Analyse du fabricant du marché du courtage financier 2021, avancées technologiques, portée de l’industrie et prévisions jusqu’en 2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché du courtage financier. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur le courtage financier présente un examen détaillé de l’état des affaires, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Les courtiers financiers offrent des conseils financiers à l’entreprise ou au particulier. L’industrie indienne du courtage est en train de passer d’un modèle basé sur les transactions à un modèle basé sur les frais, offrant des services tels que le conseil en investissement et la gestion de patrimoine. Outre les services de conseil, l’accent est mis sur les activités basées sur des fonds, y compris les prêts contre actions et le financement sur marge, en augmentation, permettant aux courtiers de générer des revenus durables. Les courtiers financiers ont développé leur capacité marketing pour accompagner les clients dans l’atteinte de leurs objectifs. Ils proposent une large gamme de produits et de services qui renforcent leur relation avec leurs clients.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://www.quadintel.com/request-sample/india-financial-brokerage-market/QI042

Le marché du courtage était évalué à 135,0 milliards INR au cours de l’exercice 2016. Au cours de l’exercice 2020, il a atteint 210 milliards INR contre 195 milliards INR au cours de l’exercice 2019, en expansion à un taux de croissance annuel d’environ 7,69 %. L’industrie a gagné en popularité en raison d’une augmentation significative des activités commerciales. Les sociétés de courtage financier ont généré des revenus à partir d’actions, de matières premières et de devises. Le marché du courtage financier opère à travers différents secteurs d’activité, notamment le courtage à service complet, à escompte et hybride. Le segment des courtiers de plein exercice représentait la part importante du marché du courtage au cours de l’exercice 2020, suivi des courtiers à escompte et hybrides. Les principaux acteurs opérant sur le marché sont Angel Broking Limited, Geojit Financial Services Limited, ICICI Securities Limited et Kotak Securities Limited.

Impact du Covid-19

La pandémie et le verrouillage mondial prolongé ont gravement affecté le marché du courtage financier et la position de liquidité de l’Inde. Une économie en difficulté en Inde, associée à l’épidémie de COVID-19, a conduit à des appréhensions dans lesquelles les investissements sur les marchés des capitaux sont devenus un défi pour les investisseurs. Alors que l’économie indienne subit la pression massive de la pandémie de COVID-19, les volumes d’échanges sur le marché national des capitaux ont commencé à se redresser après la levée du confinement. Il a atteint un niveau record en juillet 2020.

Aperçu des segments de marché

Au cours de l’exercice 2020, les courtiers à service complet détenaient la part de marché la plus élevée (~ 58%) de l’ensemble de l’industrie du courtage sur la base des clients actifs de NSE. Le passage de la plateforme de trading du mode hors ligne au mode en ligne-hors ligne a augmenté les revenus générés par les courtiers à service complet. Cependant, en Inde, les courtiers à service complet ont connu une croissance instable, car les grandes entreprises perdent des parts de marché considérables au profit des courtiers à escompte.

TÉLÉCHARGEZ UN EXEMPLE DE RAPPORT GRATUIT – https://www.quadintel.com/request-sample/india-financial-brokerage-market/QI042

Principaux moteurs de croissance du marché

Les innovations technologiques sont un moteur important de la participation croissante des investisseurs aux marchés boursiers. La pandémie a entraîné un effondrement important du marché boursier. L’amélioration de la sensibilisation financière a conduit à une croissance de 130 % des ouvertures de comptes Demat. Environ 6,3 millions de comptes ont été ouverts au cours du premier semestre de l’exercice 2021. Après la démonétisation, les sociétés de technologie financière ont joué un rôle important dans la croissance du marché du courtage, soutenues par l’augmentation du nombre d’utilisateurs de smartphones et une vitesse Internet élevée avec de faibles coûts de données. Les investisseurs particuliers utilisent le trading sur mobile car ils investissent principalement dans des applications pratiques et conviviales avec des plateformes sécurisées

En Inde, les maisons de courtage offrent des services d’investissement mondiaux qui permettent à leurs clients de détenir des actions de premier ordre aux États-Unis. La demande des investisseurs en matière de diversification de portefeuille est l’un des principaux moteurs qui encouragent les entreprises à fournir ces services. Les sociétés de courtage ont conclu des partenariats internationaux, indiquant une bonne demande pour ces services. En septembre 2020, Kuvera, une plateforme en ligne pour les investissements dans les fonds communs de placement indiens, s’est associée au conseiller en investissement coté de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Vested Finance. Ce partenariat permet aux investisseurs d’acheter des actions américaines sur sa plateforme en ligne.

Les principaux freins à la croissance du marché

Le manque de connaissances financières est une raison importante de la sous-pénétration du marché du courtage. Plusieurs Indiens ne connaissent pas les actions, les actions et les fonds communs de placement. Ils ne savent pas comment y investir pour obtenir des rendements élevés par rapport aux outils d’investissement traditionnels. La plupart des gens ignorent également les concepts financiers de base tels que le rapport récompense (rendement)/variabilité (risque), l’allocation d’actifs et les avantages de la diversification.

Entreprises couvertes

Angel Broking Limited

Geojit Financial Services Limited

ICICI Securities Limited

IIFL Finance Limited

Kotak Securities Limited

Motilal Oswal Financial Services Limited

Reliance Capital Limited

SMC Global Securities Limited

HDFC Securities Limited

Sharekhan Limited

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ – https://www.quadintel.com/request-sample/india-financial-brokerage-market/QI042

Table des matières:

Aperçu du marché

Définition et portée du marché

Dynamique du marché

Analyse de l’industrie du marché

Marché, analyse régionale

Analyse des entreprises leaders

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Analyse et prévision du marché, par types de produits

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

Demander le rapport complet – https://www.quadintel.com/request-sample/india-financial-brokerage-market/QI042

À propos de Quadintel :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Quadintel croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Quadintel est une « solution à guichet unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Quadintel :

Courriel : sales@quadintel.com

Adresse : Office – 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611, ÉTATS-UNIS

Tél. : +1 888 212 3539 (É.-U. – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.quadintel .com/