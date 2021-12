Analyse du marché de la détection et de la réparation des fuites 2021, taille, part, croissance, tendances et opportunités de prévision jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse menées dans le rapport sur le marché de la détection et de la réparation des fuites aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie de la détection et de la réparation des fuites. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché de la détection et de la réparation des fuites est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial de la détection et de la réparation des fuites devrait connaître un TCAC substantiel de 5,65% au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2018 et l’année historique 2017. La sensibilisation croissante aux effets nocifs des gaz à effet de serre et les progrès technologiques sont le facteur de croissance de ce marché.

Téléchargez un exemple de copie du rapport pour comprendre la structure du rapport complet (y compris la table des matières complète, le tableau et les figures) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-leak-detection-and -réparation-marché et Somesh

Facteurs de marché:

L’augmentation des oléoducs et des gazoducs dans les infrastructures stimulera le marché

L’adoption croissante de la centrale électrique au gaz naturel accélérera également le marché

Des réglementations gouvernementales strictes pour restreindre les émissions de méthane amélioreront également le marché

La demande croissante d’efficacité opérationnelle et de sécurité parmi les entreprises accélérera également la croissance du marché

Contraintes du marché :

La complexité associée à la détection des fuites dans des conditions difficiles va restreindre le marché

La réduction croissante des coûts sur le marché en amont du pétrole et du gaz restreindra le marché

La demande croissante de détection efficace freinera également le marché

Segmentation : marché mondial de la détection et de la réparation des fuites

Par produit

Détecteurs de gaz portables

Détecteurs basés sur UAV

Détecteurs embarqués

Détecteurs d’avions pilotés

Par technologie

Analyseur de composés organiques volatils (COV)

Imagerie optique des gaz (OGI)

Spectroscopie d’absorption laser

Surveillance des fuites ambiantes/mobiles

Détection de fuite acoustique

Inspection audio-visuelle-olfactive

Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie Royaume-Uni La France Espagne Pays-Bas la Belgique la Suisse Turquie Russie Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Inde Corée du Sud Australie Singapour Malaisie Thaïlande Indonésie Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Egypte Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché :

En décembre 2018, HydroChemPSC a annoncé l’acquisition de CARBER afin d’améliorer ses services mécaniques en Amérique du Nord. Cette acquisition aidera l’entreprise à ajouter des services mécaniques tels que la réparation de fuites en ligne, le LDAR, le boulonnage, l’usinage sur le terrain et autres. L’objectif principal est de fournir de meilleurs services et la meilleure offre aux clients du monde entier.

En mai 2016, ATS Global Services a annoncé l’acquisition de Dexter Field Service. La société sera renommée Dexter ATC Field Services. Cette acquisition aidera l’entreprise à améliorer ses services de surveillance et d’environnement ainsi que son portefeuille de détection et de réparation des fuites. Cela renforcera leur position sur le marché.

Les nouvelles stratégies commerciales, les défis et les politiques sont mentionnés dans la table des matières, demandez une table des matières GRATUITE à l’ adresse @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-leak-detection-and-repair-market&Somesh

Analyse compétitive

Le marché mondial de la détection et de la réparation des fuites est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché de la détection et de la réparation des fuites pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents/acteurs du marché

Parmi les principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial de la détection et de la réparation des fuites figurent IBM Corporation, Bridger Photonics, Inc., LI-COR, Inc., Palo Alto Research Center Incorporated, REBELLION PHOTONICS, Physical Sciences Inc., Advisian, SeekOps Inc, BALL CORPORATION, Guideware Systems, LLC., GHD, ERM Group, Inc., AECOM., HydroChemPSC, ABB, VelocityEHS, Picarro, Inc., MICRODRONES, BOREAL LASER INC., KAIROS AEROSPACE et autres.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

Renseignez-vous avant d’acheter ce rapport de recherche : https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-leak-detection-and-repair-market&Somesh