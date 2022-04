Analyse du marché de la détection assistée par ordinateur (CAO) et recherche approfondie sur la taille, les tendances, les facteurs de croissance émergents et les prévisions 2028

DBMR a publié une nouvelle publication de recherche sur « Taille du marché mondial des services d’urgence autonomes, part, croissance, tendances de l’industrie et prévisions de détection assistée par ordinateur (Cad)» avec plus de 350 pages et enrichi de tableaux et de graphiques auto-expliqués dans un format présentable. La connaissance complète est basée sur les dernières nouvelles, opportunités et tendances de l’industrie. Ce rapport d’étude de marché contient un chapitre sur le marché mondial des services d’urgence autonomes et toutes ses sociétés associées avec leurs profils, qui fournit des données précieuses concernant leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales. Dans l’étude, vous trouverez de nouvelles tendances, moteurs, contraintes et opportunités en évolution générés en ciblant les parties prenantes associées au marché. La croissance du marché des services d’urgence autonomes a été principalement tirée par l’augmentation des dépenses de R&D à travers le monde, mais le dernier scénario COVID et le ralentissement économique ont complètement changé la dynamique du marché.

Le marché de la détection assistée par ordinateur (Cad) devrait atteindre une valeur marchande de 2356,23 millions USD d’ici 2027, avec un TCAC de 9,5% au cours de la période de prévision 2020-2027. L’augmentation des cas de cancer et la sensibilisation croissante aux bilans de santé ont eu un impact direct sur la croissance du marché de la détection assistée par ordinateur (CAO).

La recherche sur le marché mondial de la détection assistée par ordinateur (CAO) 2021 fournit un aperçu de base de l’industrie, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. Le rapport sur le marché mondial de la détection assistée par ordinateur (CAO) est fourni pour les marchés internationaux ainsi que pour les tendances de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Ce rapport indique en outre la consommation d’importation / exportation, les chiffres de l’offre et de la demande, les coûts, les prix, les revenus et les marges brutes.

Les segments et sous-sections du marché Détection assistée par ordinateur (CAO) sont présentés ci-dessous:

Par application (cancer du sein, cancer du poumon, cancer du côlon/rectum, cancer de la prostate, cancer du foie, cancer des os, cancer neurologique/ musculosquelettique/ cardiovasculaire)

Par modalités d’imagerie CAD du sein (mammographie, imagerie par résonance magnétique, imagerie par ultrasons, tomosynthèse, imagerie nucléaire)

Par modalités d’imagerie (imagerie par rayons X, tomodensitométrie, imagerie par ultrasons, résonance magnétique, imagerie de médecine nucléaire)

Par utilisateur final (hôpitaux, centres de diagnostic, centres de recherche)

La recherche couvre la taille actuelle du marché de la détection assistée par ordinateur (CAO) et ses taux de croissance basés sur des enregistrements de 6 ans avec un aperçu de la société des principaux acteurs / fabricants:

Technologie EDDA, ​​Inc

FUJIFILM Holdings Corporation

Hologic inc.

iCAD inc.

Royal Philips SA

Siemens Healthcare Private Limited

CORPORATION DES SYSTÈMES MÉDICAUX CANON

Société IBM

Riverain Technologies LLC.

Technologies médianes

COMPAGNIE GENERALE D’ELECTRICITE

…..

Le rapport se concentre également sur les principaux acteurs de l’industrie de la détection assistée par ordinateur (CAO) du marché de la détection assistée par ordinateur (CAO), fournissant des informations telles que les profils d’entreprise, l’image et les spécifications du produit, la capacité, la production, le prix, le coût, les revenus et les coordonnées. Ce rapport se concentre sur la tendance du marché Détection assistée par ordinateur (CAO), le volume et la valeur au niveau Détection assistée par ordinateur (CAO), au niveau régional et au niveau de l’entreprise. Du point de vue de la détection assistée par ordinateur (CAO), ce rapport représente la taille globale du marché de la détection assistée par ordinateur (CAO) en analysant les données historiques et les perspectives futures.

Aperçu:

nla demande croissante de polices d’assurance augmentera l’adoption de solutions de CAO, les préférences croissantes pour la tomosynthèse mammaire numérique, la sensibilisation croissante au traitement du cancer et l’introduction de politiques et d’initiatives gouvernementales dans la fourniture de technologies d’imagerie sont quelques-uns des facteurs qui accéléreront la croissance de la marché de la détection assistée par ordinateur (CAO) au cours de la période de prévision 20202-2027.

Étendue du marché mondial de la détection assistée par ordinateur (CAO) et taille du marché

Sur la base des applications, le marché de la détection assistée par ordinateur (CAO) est segmenté en cancer du sein, cancer du poumon, cancer du côlon/rectal, cancer de la prostate, cancer du foie, cancer des os, cancer neurologique/musculo-squelettique/cardiovasculaire. Le cancer du sein dominera le marché en raison de la sensibilisation croissante des gens aux examens réguliers.

Le marché de la détection assistée par ordinateur (CAO) a également été segmenté sur la base des modalités d’imagerie CAO du sein en mammographie, imagerie par résonance magnétique, imagerie par ultrasons, tomosynthèse, imagerie nucléaire. La technologie de la mammographie détiendra la plus grande part de marché en raison de l’incidence croissante du cancer.

Sur la base des modalités d’imagerie, le marché de la détection assistée par ordinateur (CAO) est segmenté en imagerie par rayons X, tomodensitométrie, imagerie par ultrasons, résonance magnétique, imagerie de médecine nucléaire. Les rayons X détiennent la plus grande part de marché car ils sont basés sur des techniques d’imagerie.

Le marché de la détection assistée par ordinateur (CAO) a également été segmenté sur la base de l’utilisateur final dans les hôpitaux, les centres de diagnostic et les centres de recherche.

Sur le plan géographique, ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, des ventes, des revenus, des parts de marché et le taux de croissance de Détection assistée par ordinateur (CAO) dans ces régions, de 2021 à 2028, couvrant

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Ce rapport d’étude/d’analyse du marché Détection assistée par ordinateur (CAO) contient des réponses à vos questions suivantes

Points clés traités dans le rapport sur le marché Détection assistée par ordinateur (CAO) :

Chapitre 1, pour décrire la définition, les spécifications et la classification de la détection assistée par ordinateur (CAO) mondiale, les applications du segment de marché par régions ;

Chapitre 2, pour analyser la structure des coûts de fabrication, les matières premières et les fournisseurs, le processus de fabrication, la structure de la chaîne industrielle ;

Chapitre 3, pour afficher les données techniques et l’analyse des usines de fabrication, la capacité et la date de production commerciale, la distribution des usines de fabrication, l’exportation et l’importation, l’état de la R&D et la source technologique, l’analyse des sources de matières premières ;

Chapitre 4, pour montrer l’analyse globale du marché, l’analyse de la capacité (segment de l’entreprise), l’analyse des ventes (segment de l’entreprise), l’analyse des prix de vente (segment de l’entreprise);

……

Chapitre 7 et 8, pour explorer l’analyse du marché par application Analyse des principaux fabricants;

Chapitre 9, Analyse des tendances du marché, Tendance du marché régional, Tendance du marché par type de produit, Tendance du marché par application ;

Chapitre 10, Analyse du type de marketing régional, analyse du type de commerce international, analyse de la chaîne d’approvisionnement ;

Chapitre 11, pour analyser l’analyse des consommateurs de Global Computer Aided Detection (CAD) par région, type et application;

Chapitre 12, pour décrire les résultats et la conclusion de la recherche sur la détection assistée par ordinateur (CAO), l’annexe, la méthodologie et la source de données ;

Chapitre 13, 14 et 15, pour décrire le canal de vente de Détection assistée par ordinateur (CAO), les distributeurs, les commerçants, les revendeurs, les résultats et la conclusion de la recherche, l’annexe et la source de données.

