Analyse détaillée du marché des paiements numériques des perspectives de croissance futures et des tendances du secteur d’ici 2028

L’augmentation exponentielle de la demande de smartphones et la préférence croissante pour le paiement sans contact sont des facteurs clés de la croissance des revenus du

marché Taille du marché – 79,46 milliards USD en 2020, croissance du marché – à un TCAC de 13,6% promouvoir l’utilisation des paiements

La du marché devrait atteindre 221,93 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 13,6 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La croissance des revenus du marché des paiements numériques devrait être tirée par des facteurs tels que la prise de conscience croissante des avantages offerts, tels que les initiatives des gouvernements de divers pays du monde pour la promotion des paiements numériques, la prolifération des smartphones, la croissance rapide du secteur du commerce électronique et la pénétration croissante. d’Internet. Les principaux fournisseurs de solutions de paiement numérique adoptent progressivement des technologies intelligentes telles que le cloud computing, l’analyse et le big data, entre autres, pour offrir des solutions complètes aux clients potentiels. De plus, la pandémie de COVID-19 a accéléré l’adoption des paiements sans contact et par portefeuille, en raison du confinement et des règles strictes suivies en matière de distanciation sociale. La tendance à l’utilisation des portefeuilles électroniques gagne en popularité et en traction pour les transferts Peer to Peer (P2P), les paiements de factures et les paiements client à entreprise (C2B) pour les services essentiels en raison de l’aversion pour l’échange d’espèces.

L’acceptation et l’adoption de technologies de paiement avancées et leur intégration aux opérations commerciales augmentent également les risques et les préoccupations concernant la confidentialité, le vol et la conformité réglementaire. Ces fraudes comprennent la fraude amicale, le phishing et les attaques de vélocité, entre autres. Cependant, la concentration des entreprises opérant sur le marché mondial et des gouvernements du monde entier pour arrêter les cybercrimes, et la sensibilisation croissante des personnes et des communautés aux transactions en ligne sécurisées sont également des facteurs clés qui stimulent considérablement la croissance des revenus du marché.

Les entreprises présentées dans le rapport sur le marché mondial incluent Paypal Holdings Inc., Visa Inc., Mastercard Incorporated, Stripe Inc., Paytm Mobile Solutions Private Limited, ACI Worldwide Inc., Aurus Inc., WEX, JP Morgan Chase, Global Payments Inc., FIS., Intuit Inc.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1617

Quelques points saillants du rapport

Par type de composant, le segment des solutions représentait la plus grande part des revenus en 2020. Ce segment est encore sous-segmenté en interface de programme d’application, paiement passerelles, traitement des paiements, sécurité des paiements et gestion des fraudes. Chaque entreprise de commerce électronique s’oriente vers un programme d’application pour la vente de ses produits et à des fins de paiement. Ceci, associé au nombre croissant d’utilisateurs de smartphones, devrait stimuler la croissance des revenus du segment.

Par type de déploiement, le segment sur site représentait la plus grande part des revenus en 2020, car ce mode de déploiement pour les solutions de paiement numérique offre aux organisations un contrôle complet sur les applications et les systèmes, qui peuvent être facilement gérés par le personnel informatique de l’organisation. Le segment du cloud devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus élevé au cours de la période de prévision, car le cloud computing est la technologie la plus récente et la plus avancée, qui devrait être adoptée pour diverses applications telles que les villes intelligentes et dans les magasins de détail sans personnel.

Par application, le commerce électronique et le segment de la vente au détail représentaient la plus grande part des revenus en 2020. Les gens du monde entier utilisent de plus en plus les cartes sans contact et les solutions de paiement mobile pour effectuer des paiements en ligne dans les magasins de détail et sur les plateformes de commerce électronique. Selon une étude, 45 % des transactions par carte de débit et 32 ​​% des transactions par carte de crédit sont effectuées à l’aide de cartes sans contact pour l’achat de biens en ligne.

Le marché des paiements numériques en Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus en 2020, en raison d’une infrastructure de paiements numériques bien développée, du nombre croissant d’initiatives gouvernementales visant à promouvoir les transactions sans numéraire et du grand nombre de personnes ayant des connaissances financières. L’adoption croissante de technologies avancées telles que les systèmes de reconnaissance faciale pour les services de paiement numérique en Amérique du Nord soutient également la croissance des revenus du marché.

En août 2020, PopID, une technologie de paiement basée sur la reconnaissance faciale, a annoncé le déploiement de ce système dans les restaurants américains afin de minimiser le temps de départ du client au moment du paiement.

Pour comprendre comment notre rapport sur le marché des paiements numériques peut apporter une différence à votre stratégie commerciale : – https://www.reportsanddata.com/report-detail/digital-payment-market

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des paiements numériques en fonction du type de composant, du mode de paiement, du déploiement, de l’entreprise, de l’application , et région :

Type de composant Perspectives (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Solutions Interface du programme d’application Passerelle paiement Traitement des paiements Sécurité des paiements et gestion des fraudes Autres

services professionnel géré



(Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Cartes bancaires

Monnaies

numériques Portefeuilles numériques

Net Banking

Points de vente

Autres

Perspectives de déploiement (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

cloud

sur site

(Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Grandes entreprises

pour les petites et moyennes entreprises

(Revenus, USD Millions ; 2018-2028)

Santé

Informatique et télécommunications

Médias et divertissement

Commerce de détail et commerce électronique

Transport et logistique

Banque, services financiers et assurance

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD lion; 2018–2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1617

Principaux avantages du rapport sur les paiements numériques :

identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts du secteur après de nombreuses études primaires et recherche secondaire

Analyse régionale approfondie de l’industrie des paiements numériques

Profilage des principaux acteurs ainsi que leur aperçu commercial, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille de produits

Analyse SWOT et cinq forces de Porter pour une compréhension approfondie du paysage concurrentiel

faisabilité et analyse des investissements pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

En conclusion, tous les aspects du marché des paiements numériques sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports