Analyse du marché de la détection des fraudes dans le secteur de la santé avec perspectives de croissance, tendances, menaces, opportunités, développement et enquête jusqu’en 2029

Une nouvelle étude de marché intitulée « Marché de la détection des fraudes dans le secteur de la santé » Taille, part, croissance, tendances de l’industrie et prévisions 2028 » a été présenté sur DBMR. Ce rapport présente une analyse approfondie de la taille, de la croissance, de la part, des segments, des fabricants et des technologies du marché de la détection des fraudes en santé, des tendances clés, des moteurs du marché, des défis, de la normalisation, des modèles de déploiement, des opportunités, de la future feuille de route et des prévisions. Cette étude mondiale du marché de la détection des fraudes dans le domaine de la santé offre un aperçu des tendances, des moteurs, des restrictions et des mesures du marché existants et offre également un point de vue sur des segments importants. Le rapport suit également les prévisions de croissance de la demande de produits et services pour le marché. Il y a aussi à l’approche de l’étude une revue segmentaire détaillée. Une étude régionale de l’industrie mondiale de la détection des fraudes en soins de santé est également réalisée en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie-Pacifique, en Europe, et le Proche-Orient et l’Afrique. Le rapport mentionne les paramètres de croissance sur les marchés régionaux ainsi que les principaux acteurs dominant la croissance régionale.

Le marché de la détection des fraudes dans le domaine de la santé devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 28,92 % au cours de la période de prévision susmentionnée. Le nombre croissant d’activités frauduleuses dans les soins de santé stimule le marché de la détection des fraudes dans le domaine des soins de santé.

Le rapport d’activité de première classe sur la détection des fraudes dans le domaine de la santé propose de nombreuses stratégies qui incluent principalement les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres qui renforcent leur empreinte sur ce marché. Cette étude de marché analyse l’état du marché, la taille, la demande, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Cela donne une compréhension plus précise du paysage du marché, des problèmes qui pourraient affecter l’industrie à l’avenir et de la meilleure façon de positionner des marques spécifiques. Dans ce rapport, l’année de base pour l’estimation est 2022 alors que l’année historique est 2019, ce qui indiquera comment le marché de la détection des fraudes en matière de soins de santé va fonctionner dans les années de prévision en informant sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements.

Portée du rapport

Par composant (services, logiciels), mode de livraison (modèles de livraison sur site, modèles de livraison à la demande)

Par type (analyse descriptive, analyse prédictive, analyse prescriptive)

Par l’utilisateur final (payeurs d’assurance privés, organismes publics/gouvernementaux, fournisseurs de services tiers, employeurs)

Par application (examen des réclamations d’assurance, intégrité des paiements, autre application)

L’étude Global Healthcare Fraud Detection comprend des données de 2022 à 2028 utiles aux dirigeants de l’industrie, aux responsables du marketing, des ventes et des produits, aux analystes et à tous ceux qui recherchent des données de marché dans un document facilement accessible.

Marché de la détection des fraudes dans le domaine de la santé – Profils des entreprises

Société IBM

Optum, Inc.

COTIVITI, INC

McKesson Corporation

Juste Isaac Corporation

Institut SAS Inc.

SCIOInspire, Corp

Conduite, Inc.

HCL Technologies Limitée

…..

Ce rapport couvre le scénario actuel et les perspectives de croissance du marché mondial de la détection des fraudes dans les soins de santé pour la période 2022 à 2028. L’étude est une étude professionnelle et approfondie avec environ – non. de tableaux qui fournit des statistiques sur le scénario réel de l’industrie et agit comme un guide précieux pour diriger les entreprises et les particuliers intéressés par le domaine.

The study elaborates factors of Global Healthcare Fraud Detection market such as market opportunities, risk, benefit, opportunity loss and profit along with surveyed customer perspective with a view of Short vs. Long Term goals etc.

Healthcare Fraud Detection Market Scenario

Healthcare fraud detection is specially designed to prevent healthcare frauds, abuse and waste so that any unauthorized payment and benefits can be avoided. They are usually used to avoid misrepresenting dates, falsification of data by physicians and submitting claims for services not provided among others.

Increasing number of patients seeking health insurance is the vital factor escalating the market growth, also rising prepayment review model, increasing returns on investment, increase in the pharmacy claims-related fraud, increasing population adapting health insurance and rising need for solutions that have biometric sensors to identify frauds are the major factors among others driving the healthcare fraud detection market. Moreover, increasing adoption of healthcare fraud analytics in developing countries, rising emergence of social media and its impact on the healthcare industry and role of AI in healthcare fraud detection will further create new opportunities for healthcare fraud detection market in the forecasted period of 2021-2028.

However, rising limitations in the data capturing process in Medicaid services, rising less adoption of healthcare fraud analytics and lack of skilled and trained profession are the major factors among others which will obstruct the market growth, while time-consuming deployment and the need for frequent upgrades will further challenge the growth of healthcare fraud detection market in the forecast period mentioned above.

Healthcare Fraud Detection Market Scope and Market Size

The healthcare fraud detection market is segmented on the basis of component, delivery mode, type, end-user and application. The growth amongst these segments will help you analyse meagre growth segments in the industries, and provide the users with valuable market overview and market insights to help them in making strategic decisions for identification of core market applications.

On the basis of component, the healthcare fraud detection market is segmented into services and software.

Based on delivery mode, the healthcare fraud detection market is segmented into on premise delivery models and on-demand delivery models.

Based on type, the healthcare fraud detection market is segmented into descriptive analytics, predictive analytics and prescriptive analytics.

Based on end-user, the healthcare fraud detection market is segmented into private insurance payers, public/government agencies, third-party service providers and employers.

The healthcare fraud detection market is also segmented on the basis of application into insurance claims review, payment integrity and other application.

