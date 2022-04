Analyse du marché de la découverte de médicaments, dernières tendances, demande et prévisions 2022-2030

La taille du marché mondial de la découverte de médicaments était de 58 194,1 millions de dollars américains en 2021. Le marché mondial de la découverte de médicaments devrait atteindre 113 374,2 millions de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 % au cours de la période de prévision à partir de 2022. à 2030.

Afin de produire une évaluation holistique du marché, divers facteurs sont pris en compte, notamment la démographie, les cycles économiques et les facteurs microéconomiques spécifiques au marché étudié. Le rapport sur le marché de la découverte de médicaments 2022 contient également une analyse commerciale complète de l’état de l’entreprise, qui analyse les moyens innovants de croissance de l’entreprise et décrit des facteurs critiques tels que les principaux fabricants, la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Facteurs influençant le marché

La croissance rapide des cas de maladies chroniques est le principal facteur de croissance du marché de la découverte de médicaments. En outre, la croissance des dépenses de santé et la demande croissante de nouveaux médicaments seront le principal facteur d’expansion du marché au cours de la période de prévision.

Les données de l’enquête nationale sur la santé (NHIS) de 2018 indiquent qu’environ 51,8% des adultes américains ont reçu un diagnostic d’au moins une maladie chronique, telle que le cancer, l’arthrite, la maladie pulmonaire obstructive chronique, l’asthme, le diabète, les maladies coronariennes, l’hépatite, hypertension, accident vasculaire cérébral, etc.

La croissance des infrastructures de santé, l’augmentation des investissements du gouvernement et des organismes privés et les préoccupations croissantes concernant la santé devraient tous stimuler la croissance du marché de la découverte de médicaments. Pfizer a investi environ 8 650 millions de dollars US en 2019 dans des activités de R&D.

La croissance des activités de recherche et développement afin de développer de nouvelles molécules médicamenteuses profitera au marché global de la découverte de médicaments.

Le besoin d’énormes investissements initiaux pourrait limiter la croissance du marché mondial de la découverte de médicaments au cours de la période de prévision.

Analyse d’impact de la COVID-19

Le marché mondial de la découverte de médicaments a gagné du terrain pendant la période de pandémie de COVID-19. En raison de la pandémie, la demande de nouveaux médicaments s’est intensifiée. Les gens, partout dans le monde, ont été horrifiés en raison de la prévalence croissante de l’infection au COVID-19. Les gouvernements ont également beaucoup investi afin de stimuler les activités de R&D. En conséquence, cela a été bénéfique pour le marché mondial de la découverte de médicaments. En dehors de cela, les équipements médicaux et les sociétés pharmaceutiques contribuent également à contrôler cette urgence sanitaire. Ils se concentrent fortement sur l’augmentation des installations de R&D et de fabrication et sur la production de dispositifs médicaux et de médicaments efficaces. Ainsi, tout cela a contribué de manière significative à la croissance du marché mondial de la découverte de médicaments.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord devrait détenir la part de marché la plus élevée sur le marché mondial de la découverte de médicaments, suivie de l’Asie-Pacifique. Cela est dû à la prévalence croissante des maladies chroniques, telles que le cancer et le diabète. Une étude de la Fédération internationale du diabète (FID) indique qu’en Chine, la prévalence du diabète chez les adultes était de 10,9 % en 2020, soit environ 116 446 900 cas de diabète. De plus, les dépenses de santé élevées et les politiques gouvernementales favorables contribueront toutes à la croissance du marché de la découverte de médicaments au cours de la période de prévision.

Concurrents sur le marché

Pfizer inc.

GlaxoSmithKline PLC

Merck & Co. Inc.

Agilent Technologies Inc.

Eli Lilly et compagnie

F. Hoffmann-La Roche SA

Bayer AG

Laboratoires Abbott inc.

Thermo Fisher Scientific Inc.

Shimadzu Corp

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de la découverte de médicaments se concentre sur les médicaments, la technologie, l’utilisateur final et la région.

Par type de drogue

?Médicaments à petites molécules

?Médicaments biologiques

Par technologie

?Criblage à haut débit

?Pharmacogénomique

? Chimie combinatoire

?Nanotechnologie

?Autres Technologies

Par utilisateur final

?Sociétés pharmaceutiques

? Organisations de recherche sous contrat (CRO)

?Autres utilisateurs finaux

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis.

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quels sont les aspects de ce rapport qui se rapportent à l’analyse régionale ?

« Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

« Le rapport fournit une analyse complète des tendances du marché, y compris des informations sur l’utilisation et la consommation au niveau régional.

« Les rapports sur le marché incluent les taux de croissance de chaque région, y compris leurs pays, au cours des prochaines années.

?Comment sont évalués les principaux acteurs du marché ?

« Ce rapport fournit une analyse complète des principaux concurrents sur le marché.

« Le rapport comprend des informations sur les principaux fournisseurs du marché.

« Le rapport fournit un aperçu complet de chaque entreprise, y compris son profil, la génération de revenus, le coût des marchandises et les produits fabriqués.

« Le rapport présente les faits et les chiffres sur les concurrents du marché, ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché.

? Un rapport de marché comprend des détails sur les développements récents du marché, les fusions et les acquisitions impliquant les principaux acteurs mentionnés.

