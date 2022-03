Analyse d’impact Covid-19 du marché du forage robotique en Amérique du Nord | Rigarm, National Oilwell Varco, Inc., Sekal AS

Le marché européen du forage robotique connaît une croissance exponentielle en ce qui concerne les innovations, les partenariats stratégiques, les investissements et le déploiement dans le scénario actuel et devrait augmenter dans les années à venir. Le marché du forage robotisé se compose d’acteurs bien établis à travers le monde, qui investissent d’énormes sommes afin de fournir le produit le plus avancé. Les entreprises sont également enclines aux développements technologiques pour le forage robotisé afin de fournir différentes solutions aux clients pour résoudre les situations complexes et mettre en ligne les stratégies d’exploitation du foreur avec différentes solutions de combinaison matérielle et logicielle. Les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché du forage robotisé sont l’augmentation de la demande mondiale de pétrole et l’augmentation du besoin d’un système de forage plus sûr et de haute qualité.

Les principales entreprises examinées dans le rapport sur le marché sont :

• Nabors Industries Ltd.

• Rigarm

• National Oilwell Varco, Inc.

• Sekal AS

• Huisman Equipment B.V.

• Automated Rig Technologies Ltd.

• Drillmec inc.

• Ensign Energy Services inc.

• Services énergétiques d’Abraj

• Services techniques Drillform Ltd.

Segmentation du marché du forage robotique

Par composant

Matériel

Logiciel

Par type d’installation

Nouvelle construction

Rénovation

Par demande

À terre

Offshore

REMARQUE : Nos analystes qui surveillent la situation dans le monde expliquent que le marché créera une perspective conservatrice pour les producteurs après la crise du COVID-19. Le rapport vise à fournir une explication plus détaillée du dernier scénario, du ralentissement économique et de l’impact du COVID-19 sur l’ensemble de l’industrie.

Paysage concurrentiel :

Ce rapport conduira les entreprises présentes sur ce marché. Les acteurs exceptionnels du marché sont étudiés à travers une analyse complète du profil de l’entreprise, du portefeuille de produits, des capacités de production et de fabrication, du développement de la technologie et des produits et de l’estimation des revenus. Le marché des logiciels de pompes funèbres est hautement intégré car il existe de nombreuses entreprises dans ce secteur. Le rapport explique ensuite les conditions actuelles du marché, les performances passées, les graphiques de l’offre et de la demande, les réseaux de vente et les canaux de distribution de ces entreprises.

