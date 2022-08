Analyse du marché de la construction de centres de données par taille, part, tendance, croissance, portée future, revenus et prévisions jusqu’en 2029

Le rapport d’étude de marché éprouvé sur la construction de centres de données fournit des données sur les modèles, les améliorations, les segments commerciaux cibles, les matériaux, les limites et les avancées. Rapport professionnel et complet axé sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les segments clés et l’analyse géographique. Toutes les informations sur l’industrie incluses dans ce rapport sur le marché mondial conduiront à des idées concrètes et à une meilleure prise de décision. Les clients peuvent se fier aux informations fournies dans ce rapport, car elles proviennent de ressources précieuses et authentiques.

L’infrastructure du centre de données comprend des connexions de communication de données, la climatisation, des dispositifs de sécurité, des alimentations de secours et des systèmes d’extinction d’incendie. L’infrastructure tient compte de tous les facteurs environnementaux et assure une utilisation optimale de toutes les ressources.

Le marché mondial de la construction de centres de données était évalué à 40 813,18 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 93 131,26 millions de dollars américains d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 9,60 % au cours de la période de prévision 2022-2029. L’informatique et les télécommunications sont les segments technologiques les plus importants de leur marché en raison de leur utilisation intensive des centres de données dans le secteur. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production et analyse du pilon.

Un rapport complet sur le marché de la construction de centres de données facilite la collecte plus rapide d’informations sur l’industrie. Des outils éprouvés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont très utiles pour créer ces rapports d’études de marché de premier ordre. De plus, ce rapport de marché met en lumière les différentes stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché. De plus, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de performance de ce rapport d’analyse de l’industrie. En pensant du point de vue du client, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille avec soin pour élaborer ce rapport d’étude de marché.

Division:

Le marché de la construction de centres de données est segmenté en fonction du type d’infrastructure, du type de centre de données, de la taille de l’organisation et de l’application. La croissance entre les segments permet d’analyser les niches de croissance et les stratégies d’accès aux marchés et de déterminer les différences entre les principaux domaines d’application et les marchés cibles.

En fonction du type d’infrastructure, le marché de la construction de centres de données est segmenté en infrastructure électrique, infrastructure mécanique et construction générale.

En fonction du type de centre de données, le marché de la construction de centres de données est segmenté en niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4.

En fonction de la taille de l’organisation, le marché de la construction de centres de données est segmenté en petites organisations, moyennes et grandes organisations.

Sur la base de l’application, le marché de la construction de centres de données a été segmenté en banque, services financiers et assurance, informatique et télécommunications, gouvernement et défense, soins de santé, colocation de vente au détail, électricité et énergie, fabrication et autres.

En juillet 2020, Schneider Electric a signé un contrat avec le gouvernement pour développer un centre de contrôle de puissance. Schneider Electric a construit un centre de contrôle pour le réseau électrique national égyptien qui assurera un approvisionnement efficace, fiable et sûr en électricité aux consommateurs et à l’industrie. Grâce à cette expansion, la société augmentera ses ventes mondiales et maximisera ses bénéfices commerciaux.

Les principales entreprises examinées dans le rapport sur le marché de la construction de centres de données sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la construction de centres de données sont Turner Construction Company, DPR Construction, AECOM, Schneider Electric, MA Mortenson Company, Arup, Brasfield & Gorrie, LLC, CORGAN, Currie & Brown Holdings Limited, Fortis Construction, Gensler, HDR. Holder Construction Group, LLC, ISG ltd, Jacobs, ROGERS-O’BRIEN CONSTRUCTION COMPANY, LTD, Jones Engineering Group, Skanska, Structure Tone Organization, The Boldt Company, Hitachi Vantara Corporation, The Whiting-Turner Contracting Company, Tripp Lite, Fujitsu Limited, Rittal GmbH & Co. Des entreprises nationales et mondiales telles que KG. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Analyse au niveau des pays

Le marché de la construction de centres de données est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par les pays, les canaux de distribution, les utilisateurs finaux, la connectivité et l’herbe mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché Construction de centres de données sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud en Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse. , Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie – Asie-Pacifique ( APAC) ) – Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) qui fait partie du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Perspectives du marché de la construction de centres de données

Partie 04 : Taille du marché de la construction de centres de données

Partie 05: Segmentation du marché de la construction de centres de données par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Environnement client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre décisionnel

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : ​Tendances du marché

Partie 12 : Statut du fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

