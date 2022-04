Analyse détaillée du marché des services de mobilité gérés des perspectives de croissance futures et des tendances du secteur d’ici 2028

Le principal facteur contribuant à la croissance du marché des services de mobilité gérés peut être l’augmentation du besoin de croissance des services mobiles et à large bande et l’augmentation du trafic de données, qui ont abouti à l’installation de services BYOD dans les entreprises, facilitant le travail de leurs employés.

Taille du marché – 6,26 milliards USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 21,74 %, tendances du marché – lieux de travail numérisés et main-d’œuvre mobilisée.

Le marché des services de mobilité gérés devrait passer de 6,26 milliards USD en 2020 à 30,10 milliards USD d’ici 2028, à un TCAC de 21,74 % au cours de la période de prévision. La croissance des services mobiles et à large bande, l’augmentation du trafic de données, le besoin croissant de productivité et de satisfaction des employés, la dépendance des services informatiques aux technologies avancées, l’externalisation des activités commerciales et la réduction des coûts matériels des organisations sont quelques-uns des facteurs moteurs du marché. Certains autres facteurs contribuant à la croissance de ce marché sont l’augmentation de l’adoption du BYOD, les guides de gestion des identités et des accès, la gestion des services et la solution BYOD et les opportunités étendues dans les solutions basées sur le cloud.

Les risques de sécurité liés à la gestion des appareils, la disponibilité de logiciels open source, utilisés principalement par les PME, le manque de méthodes de prévision et de contrôle des coûts, la complexité de la technologie et une adoption moindre par les organisations peuvent freiner la croissance du marché des services de mobilité gérés.

Les acteurs auront besoin d’investissements accrus pour faire face à ces contraintes et faciliter la croissance dans les années à venir. Ce rapport comprend les moteurs, les contraintes, les opportunités et les défis liés au BYOD et à la mobilité d’entreprise ; et une analyse approfondie de la chaîne de valeur, une analyse des brevets, une analyse de la capacité de fabrication actuelle et de l’état de la technologie, du potentiel de commercialisation dans différents appareils, ainsi que des prévisions de la taille du marché jusqu’en 2026.

Les principaux acteurs des services de mobilité gérés sont Fujitsu (Japon), IBM Corporation (États-Unis). ), AT&T (États-Unis), Orange Business Services (France), Wipro (Inde), Deutsche Telekom AG (Allemagne), Telefónica (Espagne), Vodafone (Royaume-Uni), Hewlett-Packard (États-Unis) et Accenture (Irlande

Les services de mobilité gérés sont segmentés par fonction en gestion des appareils, gestion des applications, gestion de la sécurité et support et maintenance. Le segment de la gestion des appareils devrait connaître la croissance la plus élevée, avec un TCAC de 22,3 % au cours de la période de prévision, en raison de l’utilisation excessive des appareils mobiles pour accéder au contenu professionnel.

Les services de mobilité gérée sont segmentés par taille d’organisation en PME et grandes entreprises. Le segment des PME devrait dominer la part de marché avec une taille de marché de 11,3 milliards USD au cours de l’année prévue, car ce segment ne nécessite pas d’expansion des ressources informatiques puisque les services sont gérés de manière globale par les MSP.

Les services de mobilité gérés sont segmentés verticalement en BFSI, automobile, fabrication, informatique et télécommunications, vente au détail, soins de santé, transport et logistique, énergie et services publics et autres (gouvernement, éducation, médias et divertissement). Le segment de l’informatique et des télécommunications devrait connaître la croissance la plus élevée, avec un TCAC de 22,1 % au cours de la période de prévision, car le segment repose principalement sur l’utilisation intensive de smartphones et d’ordinateurs de bureau ou d’ordinateurs portables, ce qui donne également lieu à la concurrence des opérateurs de télécommunications dans ce segment.

Les services de mobilité gérée sont segmentés par géographie en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. L’APAC, la plaque tournante des pays en développement comme l’Inde et la Chine, qui a depuis commencé à adopter des services de mobilité gérés dans plusieurs secteurs verticaux et connaît une croissance économique rapide, devrait connaître la croissance la plus élevée, avec un TCAC de 22,5 % au cours de la période de prévision.

lesen fonction de la fonction, de la taille de l’organisation, des secteurs verticaux et de

segmenté

analyse régionale l’ : Gestion des services Gestion des

applications Gestion des applications et de la collaboration Gestion des programmes et gestion financière Gestion de

la sécurité Gestion de la sécurité Gestion du contenu

Support et maintenance

Marché des services de mobilité gérés par taille d’organisation (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

PME

Grandes entreprises

Marché des services de mobilité gérés, par secteurs verticaux (chiffre d’affaires , millions USD ; 2018-2028)

Santé

Fabrication

Logistique et transport

détail

Services financiers

Télecom et informatique

Médias et divertissement

Voyages et hôtellerie

Secteur public

Éducation

Autres (gouvernement, éducation, médias et divertissement)

Services de mobilité gérés Marché Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

APAC

RoW

Principaux avantages du rapport sur les services de mobilité gérés :

identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts du secteur après une étude primaire approfondie et recherche secondaire

Analyse régionale approfondie de l’industrie des services de mobilité gérés

Profil des principaux acteurs ainsi que leur aperçu des activités, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille de produits

Analyse SWOT et cinq forces de Porter pour une compréhension approfondie du paysage concurrentiel

Analyse de faisabilité et analyse des investissements pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

conclusion, tous les aspects du marché des services de mobilité gérés sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

