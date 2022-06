Analyse du marché Ar et Vr dans les soins de santé, taille, part, croissance, tendances et opportunités de prévision

Rapport d’étude de marché mondial Ar et Vr dans les soins de santé , l’administration marketing a soigneusement pris en compte l’esprit de leurs marchés cibles, leurs sentiments, leurs préférences, leurs attitudes, leurs convictions et leurs systèmes de valeurs avec une approche formalisée et managériale. Pour la réalisation des affaires au niveau local, régional et international, cette étude de marché mondiale de haute qualité est une solution ultime. Les études de recherche réalisées dans le rapport d’activité de classe mondiale A aident à deviner plusieurs aspects importants qui incluent, mais sans s’y limiter, l’investissement dans un marché en hausse, le succès d’un nouveau produit et l’expansion de la part de marché.

Data Bridge Market Research analyse un taux de croissance du marché mondial de la réalité augmentée (AR) et de la réalité virtuelle (VR) sur le marché de la santé au cours de la période de prévision 2022-2029. Le TCAC attendu de la réalité augmentée (AR) et de la réalité virtuelle (VR) mondiales sur le marché des soins de santé a tendance à être d’environ 34,5 % au cours de la période de prévision mentionnée. Le marché était évalué à 2,69 milliards USD en 2021, et il atteindrait 28,81 milliards USD d’ici 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Les principaux acteurs opérant sur le marché de la réalité augmentée (AR) et de la réalité virtuelle (VR) sur le marché de la santé comprennent :

Le marché mondial de la réalité augmentée (AR) et de la réalité virtuelle (VR) dans les soins de santé devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Les techniques de réalité augmentée et de réalité virtuelle sont de plus en plus utilisées en chirurgie et en diagnostic. Des systèmes tels que la chirurgie tactile utilisent la réalité virtuelle pour fournir une vue de l’anatomie et de la physiologie du patient, offrant une opportunité aux chirurgiens de salle d’opération. Ceci, à son tour, devrait stimuler la croissance des marchés de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. La technologie de réalité virtuelle est bénéfique non seulement pour les médecins mais aussi pour les patients. Cela permet effectivement au patient de consulter un médecin, ce qui est très pratique.

La technologie de réalité augmentée est utilisée pour intégrer les technologies numériques à l’environnement en temps réel, car la réalité virtuelle représente un environnement artificiel à l’aide de caméras, de capteurs et de logiciels. Les outils de RA sont utilisés pour la formation et l’éducation, car les applications basées sur la RA sont utilisées pour améliorer les soins aux patients. Comme la technologie Vein Visualization développée par AccuVein, Inc est un scanner portable qui aide les médecins et les infirmières à localiser avec succès les veines et les valves et à réduire la douleur et le temps nécessaires au traitement. La barre de référence du marché devrait être plus élevée pour l’AR et la VR.

Portée du rapport et segmentation du marché

Métrique du rapport Détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2014 à 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Par composant (matériel, logiciels et services), technologie (réalité augmentée et réalité virtuelle), application (gestion des soins aux patients, formation et éducation médicales, gestion de la pharmacie et chirurgie), utilisation finale (hôpital, cliniques, centres chirurgicaux, organismes de recherche, Sociétés pharmaceutiques, gouvernement et autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Intuitive Surgical (États-Unis), CAE HEALTHCARE (États-Unis), 3D Systems, Inc. (États-Unis), Hologic, Inc (États-Unis), Laerdal Medical (Norvège), DAQRI (États-Unis), Medical Realities Ltd (Royaume-Uni), Artheer, Inc ( États-Unis), Orca Health (États-Unis), EchoPixel Inc (États-Unis), Alphabet, Inc (États-Unis), AppliedVR, Inc (États-Unis), HTC (Taïwan), General Electric (États-Unis), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), Siemens (Allemagne ), Layar (Pays-Bas), WorldViz, Inc (États-Unis), Mindmaze (États-Unis) Opportunités de marché Technologies avancées et monde numérique en pleine croissance Opportunités dans les applications d’entreprise

Réalité augmentée (AR) et réalité virtuelle (VR) mondiales dans la dynamique du marché de la santé

Conducteurs

Prévalence accrue de la réalité augmentée dans les plateformes de commerce électronique

La pandémie a entraîné un changement radical de la culture d’achat vers les achats en ligne. Depuis que pendant la pandémie, de nombreux sites Web ont désactivé les politiques de retour, les cabines d’essayage virtuelles, les essais virtuels de maquillage et de bijoux ont aidé et soutenu les clients à identifier si les produits leur convenaient vraiment. Cela a contribué à accroître leur commodité dans les achats. Les technologies de réalité augmentée contribuent à faciliter la satisfaction des clients et, par conséquent, la commodité entraînera une demande accrue dans ce secteur, ce qui contribue à stimuler la croissance du marché de la réalité augmentée.

Financement pour la recherche et les activités cliniques

Les fabricants d’outils AR et VR sont soutenus par les gouvernements des pays en développement sous la forme d’un remboursement plus élevé. Soutien sous la forme d’une recherche collaborative approfondie sur l’amélioration du processus technique et aide les fabricants à produire des machines ou des outils avancés de haute qualité dans les pays en développement.

Opportunités

Technologies avancées et monde numérique en pleine croissance

Les avancées technologiques et la numérisation sont les principaux moteurs de la mise en œuvre de nouvelles technologies dans des applications telles que l’industrie, la vente au détail et la santé. Les progrès continus de la technologie ont changé la façon dont les gens vivent, communiquent, voyagent et apprennent. Les avancées technologiques ont aidé les organisations et les entreprises à réduire leurs coûts de production et à gagner du temps pour obtenir un avantage concurrentiel. Par exemple, la 3G et la 4G ont aidé les PME à atteindre leurs marchés cibles à moindre coût d’exploitation. L’utilisation croissante des téléphones portables a également contribué à accroître le besoin de numérisation. La nouvelle génération est la Génération C (Connectée), contribuant à la création de la transformation numérique dans le monde entier. L’augmentation des réseaux sociaux contribue également à la croissance de la numérisation.

Opportunités dans les applications d’entreprise

Les investissements massifs des entreprises dans la fabrication intelligente seront un moteur majeur de la croissance du secteur des entreprises sur le marché de la RA. Les entreprises ayant des usines à différents endroits peuvent utiliser la RA pour embaucher un petit nombre d’ingénieurs pour gérer de grandes installations. La collaboration à distance avec la technologie AR permet aux entreprises de gérer efficacement leurs activités en gérant à distance les machines et autres installations. Une autre application importante d’Enterprise AR est pour l’utilisation éducative des techniciens d’entreprise et d’autres travailleurs. Les instructions pour comprendre les plans de construction et fournir des données en temps réel à l’aide d’affichages tête haute et de casques intelligents aideront les travailleurs à travailler efficacement.

Contraintes/Défis

Fourniture de réalité augmentée dans les appareils haut de gamme

Le plus grand défi pour les clients est la disponibilité de ces technologies sur les ordinateurs de bureau, les ordinateurs, les ordinateurs portables et les téléphones portables haut de gamme. Il est donc plus difficile pour l’utilisateur moyen d’accéder à ces technologies, désavantagé et inaperçu par l’expérience des nouvelles technologies. Cette réduction de la portée de ces technologies de réalité augmentée peut poser un défi à la croissance du marché qui doit être relevé afin de se concentrer sur la croissance du marché. Les applications peuvent également être utilisées sur des appareils de milieu de gamme, mais le matériel et la plupart des applications logicielles de réalité augmentée sont activés sur des appareils haut de gamme. Cela peut être un défi pour le marché de la RA.

Intégration de la réalité virtuelle dans les appareils bas de gamme

Les fabricants et les intégrateurs de systèmes dans le domaine des technologies de réalité virtuelle ont du mal à intégrer ces technologies dans des appareils bas de gamme, les rendant inaccessibles aux groupes à revenu moyen ou faible. Le manque d’accès à ces technologies sur les appareils bas de gamme est un défi auquel l’industrie est confrontée, car la majorité de la population mondiale est à revenu moyen ou faible, ce qui peut entraver la croissance du marché dans son ensemble.

Ce rapport mondial sur le marché de la réalité augmentée (AR) et de la réalité virtuelle (VR) dans les soins de santé fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations-exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’analyse stratégique de la croissance du marché, de la taille du marché, de la croissance du marché des catégories, des niches et de la domination des applications, des approbations de produits, des lancements de produits, des expansions géographiques, des innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché mondial de la réalité augmentée (AR) et de la réalité virtuelle (VR) dans les soins de santé, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR) mondiales sur le marché des soins de santé

Compte tenu du scénario actuel, COVID-19 a laissé une crise de santé publique mondiale sans précédent qui a touché pratiquement toutes les entreprises, et ses répercussions à long terme devraient avoir une influence sur la croissance de l’industrie au cours de la période de prévision.

COVID-19 a été contraint de faire basculer le monde vers une culture de travail à distance, que ce soit dans les écoles, les universités ou les entreprises, et l’utilisation accrue de la formation, de l’éducation et des achats virtuels a conduit à un boom des marchés AR et VR. Les appareils AR et VR ont été utilisés dans l’industrie pour la formation et la supervision. Mais cela a aussi un effet négatif. Covid-19 a influencé les opérations et la fabrication de divers fabricants d’appareils et de composants AR et VR, ainsi que les activités de leurs fournisseurs et distributeurs. Les principales entreprises opérant sur ce marché ont également été témoins de l’impact des pandémies sur les stocks de composants d’appareils AR et VR au premier semestre 2020.

Le rapport sur ce marché comprend:

Une analyse complète de toutes les sections

Des données et des chiffres estimés sur chaque région

Les dernières tendances et moteurs du marché Des

informations supérieures sur tous les développements émergents

L’impact du COVID-19