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et de la part de marché, etc. Il donne des mesures clés, le statut des fabricants et constitue une source importante d’orientation pour les entreprises et les organisations. L’analyse SWOT est la méthode standard, renommée et à toute épreuve pour mener l’étude de marché qui est utilisée pour formuler un rapport particulier. La portée géographique des produits est également réalisée de manière exhaustive pour les principales zones mondiales, ce qui permet de définir des stratégies pour la distribution des produits dans ces zones.

La portée du rapport principal s’étend des scénarios de marché aux prix comparatifs entre les principaux acteurs, les coûts et les bénéfices des régions de marché spécifiées. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple, des outils et des techniques bien établis sont utilisés pour la génération de ce rapport d’activité. Les données collectées pour structurer ce rapport sont basées sur les modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Selon les exigences du client, les informations sur les entreprises et les produits ont été rassemblées via ce rapport qui aide finalement les entreprises à prendre de meilleures décisions. La qualité et la transparence maintenues dans le rapport de premier ordre font gagner la confiance et la confiance des entreprises membres et des clients.

Le marché mondial de la fécondation in vitro devrait atteindre 847,8 milliards de dollars d’ici 2025, contre 465,2 milliards de dollars en 2017, avec un TCAC de 10,0 % au cours de la période de prévision de 2018 à 2025. Le prochain rapport de marché contient des données pour l’année historique 2016, l’année de base du calcul est 2017 et la période de prévision est de 2018 à 2025.

Marché mondial de la fécondation in vitro, par produit (réactifs, équipement), type de cycle (cycles de FIV non donneurs frais, cycles de FIV non donneurs congelés, cycles de FIV donneurs congelés, cycles de FIV donneurs frais), utilisateur final (hôpitaux et laboratoires de recherche , Cryobanques ), Géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2025

Principaux concurrents / acteurs du marché: marché mondial de la fécondation in vitro

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial de la fécondation in vitro sont le Groupe Clinique Ambroise Paré, amedes MVZ Cologne GmbH, AMP Center St Roch, AVA International Clinic Scanfert, Bangkok IVF center, Betamedics, Biofertility Center, Bloom Healthcare, Bourn Hall Fertility Center , , Cardone & Associates Reproductive Medicine & Infertility, The Center for Advanced Reproductive Services, Chelsea and Westminster Hospital NHS Foundation Trust, Cloudnine Fertility, Conceptions Reproductive Associates of Colorado, Cyprus IVF Centre, Dansk Fertilitetsklinik, EUVITRO SLU, , Lieff Cabraser Heimann & Bernstein , LLP, Fertility First, Centres de FIV Prof. Zech, Flinders Reproductive Medicine Pty Ltd, Genea Oxford Fertility Limited, FIV Espagne, IVI Panama, KL Fertility & Gynecology Centre, Lifesure Fertility and Gynecology centre,Manipal Fertility, , Medfem Fertility Clinic, Monash IVF, OVA IVF Clinic Zurich, Procrea, RAPRUI Srl, SAFE FERTILITY CENTER, SANNO HOSPITAL, SIRM Fertility Clinics, Stork IVF Klinik, ARC-STER Srl, The Montreal Fertility Center, Thomson Medical Centre, TRIO Fertility, Virtus Health, VivaNeo, Die Kinderwunsch et entre autres.

Analyse compétitive:

Le marché mondial de la fécondation in vitro est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché de la fécondation in vitro pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Définition du marché :

La fécondation in vitro est une procédure dans laquelle les ovules de l’ovaire de la femme sont retirés, puis l’ovule est fécondé avec un spermatozoïde dans le cadre d’une procédure de laboratoire, puis l’ovule fécondé est transféré dans l’utérus de la femme. La fécondation in vitro est utilisée dans la prise en charge de l’infertilité féminine. En 2018, les sociétés Cooper ont annoncé que Cooper Surgical avait acquis les actifs de The Life Global Group et de ses sociétés affiliées, l’un des principaux fournisseurs de dispositifs d’invitrofertilisation. En juillet 2018, Merck a lancé le nouveau produit Geri Assess 2.0. Ce produit est utile dans la détection automatique du développement des embryons et des blastocystes, améliorant ainsi l’efficacité de l’évaluation.

Selon le Center for Disease Control and Prevention en 2016, environ 263 577 cycles d’ART (technologie de reproduction assistée) ont été effectués aux États-Unis. Selon la Human Fertilisation and Embryology Authority en 2016, plus de 68 000 traitements de FIV ont été fournis au Royaume-Uni. En 2016, le taux de natalité par FIV a été augmenté à 85,0 % au Royaume-Uni. En 2016, environ 20 000 enfants sont nés par FIV. Selon les nouvelles publiées « IVF Success Rates For Fertility Clinics in the United States » en 2016 et environ 263 577 cycles de TAR ont été effectués aux États-Unis En raison du taux croissant d’infertilité parmi la population, les patients optent pour la fécondation par FIV qui alimente la croissance de marché.

Principaux moteurs et contraintes du marché :

Augmentation du taux d’infertilité

Augmentation des grossesses retardées et sensibilisation à la médecine personnalisée.

Augmentation du taux de réussite de la FIV Scénario de remboursement défavorable.

Hausse du revenu disponible dans le monde.

Coût élevé du traitement qui freine ce marché.

Niveau de sensibilisation moindre pour la FIV dans les pays en développement, ce qui constitue une autre contrainte de ce marché.

Segmentation du marché :

Le marché mondial de la fécondation in vitro est segmenté en fonction du produit, du type de cycle, de l’utilisateur final et des segments géographiques.

Basé sur le produit, le marché est segmenté en réactifs, équipements.

Sur la base des réactifs, le marché est en outre segmenté en milieux de culture d’embryons, milieux de cryoconservation, milieux de traitement du sperme, milieux de traitement OVUM.

Sur la base des équipements, le marché est en outre segmenté en systèmes d’imagerie, systèmes de séparation du sperme, armoires, pompes d’aspiration OVUM, incubateurs, systèmes de micromanipulateurs, analyseurs de gaz, systèmes laser, accessoires, systèmes cryogéniques, tables anti-vibrations, systèmes témoins.

En fonction du type de cycle, le marché est segmenté en cycles de FIV non donneurs frais, cycles de FIV non donneurs congelés, cycles de FIV donneurs congelés, cycles de FIV donneurs frais.

Basé sur l’utilisateur final, le marché est segmenté en cliniques de fertilité et centres chirurgicaux, hôpitaux et laboratoires de recherche, cryobanques.

Basé sur la géographie, le rapport de marché couvre des points de données pour 28 pays dans plusieurs zones géographiques, à savoir l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique. Certains des principaux pays couverts dans ce rapport sont les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Turquie, la Russie, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, le Japon, l’Australie, Singapour, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud et le Brésil. autres

Développements clés sur le marché :

En juillet 2018, Merck a lancé de nouveaux produits QBOX IVF. Ce produit est utile pour le transfert de données entre l’instrument de laboratoire et le fournisseur de dossiers médicaux électroniques. Il s’agit d’accompagner les professionnels de santé en matière de fertilité.

En février 2016, la société de biotechnologie d’Adélaïde, une société de sciences de la santé reproductive, a étendu son expertise en matière de FIV à d’autres domaines des tests ADN en lançant un nouveau produit. Ces kits de dépistage comptent le nombre de chromosomes dans l’embryon à transférer dans un cycle de FIV.

