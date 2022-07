Analyse d’immunofluorescence (IFA) Taille du marché, croissance de l’industrie, chiffre d’affaires, opportunité et stratégies d’expansion de l’industrie jusqu’en 2028

, la charge croissante des maladies chroniques dans les soins de santé et l’augmentation des investissements dans le secteur de la santé sont des facteurs clés de la croissance du marché

. immunofluorescence d’6,3%, selon le dernier rapport de Reports and Data. L’augmentation du fardeau mondial des maladies chroniques et infectieuses en matière de santé, l’application croissante des tests d’immunofluorescence dans les diagnostics et la recherche cliniques, ainsi que la croissance des investissements et des dépenses dans le secteur de la santé sont des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Le test d’immunofluorescence est une technique microscopique principalement utilisée sur des échantillons microbiologiques, qui utilise la spécificité des anticorps vis-à-vis de leurs antigènes. Les anticorps sont marqués avec un colorant fluorescent et le complexe antigène-anticorps formé par la suite peut être visualisé à l’aide d’un microscope à fluorescence. Les tests d’immunofluorescence sont de deux types : l’immunofluorescence directe, qui utilise un anticorps primaire conjugué à un colorant fluorescent et l’immunofluorescence indirecte dans laquelle un anticorps secondaire est conjugué à un fluorophore contre un anticorps primaire utilisé pour la détection. L’IFA est une technique standardisée largement utilisée en virologie pour déterminer la présence d’anticorps par leur spécificité vis-à-vis des antigènes viraux exprimés par les cellules infectées. Des tests d’immunofluorescence ont également été utilisés pour développer des anticorps contre le SRAS-CoV-2 afin de permettre une détection efficace et de freiner la propagation du virus, et cette tendance devrait se poursuivre.

Dynamique du marché :

la croissance au cours de la période historique résulte de la croissance rapide de la population âgée, de la forte croissance économique dans les marchés émergents, de la baisse des prix du pétrole et de l’assurance maladie réformes à l’échelle mondiale. Les facteurs qui ont eu une incidence négative sur la croissance au cours de la période historique étaient le faible accès aux soins de santé, la pénurie de ressources humaines qualifiées, la difficulté de fabriquer des produits biologiques et les changements réglementaires.

À l’avenir, une croissance économique plus rapide, les développements technologiques et la prévalence croissante des maladies en raison de l’augmentation des modes de vie occupés et sédentaires stimuleront la croissance. Les facteurs qui pourraient entraver la croissance de ce marché à l’avenir sont la hausse des taux d’intérêt, la sensibilisation croissante aux thérapies alternatives et aux remèdes naturels, les dispositions gouvernementales en matière de services de santé et les réglementations gouvernementales strictes.

Perspectives régionales :

L’Amérique du Nord est le plus grand marché des soins de santé, suivi de l’Asie-Pacifique, de l’Europe de l’Ouest et des autres régions. En raison de réglementations et de politiques favorables dans ces régions, le secteur de la santé se développe rapidement. Alors que le marché des pays développés est presque saturé, les acteurs du marché se sont tournés vers les régions en développement, en particulier les économies émergentes d’Asie-Pacifique.

Perspectives concurrentielles :

Les principaux facteurs favorisant la croissance du marché comprennent l’augmentation des lancements et des initiatives des acteurs du marché pour fournir un traitement rapide pour traiter les maladies des patients dans le secteur de la santé. Les stratégies basées sur les tendances du marché pour le marché de la santé comprennent l’augmentation de l’adoption des paiements groupés, l’utilisation d’outils numériques, l’augmentation des collaborations entre les industries et les entreprises, la concentration sur le développement de nouveaux médicaments et l’adoption de la technologie d’imagerie hybride. Les acteurs ont adopté des stratégies dans le secteur de la santé, notamment l’acquisition d’entreprises dans des secteurs similaires pour étendre leur présence et se concentrer sur l’offre de produits et de services de qualité.

La section sur le paysage concurrentiel du rapport examine en détail la vue d’ensemble de l’entreprise, le portefeuille de produits et services, les plans d’expansion des activités, la capacité de production et de fabrication, la situation financière et la position sur le marché mondial. Il met également en lumière les récentes fusions et acquisitions, collaborations, partenariats, accords d’entreprise et gouvernementaux, accords et lancements de produits.

Les principales entreprises opérant sur le marché et décrites dans le rapport sont :

Thermo Fisher Scientific, Inc., Merck KGaA, Danaher Corporation, Abcam Plc, Bio-Rad Laboratories, Inc., PerkinElmer Inc., Werfen Company, Agilent Technologies, Cell Signaling Technology , Inc., MEDIPAN GmbH, Enzo Biochem, Inc., Becton, Dickinson and Company, Bruker Corporation et EpiGentek Group, et autres.

En outre, le rapport segmente le marché des tests d’immunofluorescence (IFA) en fonction des types de produits, des applications, des industries d’utilisation finale et de la technologie, entre autres. Le rapport offre un aperçu des facteurs clés influençant la croissance des revenus du segment et fournit des informations sur les opportunités d’investissement lucratives aux parties prenantes, aux investisseurs et aux clients.

Analyse d’immunofluorescence (IFA) Segmentation du marché :

perspectives du produit (revenu, milliards USD ; 2018-2028)

réactifs

Kits

Anticorps

Instruments

Consommables et accessoires

Type Outlook (revenu, milliards USD ; 2018-2028)

Immunofluorescence directe

indirecte

Perspectives de la maladie; 2018-2028)

Cancer

Maladies cardiovasculaires Maladies

auto-immunes

Maladies infectieuses

Autres

Perspectives de l’industrie d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques

Instituts universitaires et de recherche

CRO

Hôpitaux et centres de diagnostic

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

Europe

o Allemagne

o Italie

o Royaume-Uni

o Reste de l’UE

Asie-Pacifique

o Inde

o Chine

o Japon

o Corée du Sud

o Reste de l’APAC

Amérique latine

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

o Arabie Saoudite

o Afrique du Sud

o EAU

o Reste de MEA

