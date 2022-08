Analyse du marché Asie-Pacifique Polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) des tendances à venir | Evonik Industries AG, Idemitsu Kosan Co., Ltd., Cray Valley

Définition du marché

Le polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) est un oligomère du composé chimique butadiène avec des groupes fonctionnels hydroxyle complétés à l’extrémité individuelle. Les polymères de polyuréthane sont produits par la réaction de polybutadiène à terminaison hydroxyle avec des isocyanates. C’est un liquide qui est translucide et a une couleur semblable à celle du papier ciré et une texture de viscosité comme celle du sirop de maïs. Le principal domaine d’application des composés HTPB est le propergol solide. En raison de propriétés telles qu’une excellente hydrophobicité, de faibles températures de transition vitreuse et une faible teneur en volatils, ces polybutadiènes sont principalement utilisés dans les industries aérospatiale et de la défense.

La demande croissante de composants aérospatiaux innovants a un impact significatif sur l’expansion du marché du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB). Dans cette optique, la popularité croissante du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) dans l’industrie automobile et la demande croissante de produits électroniques grand public sont des déterminants clés favorisant la croissance du marché du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) au cours de la période de prévision. Data Bridge Market Research analyse que le marché du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) devrait atteindre 106 401,12 milliers de dollars d’ici 2029, à un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision. « Aéronautique & Défense » représente le segment d’utilisation finale le plus important sur le marché respectif en raison de la demande d’adhésifs et de liants HTPB dans diverses industries telles que l’automobile, la construction et d’autres industries. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Le rapport sur le marché convaincant du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) Asie-Pacifique tente intensément de déterminer l’impact des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché. En outre, le rapport de marché donne un aperçu de la croissance des revenus et de l’initiative de durabilité. Grâce aux données sur le marché mondial fournies dans le rapport d’analyse de l’industrie, il est devenu facile d’acquérir une perspective mondiale pour les affaires internationales. Ce rapport d’étude de marché mène également une étude sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. Un rapport commercial de grande envergure sur le polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) en Asie-Pacifique aide à établir une relation corrélative entre la marque du produit et les besoins et les préférences des consommateurs.

L’étude de marché fournit les détails des moteurs et des contraintes du marché pour le marché Asie-Pacifique du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) à l’aide de l’analyse SWOT, ainsi que leur impact sur la demande au cours de la période de prévision. En réalisant la motivation des stratégies marketing de ses rivaux, les entreprises peuvent mettre en place des idées inventives et des objectifs de vente frappants qui, à leur tour, leur permettent d’obtenir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents. Ce rapport d’analyse de marché est une étude professionnelle approfondie sur l’état actuel du marché. Il est supposé que des informations granulaires peuvent aider les clients à prendre des décisions commerciales efficaces et le rapport Asie-Pacifique sur le polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) fournit la même chose.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) en Asie-Pacifique

Le paysage concurrentiel du marché du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) fournit des détails sur le concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Asie-Pacifique, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur du produit et étendue, dominance des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB).

Certains des principaux acteurs du marché engagés sur le marché du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) en Asie-Pacifique sont Evonik Industries AG, Idemitsu Kosan Co., Ltd., Cray Valley (une filiale de TotalEnergies), Polymer Source. Inc., NIPPON SODA CO., LTD., Island Pyrochemical Industries (IPI), entre autres.

De plus, l’analyse SWOT de la performance globale est effectuée pour identifier les capacités des participants. Les capacités de fabrication, la génération de ventes, l’efficacité, la disponibilité d’employés qualifiés, la présence régionale, les capacités de R&D et d’autres éléments ont tous un impact sur le succès interne total d’une agence. L’évaluation s’appuie sur des données qualitatives fiables, notamment sur des éléments socio-financiers, pour détecter les évolutions du marché et quantifier les opportunités d’amélioration du marché.

Le COVID-19 a eu un impact minimal sur le marché Asie-Pacifique du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB)

Le COVID-19 a eu un impact sur diverses industries manufacturières et prestataires de services au cours de l’année 2020-2021, car il a entraîné la fermeture de lieux de travail, la perturbation des chaînes d’approvisionnement et des restrictions sur les transports. Cependant, le déséquilibre entre la demande et l’offre et son impact sur les prix sont considérés comme à court terme et devraient se rétablir à la fin de cette pandémie. En raison de l’épidémie de Covid-19 dans le monde entier, la demande de polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) a diminué. Ainsi, les industries de l’automobile, de l’électricité et de l’électronique, du bâtiment et de la construction ont beaucoup souffert lors de l’épidémie de Covid-19. Espérons que l’industrie du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) se développera avec la suppression des restrictions dans divers pays.

DEVELOPPEMENTS récents

En juillet 2019, Entegris a annoncé avoir acquis MPD Chemicals, la société mère de Monomer-Polymer & Dajac Labs. Cette acquisition a permis de développer et de diversifier le portefeuille de matériaux d’ingénierie d’Entegris.

En novembre 2014, Evonik Industries AG a ouvert une nouvelle usine de polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) à Marl. Evonik a commercialisé le HTPB sous le nom de marque POLYVEST HT et, parallèlement, la société a élargi son portefeuille de produits polybutadiènes avec un nouveau grade fonctionnalisé. Ce développement a aidé l’entreprise à créer de la bonne volonté pour l’entreprise.Portée du marché du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) est segmenté en fonction du produit, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Polybutadiènes à terminaison hydroxyle de faible poids moléculaire

Polybutadiènes conventionnels à terminaison hydroxyle

Sur la base du produit, le marché Asie-Pacifique du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) est segmenté en polybutadiènes à terminaison hydroxyle conventionnels et en polybutadiènes à terminaison hydroxyle de faible poids moléculaire.

Application

Carburant de fusée

Polyuréthane

Peindre

Matériau en caoutchouc

Les autres

Sur la base des applications, le marché Asie-Pacifique du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) est segmenté en carburant pour fusée, matériau en caoutchouc, peinture, polyuréthane et autres.

Utilisation finale

Aérospatial et Défense

Automobile

Bâtiment et construction

Électrique et Électronique

Emballage

Les autres

Sur la base de l’utilisation finale, le marché Asie-Pacifique du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) est segmenté en bâtiment et construction, aérospatiale et défense, automobile, électricité et électronique, construction, emballage et autres.

Au niveau régional, ce rapport se concentre sur différents domaines :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Les marchés cibles sont examinés au niveau des divisions et des pays, ce qui aide à prévoir les secteurs à la croissance la plus rapide. Il aide les fournisseurs à capter le potentiel de capacité du marché, qu’ils peuvent utiliser pour pénétrer le marché. L’étude comprend un examen approfondi des tendances actuelles de l’industrie, du potentiel de développement, des problèmes et des défis.

