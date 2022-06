Analyse du marché Asie-Pacifique du diisocyanate de méthylène diphényle (MDI), du diisocyanate de toluène (TDI) et du polyuréthane des tendances à venir d’ici 2029

Définition du marché

Le polyuréthane est un polymère thermoplastique composé d’unités organiques reliées entre elles par des liaisons carbamates. Ceux-ci sont fabriqués sous forme de mousse rigide et flexible et sont utilisés dans une large gamme d’applications commerciales et industrielles. Le diisocyanate de méthylènediphényle (MDI) est un polyuréthane utilisé dans diverses applications, y compris les mousses de polyuréthane rigides pour l’isolation des maisons et des réfrigérateurs. Le diisocyanate de toluène (TDI) est un produit chimique utilisé pour fabriquer des polyuréthanes, qui sont largement utilisés dans les applications de mousse flexible telles que les lits et les meubles, les sous-tapis et les emballages.

Asie-Pacifique Méthylène diphényl diisocyanate (MDI), toluène diisocyanate (TDI) et polyuréthane Le marché était évalué à 13056,65 millions USD en 2021 et devrait atteindre 21608,7 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,50% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Analyse et taille du marché

Au cours des dernières années, il y a eu une immense croissance dans le bâtiment et la construction, l’industrie. De plus, il y a eu un fort développement dans les industries de l’automobile et des biens de consommation, qui ont contribué de manière significative au marché du diisocyanate de méthylène diphényle (MDI), du diisocyanate de toluène (TDI) et du polyuréthane. On estime que le marché affichera le même rythme de croissance au cours de la période de prévision.

La portée du document d’étude de marché Asie-Pacifique sur le diisocyanate de méthylène diphényle (MDI), le diisocyanate de toluène (TDI) et le polyuréthane s’étend des scénarios de marché aux prix comparatifs entre les principaux acteurs, ainsi qu’au coût et au profit des régions de marché spécifiées. Les données collectées pour structurer ce rapport sont basées sur les modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. En fonction des besoins du client, les informations sur les entreprises et les produits ont été rassemblées via ce rapport, ce qui aide finalement les entreprises à prendre de meilleures décisions. La qualité et la transparence maintenues dans ce rapport font gagner la confiance des entreprises membres et des clients. Pour transformer des informations complexes sur le marché en versions plus simples, des outils et des techniques bien établis sont utilisés pour la génération duAsie-Pacifique Méthylène diphényl diisocyanate (MDI), toluène diisocyanate (TDI) et polyuréthanerapports.

Principaux acteurs du marché Asie-Pacifique du diisocyanate de méthylène diphényle (MDI), du diisocyanate de toluène (TDI) et du polyuréthane : Dupont (États-Unis), SOLVAY (Belgique), DAIKIN (Japon), Dow (États-Unis), Huntsman International LLC (États-Unis), Bostik (France), HB Fuller Company (États-Unis), Sika AG (Suisse), Cardolite Corporation (États-Unis), Kukdo Chemical Co., Ltd., (Corée du Sud), BASF SE (Allemagne), Freudenberg SE ( Allemagne), Covestro AG (Allemagne), LANXESS (Allemagne), Mitsui Chemicals Inc. (Japon), Wanhua (Chine), Arkema (France), Hexion (États-Unis) et Woodbridge (Canada)

Il administre également les matières premières en amont et l’analyse du marché en aval. Les tendances et les réseaux de distribution du développement commercial mondial sont brièvement analysés. Enfin, la faisabilité des récentes entreprises d’investissement est mesurée et les conclusions générales de l’étude sont abordées. Ce rapport comprend des informations clés sur l’état de l’industrie avec des graphiques et des tableaux pour mieux mesurer le marché mondial et peut être une source importante de commentaires et d’orientation pour les entreprises curieuses du marché. L’analyse présente un résumé régional général qui tient compte de plusieurs variables. Ici, la prise de conscience des techniques adoptées par eux a été notée par les grands acteurs.

Impact du COVID-19 sur le marché du diisocyanate de méthylène diphényle (MDI), du diisocyanate de toluène (TDI) et du polyuréthane

La récente flambée de coronavirus a eu un impact négatif sur le marché du diisocyanate de méthylène diphényle (MDI), du diisocyanate de toluène (TDI) et du polyuréthane. Les secteurs du bâtiment et de la construction, de l’automobile et des biens de consommation dépendent tous fortement du marché. L’émergence de COVID-19 a provoqué une baisse importante de la demande d’équipements de construction au premier trimestre 2020. Les graves perturbations dans diverses fabrications, ainsi que les opérations de la chaîne d’approvisionnement en raison des divers verrouillages de précaution imposés par les gouvernements pour freiner la propagation de la maladie, a entraîné d’énormes revers financiers pour le marché. De plus, la demande des consommateurs a largement diminué, car les gens se concentrent désormais davantage sur la suppression des dépenses non essentielles de leur budget, car la situation économique générale de la plupart des gens a été gravement touchée par l’épidémie. Au cours de la période de prévision,

Du côté positif, on estime que le marché se redresse à mesure que les organismes de réglementation individuels commencent à assouplir ces verrouillages forcés. Les opérations suspendues et annulées se poursuivront et, par conséquent, le marché devrait se développer.

Portée du marché du diisocyanate de méthylène diphényle (MDI), du diisocyanate de toluène (TDI) et du polyuréthane en Asie-Pacifique

Le marché du diisocyanate de méthylène diphényle (MDI), du diisocyanate de toluène (TDI) et du polyuréthane est segmenté en fonction du type, de la matière première, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Diisocyanate de toluène (TDI)

Diisocyanate de méthylène diphényle (MDI)

Matière première

Huile brute

Gaz naturel

Toluène

Benzène

Acide nitrique

Méthanol

Chlore

Les autres

Application

Mousse de polyurethane

Élastomères de polyuréthane

Adhésifs et mastics polyuréthanes

Revêtements en polyuréthane

Les autres

Utilisation finale

Chaussure

Meubles

Automobile

Bâtiment et construction

Appareils ménagers

Textile

Soins de santé

Électrique et Électronique

Emballage

Machinerie industrielle

Les autres

De plus, avec les variables associées ou les périmètres à fusionner, le degré de relation peut être analysé. Par l’implication de quelques équipes, le marché stratégique Asie-Pacifique du Méthylène Diphényl Diisocyanate (MDI), du Toluène Diisocyanate (TDI) et du Polyuréthane est classifié. Étant donné que tous les acteurs se font concurrence pour développer des parts de marché importantes, l’environnement concurrentiel entre les acteurs est très féroce. Les acteurs doivent constamment lancer des produits et les différencier avec une proposition de valeur distinctive et cohérente afin de maintenir leur compétitivité mondiale et d’augmenter leur part de marché. Grâce à des activités de recherche et développement approfondies, les principaux acteurs de l’industrie sur le marché mondial se concentrent de plus en plus sur la croissance des produits et, en échange, sur l’augmentation de leurs ventes.

