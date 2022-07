Analyse du marché de la biopsie liquide des cellules tumorales circulantes (CTC) – Part de l’industrie, taille, tendances, croissance, segmentation régionale et prévisions 2029

Un rapport fiable fournit les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie jusqu’en 2029 et s’avère donc être une source d’informations précieuse. Les données et informations incluses dans ce rapport de marché aident l’industrie à prendre des décisions judicieuses et à planifier avec plus de succès la stratégie de publicité et de promotion des ventes. Une équipe d’experts ainsi que des chefs de projet servent les clients sur tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les domaines clés de développement, la modélisation d’applications, l’utilisation de technologies, les stratégies d’acquisition, l’exploration d’opportunités de croissance de niche et de nouveaux marchés. Le rapport marketing crédible identifie les améliorations, la part de marché et les systèmes les plus récents appliqués par le marché important.

Le marché mondial de la biopsie liquide des cellules tumorales circulantes (CTC) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 25,3% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 5 756,44 millions USD d’ici 2029 contre 1 001,83 millions USD en 2021. La forte prévalence des maladies chroniques et l’augmentation des activités de R&D pour son application efficace seront probablement les principaux moteurs qui propulseront la demande du marché au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises présentes sur le marché mondial de la biopsie liquide des cellules tumorales circulantes (CTC) sont Eurofins Genomics (une filiale d’Eurofins Scientific), MDx Health, Guardant Health, IMMUCOR, Thermo Fisher Scientific, Inc., Menarini Silicon Biosystems, QIAGEN, Exact Sciences Corporation, Myriad Genetics, Inc., LungLife AI, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., Illumina, Inc., Natera Inc., ExoDx (une filiale de Bio-Techne Corporation), Biocept, Inc., F Hoffman-La Roche Ltd., FOUNDATION MEDICINE, INC., Lucence Health, Inc., Inivata Ltd, Biolidics Limited, Vortex Biosciences entre autres.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de biopsie liquide des cellules tumorales circulantes (CTC) dans le monde

Le paysage concurrentiel du marché de la biopsie liquide des cellules tumorales circulantes (CTC) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit, et souffle, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché de la biopsie liquide des cellules tumorales circulantes (CTC).

En novembre 2021, Myriad Genetics, Inc. a annoncé qu’elle avait présenté les données au symposium sur le cancer du sein de San Antonio et a souligné la valeur des tests génétiques dans le traitement du cancer du sein. Cela aidera l’entreprise à faire avancer le lancement d’un nouveau produit sur le marché.

En février 2021, Menarini Silicon Biosystems a annoncé le lancement de la gamme de produits CellMag pour l’enrichissement manuel et la coloration des cellules tumorales en circulation. Cela a aidé l’entreprise à augmenter sa gamme de produits.

La collaboration, les coentreprises et d’autres stratégies de l’acteur du marché améliorent le marché de l’entreprise sur le marché de la biopsie liquide des cellules tumorales circulantes (CTC), ce qui offre également à l’organisation l’avantage d’améliorer son offre de biopsie liquide des cellules tumorales circulantes (CTC). marché.

La biopsie liquide est un test sanguin non invasif qui détecte les cellules tumorales circulantes et les fragments d’ADN tumoral qui sont libérés dans le sang à partir des tumeurs primaires et des sites métastatiques. C’est une alternative simple et précise à la procédure de biopsie chirurgicale, qui permet au chirurgien de détecter le cancer à un stade très précoce.

Les cellules tumorales circulantes sont un sous-ensemble rare de cellules qui fonctionnent comme un germe de métastases. On le trouve dans le sang de patients qui ont développé des tumeurs solides. Le test des cellules tumorales circulantes permet la détection et la quantification des cellules tumorales dans le sang des patients cancéreux. Les différents types de phénotypes biologiques des sorties des cellules tumorales circulantes (CTC) comprennent les cellules souches ou mixtes, mésenchymateuses ou épithéliales. Ces phénotypes sont présents dans le sang en très faible quantité. De ce fait, leur détection nécessite une phase d’isolement-enrichissement. Après cela, une deuxième phase de détection.

La demande croissante de biopsie liquide des cellules tumorales circulantes (CTC) en raison de leur efficacité, la forte prévalence du cancer sont les principaux moteurs de la demande de marché de la biopsie liquide des cellules tumorales circulantes (CTC) au cours de la période de prévision. Cependant, le scénario réglementaire et de remboursement peu clair, la pénurie de personnel qualifié freine la croissance du marché de la biopsie liquide des cellules tumorales circulantes (CTC) au cours de la période de prévision.

Le rapport sur le marché mondial de la biopsie liquide des cellules tumorales circulantes (CTC) fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un Analyst Brief. Notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Étendue du marché mondial de la biopsie liquide des cellules tumorales circulantes (CTC) et taille du marché

Le marché mondial de la biopsie liquide des cellules tumorales circulantes (CTC) est classé en trois segments notables basés sur la technologie, l’application et l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la technologie, le marché mondial de la biopsie liquide des cellules tumorales circulantes (CTC) est segmenté en méthodes de détection des CTC, méthodes d’enrichissement des CTC, sélection positive ex vivo, technologies moléculaires (ARN), test d’invasion cellulaire in vitro fonctionnel, méthodes de xénotransplantation, micropuces, microcanal à spirale unique, sélection négative et technologies immunocytochimiques En 2021, le segment des méthodes de détection CTC devrait dominer le marché en raison de l’utilisation croissante de cette technologie dans les universités et les centres de recherche pour les tests de biopsie liquide.

Sur la base de l’application, le marché mondial de la biopsie liquide des cellules tumorales circulantes (CTC) est segmenté en recherche sur les cellules souches cancéreuses, les anomalies chromosomiques multiples et autres. En 2021, le segment de la recherche sur les cellules souches cancéreuses devrait dominer le marché en raison de la demande croissante de diagnostic précoce et de traitement du cancer.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial de la biopsie liquide des cellules tumorales circulantes (CTC) est segmenté en instituts de recherche et universitaires, laboratoires de référence et hôpitaux et laboratoires de médecins. En 2021, le segment des instituts universitaires et de recherche devrait dominer le marché car les instituts de recherche et universitaires jouent un rôle essentiel pour accélérer la recherche et le développement dans les différents domaines thérapeutiques liés aux biopsies liquides.

Analyse au niveau du pays du marché mondial des cellules tumorales circulantes (CTC)

Le marché mondial de la biopsie liquide des cellules tumorales circulantes (CTC) est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, technologie, application et utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial de la biopsie liquide des cellules tumorales circulantes (CTC) sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Pologne, la Turquie, la Suisse, les Pays-Bas, la Hongrie, l’Autriche, la Norvège, l’Irlande. , Lituanie, reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Corée du Sud, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Vietnam, reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC) Brésil, Argentine , Pérou, reste de l’Amérique du Sud en Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Koweït et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique au Moyen-Orient et en Afrique (MEA).

Les États-Unis dominent la biopsie liquide des cellules tumorales circulantes (CTC) dans la région nord-américaine en raison de l’augmentation du nombre de patients atteints de cancer et de la présence d’acteurs majeurs sur le marché. Alors que l’Allemagne domine le marché de la biopsie liquide des cellules tumorales circulantes (CTC) dans la région européenne en raison de la présence d’opportunités inexploitées en Allemagne et de la croissance de la population gériatrique en Allemagne. De plus, la Chine domine le marché de la biopsie liquide des cellules tumorales circulantes (CTC) dans la région Asie-Pacifique en raison d’une sensibilisation accrue au diagnostic et au traitement précoces de maladies telles que le cancer et de l’augmentation des dépenses de santé, ce qui entraîne une amélioration du taux de diagnostic.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Le développement technologique ainsi que le financement public-privé créent des opportunités sur le marché mondial de la biopsie liquide des cellules tumorales circulantes (CTC)

Le marché mondial de la biopsie liquide des cellules tumorales circulantes (CTC) vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans une industrie particulière avec les ventes de dispositifs de débridement des plaies, l’impact de l’avancement du marché, les changements dans les scénarios réglementaires avec leur prise en charge des cellules tumorales circulantes ( CTC) marché de la biopsie liquide. Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2019.

