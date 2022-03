Analyse du marché de la détection assistée par ordinateur (CAO) | Analyse globale de l’industrie par tendances, taille, part, aperçu de l’entreprise, croissance des principaux moteurs et prévisions d’ici 2028

avec des tableaux de données pour les années historiques et prévisionnelles représentées avec des discussions et des graphiques répartis sur 350 pages avec une analyse détaillée facile à comprendre. Les informations et analyses de marché couvertes par ce rapport d’étude de marché sur la détection assistée par ordinateur (Cad) sont basées sur une analyse SWOT sur laquelle les entreprises peuvent croire avec assurance. Ce rapport de marché donne des informations sur les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. La veille concurrentielle incluse dans le rapport est un autre aspect très important qui aide les entreprises à dominer le marché. Le rapport fournit également les valeurs du TCAC (taux de croissance annuel composé) ainsi que ses fluctuations pour la période de prévision spécifique.

Le marché de la détection assistée par ordinateur (Cad) devrait atteindre une valeur marchande de 2356,23 millions USD d’ici 2027, avec un TCAC de 9,5% au cours de la période de prévision 2020-2027. L’augmentation des cas de cancer et la sensibilisation croissante aux bilans de santé ont eu un impact direct sur la croissance du marché de la détection assistée par ordinateur (CAO).

Les segments et sous-sections du marché Détection assistée par ordinateur (CAO) sont présentés ci-dessous:

By Application (Breast Cancer, Lung Cancer, Colon/Rectal cancer, Prostate Cancer, Liver cancer, Bone Cancer, Neurological/ Musculoskeletal/ Cardiovascular Cancer)

By Breast CAD Imaging Modalities (Mammography, Magnetic Resonance Imaging, Ultrasound Imaging, Tomosynthesis, Nuclear Imaging)

By Imaging Modalities (X-Ray Imaging, Computed Tomography, Ultrasound Imaging, Magnetic Resonance, Nuclear Medicine Imaging)

By End User (Hospitals, Diagnostic Centers, Research Centers)

EDDA Technology, Inc

FUJIFILM Holdings Corporation

Hologic Inc.

iCAD Inc.

Koninklijke Philips N.V.

Siemens Healthcare Private Limited

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION

IBM Corporation

Riverain Technologies LLC.

Median Technologies

GENERAL ELECTRIC COMPANY

ncreasing demand of insurance policies will raise the adoption of CAD solutions, rising preferences for digital breast tomosynthesis, growing awareness regarding the treatment of cancer and introduction of government policies and initiatives in providing imaging technologies are some of the factors that will accelerate the growth of the computer aided detection (CAD) market in the forecast period of 20202-2027.

Global Computer Aided Detection (CAD) Market Scope and Market Size

Based on application, the computer aided detection (CAD) market is segmented into breast cancer, lung cancer, colon/rectal cancer, prostate cancer, liver cancer, bone cancer, neurological/musculoskeletal/cardiovascular cancer. Breast cancer will dominate the market because of rising awareness among people regarding regular check-ups.

Computer aided detection (CAD) market has also been segmented on the basis of breast CAD imaging modalities into mammography, magnetic resonance imaging, ultrasound imaging, tomosynthesis, nuclear imaging. Mammography technology will hold the largest market share due to the increasing incidence of cancer.

Based on imaging modalities, the computer aided detection (CAD) market is segmented into X-ray imaging, computed tomography, ultrasound imaging, magnetic resonance, nuclear medicine imaging. X-ray will hold the largest market share because they are based on imaging techniques.

Computer aided detection (CAD) market has also been segmented on the basis of end-user into hospitals, diagnostic centers, research centers.

Geographically, this report is segmented into several key regions, with sales, revenue, market share and growth Rate of Computer Aided Detection (CAD) in these regions, from 2021 to 2028, covering

North America (United States, Canada and Mexico)

Europe (Germany, UK, France, Italy, Russia and Turkey etc.)

Asia-Pacific (China, Japan, Korea, India, Australia, Indonesia, Thailand, Philippines, Malaysia and Vietnam)

South America (Brazil, Argentina, Columbia etc.)

Middle East and Africa (Saudi Arabia, UAE, Egypt, Nigeria and South Africa)

