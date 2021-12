Analyse du marché de la cartographie 3D et de la modélisation 3D 2021 par régions, perspectives, stratégies de paysage concurrentiel et prévisions 2028

3D Mapping and 3D Modeling Market est un rapport professionnel et méticuleux qui se concentre sur les moteurs principaux et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Il se dote d’une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir.

En outre, les développements récents, les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions employés par les différents acteurs clés s’expliquent bien par les profils d’entreprise systémiques couverts dans ce rapport de marché de grande envergure. Étant un rapport d’étude de marché détaillé, le rapport sur le marché de la cartographie 3D et de la modélisation 3D donne aux entreprises un avantage concurrentiel. Toutes ces données et informations sont très importantes pour les entreprises lorsqu’il s’agit de définir les stratégies de production, de commercialisation, de vente, de promotion et de distribution des produits et services. Le rapport sur le marché de la cartographie et de la modélisation 3D donne des mesures clés, le statut des fabricants et constitue une source importante d’orientation pour les entreprises et les organisations.

Analyse du marché : marché mondial de la cartographie 3D et de la modélisation 3D

Le marché mondial de la cartographie 3D et de la modélisation 3D devrait atteindre une valeur estimée à 11,38 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC sain au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée aux innovations technologiques résultant en une meilleure qualité des appareils et des logiciels requis pour une visualisation et une expérience 3D améliorées.

Définition du marché : marché mondial de la cartographie et de la modélisation 3D

La cartographie 3D et la modélisation 3D peuvent être définies comme le processus global qui implique l’enregistrement des objets dans l’environnement grâce à la technologie 3D. La cartographie 3D implique la capture et la recréation d’objets dans l’environnement tels que des terrains, des bâtiments et autres. Les principales applications de la cartographie 3D sont la cartographie de la construction, la navigation et autres.

La modélisation 3D est la création d’objets environnementaux sous une forme mathématique à l’aide de logiciels spécialisés. Ces modèles 3D créés virtuellement sont généralement utilisés dans l’industrie des médias et du divertissement, comme dans les films, les jeux, ainsi que dans la représentation visuelle pour induire une meilleure compréhension.

Facteurs de marché:

Demande accrue de sujets de divertissement basés sur la 3D entraînant une utilisation accrue de la modélisation 3D par l’industrie des médias et du divertissement ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

Augmentation de l’utilisation et de la disponibilité des dispositifs d’affichage à technologie 3D ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

Accroissement de l’accent mis sur l’expérience utilisateur pour la visualisation 3D ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

Changements et transformations importants sur le marché en raison de la prévalence de la technologie de l’intelligence artificielle ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

Contraintes du marché :

Coûts élevés associés aux technologies requises pour l’utilisation de ces systèmes ; ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Manque de disponibilité des logiciels disponibles qui ont la capacité de simuler les niveaux avancés des sujets capturés en 3D ; ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Connaissance et expertise inadéquates du marché résultant en une demande d’un certain nombre de secteurs industriels verticaux seulement ; ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Soutiens inadéquats du gouvernement et des organisations privées entraînant de faibles montants d’investissements sur le marché ; ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Segmentation : marché mondial de la cartographie 3D et de la modélisation 3D

Par composant

Cartographie 3D

modélisation 3D

Par application de cartographie 3D

Inspection et mesure

Reconstruction d’objets

Projection 3D et navigation

Virtualisation

Autres

Par application de modélisation 3D

Produit marketing

Animation & Films

Conception de jeux et d’objets

Rendu architectural

Autres

Par verticale industrielle

Gouvernement, aérospatiale et défense

Automobile

Transport

Soins de santé

Ingéniérie de construction

Énergie et services publics

Médias et divertissement

Fabrication

Autres

Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie dinde Belgique Pays-Bas la Suisse Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Malaisie Indonésie Thaïlande Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché :

En décembre 2018, Autodesk Inc. a annoncé avoir finalisé l’acquisition de PlanGrid pour un montant approximatif de 875 millions de dollars. Cette acquisition fournira de meilleurs services et solutions aux utilisateurs finaux basés sur la construction afin de promouvoir une meilleure conception et exploitation de la construction. Autodesk intégrera les opérations et la gestion du flux de travail des capacités logicielles de PlanGrid avec leurs « Revit » et « BIM 360 ».

En juin 2018, BENTLEY SYSTEMS, INCORPORATED a annoncé l’acquisition de Synchro Software, aidant BENTLEY à étendre son offre de solutions pour le secteur de la construction et à améliorer ses capacités à fournir une gestion 4D dans les projets de construction dans un contexte d’adoption croissante du BIM pour la conception et la construction.

En octobre 2017, Occipital, Inc. a annoncé l’acquisition de Paracosm, qui contribuera à l’intégration et au développement du dispositif PX-80 en cours de développement par Paracosm pour être intégré au logiciel « Canvas » d’Occipital, Inc. pour de meilleures performances et coût efficace de l’appareil. L’appareil sera développé pour l’enregistrement de scans 3D et la génération de fichiers CAO pour des projets à grande échelle.

Analyse concurrentielle : marché mondial de la cartographie 3D et de la modélisation 3D

Le marché mondial de la cartographie 3D et de la modélisation 3D est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché de la cartographie 3D et de la modélisation 3D pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Principaux concurrents/acteurs du marché : marché mondial de la cartographie 3D et de la modélisation 3D

Parmi les principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial de la cartographie et de la modélisation 3D, il y a Airbus SAS ; Alphabet Inc. ; CyberCity 3D, Inc. ; SYSTÈMES BENTLEY, INCORPORÉS ; Intermap Technologies ; Mitsuibishi Electric Corporation; VOL A ÉVOLUÉ ; Autodesk Inc. ; Ordinateur Maxon; Vricón ; Trimble Inc. ; La Fonderie Visionmongers; Pixologic, Inc. ; Dassault Systèmes ; Esri ; Topcon ; Adobe; Pix4D SA ; Apple Inc.; Onionlab ; NewTek Inc. ; Saab AB ; Occipital, Inc. ; Logiciel d’or, LLC ; Applied EarthWorks, Inc. ; Aerolion Technologies ; Orbit GeoSpatial Technologies nv; Softree Technical Systems Inc.; Garmin Ltd. et TomTom International BV.

Raisons d’acheter ce rapport : Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

