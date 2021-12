Analyse du marché AS-Interface, taille, perspectives régionales, stratégies concurrentielles et prévisions jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse menées dans AS-Interface Market Report aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie AS-Interface. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché AS-Interface est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial de l’interface AS devrait atteindre 1 409,81 millions USD d’ici 2026, avec un TCAC substantiel de 5,00 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation du marché peut être attribuée aux opportunités croissantes dans diverses industries pour les applications d’automatisation dans l’industrie.

Facteurs de marché:

L’augmentation des processus d’automatisation stimule le marché

Le processus d’installation facile et rapide est un autre facteur qui stimule le marché

Adoption croissante de la sécurité au travail d’AS-Interface

Contraintes du marché :

La fluctuation du prix du pétrole et du gaz freine la croissance du marché.

Le manque de connaissance des avantages du système en tant qu’interface est un autre facteur limitant le marché.

Segmentation : marché mondial AS-Interface

Par type de composants

Passerelle/Maître AS-I

Esclaves AS-I Adressage des esclaves

Alimentation AS-Interface

Câbles AS-I

Par application

Manipulation du matériel Emballage Découpe au laser

Contrôle de conduite

Automatisation du bâtiment

Autres

Par utilisateur final

Nourriture et boissons

Produits chimiques

Papier

Gaz de pétrole

Traitement de l’eau et des eaux usées

Autres Aérospatial Semi-conducteur



Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie Turquie la Belgique Pays-Bas Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Malaisie Indonésie Thaïlande Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché :

En février 2019, Pepperl+Fuchs a annoncé l’acquisition de Comtrol Corporation Company, leader de la communication Ethernet industrielle. Grâce à cette acquisition, Pepperl+Fuchs souhaite étendre son portefeuille de solutions de capteurs Sensorik4.0 et de technologies d’interface qui inclut AS-Interface. Cela profitera à Pepperl+Fuchs car ce sera un service client efficace. Une telle expansion dans l’industrie AS-Interface conduit à son expansion dans un avenir proche

En octobre 2018, Emerson a annoncé l’acquisition d’Intelligent Platforms afin de pouvoir étendre le contrôle de ses machines et ses applications discrètes. Cela permettra à Emerson de devenir un acteur plus fort dans le domaine de l’automatisation et de servir plus efficacement. Cette transaction conduira à l’expansion mondiale de l’industrie AS-Interface dans l’avenir.

Concurrents clés du marché : marché mondial AS-Interface

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial de l’AS-Interface sont Bihl+Wiedemann GmbH, Baumer, Pepperl+Fuchs, Siemens, Valmet, ABB, Emerson Electric Co, ifm electronic gmbh, PHOENIX CONTACT, Schneider Electric, NEXANS, Leoni Special Cables GmbH entre autres.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

