Analyse détaillée du marché des lingettes désinfectantes axées sur l’application, les types et les perspectives régionales 2028

La recherche et l’analyse sur les principaux développements du marché, les principaux concurrents et l’analyse détaillée des concurrents couvertes dans l’influent rapport de ce marché aident les entreprises à imaginer une vue d’ensemble du marché et des produits, ce qui aide finalement à définir des stratégies commerciales supérieures. Les détails sur les moteurs du marché et les contraintes du marché inclus dans ce rapport permettent de savoir si la demande pour les produits augmentera ou diminuera. Les études de marché, les informations et les analyses effectuées dans le cadre suprême de ce document d’étude de marché maintiennent clairement le marché au centre de l’attention, ce qui permet d’atteindre un objectif commercial.

Le marché Lingettes désinfectantes croît avec des facteurs tels que l’incidence croissante des maladies chroniques et des maladies contagieuses et une demande accrue de lingettes désinfectantes dans plusieurs industries en raison de l’émergence de COVID-19. Cependant, le coût fluctuant des matières premières et la pénurie de matières premières des lingettes désinfectantes ainsi que l’accessibilité limitée des produits dans les régions en développement peuvent entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision donnée.

Principaux acteurs clés du marché :

Dr Deppe

PDI, Inc.

STÉRIS

Reckitt Benckiser Group plc.

Groupe Codi BV

Dreumex BV

Plus de lingettes

RCP Ranstadt GmbH

L’entreprise d’hygiène

Uniwipe Europe Ltd

La société Clorox

KCWW

Ecolab

Schulke & Mary GmbH

Dr. Schumacher GmbH

BODE Chemie GmbH (filiale de PAUL HARTMANN AG)

Non-tissés Cie., Ltd de Hangzhou Wipex.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ SPA SIR

ASHOK & CO. (PVT.) LTD. (ACPL)

Mor Médicaux

Stryker

B. Braun Melsungen SA

Septième génération inc.

CleanWell, LLC.

ITWProMarques

SC Johnson

La société de fabrication Claire

Laboratoires Parker, Inc

GOJO Industries, Inc.

Compagnie Stepan

Société Whiteley

Linghai Zhan Wang Biotechnology Co., Ltd.

Jainam Invamed Private Limited

Portée du marché mondial des lingettes désinfectantes et taille du marché

Le marché des lingettes désinfectantes est classé en neuf segments notables basés sur le type de produit, la facilité d’utilisation, l’emballage, le type de matériau, les niveaux de désinfection, la saveur, le type, l’utilisation finale et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché des lingettes désinfectantes est segmenté en ammonium quaternaire, agents oxydants, phénol, alcool , composés chlorés, composés iodés, gluconate de chlorhexidine, aldéhydes et autres. En 2021, le segment des composés chlorés domine le marché des lingettes désinfectantes en raison de la forte prévalence des infections nosocomiales (HAIS).

Sur la base de la convivialité, le marché est segmenté en jetable et non jetable. En 2021, le segment jetable devrait dominer le marché des lingettes désinfectantes en raison de l’émergence du COVID-19, car les gens sont devenus plus prudents pour empêcher la propagation du virus ou toute autre infection.

Sur la base de l’emballage, le marché des lingettes désinfectantes est segmenté en pack plat, bidon et autres. En 2021, le segment des emballages plats devrait dominer le marché des lingettes désinfectantes en raison de sa compacité et de son emballage adapté aux voyages.

Sur la base du type de matériau, le marché des lingettes désinfectantes est segmenté en lingettes en fibres textiles, lingettes en fibres vierges, lingettes en fibres avancées et autres. En 2021, le segment des lingettes en fibres textiles devrait dominer le marché des lingettes désinfectantes car elles constituent la matière première utilisée dans les lingettes jetables qui dominent le marché.

Sur la base des niveaux de désinfection, le marché des lingettes désinfectantes est segmenté en haut, intermédiaire et bas. En 2021, le segment élevé devrait dominer le marché des lingettes désinfectantes en raison de la préoccupation croissante pour la santé des patients et des médecins pendant le traitement.

Sur la base de la saveur, le marché des lingettes désinfectantes est segmenté en lavande et jasmin, agrumes, citron, noix de coco et autres. En 2021, le segment de la lavande et du jasmin devrait dominer le marché des lingettes désinfectantes en raison de sa propriété antibactérienne.

En fonction du type, le marché des lingettes désinfectantes est segmenté en sporicides, bactéricides, tuberculocides, virucides, fongicides et germicides. En 2021, le segment bactéricide domine le marché des lingettes désinfectantes en raison de ses propriétés antibactériennes.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des lingettes désinfectantes est segmenté en soins de santé , cuisine commerciale, industrielle, industrie des transports, industrie optique, industrie électronique et informatique et autres. En 2021, le segment de la santé en utilisation finale va dominer le marché des lingettes désinfectantes en raison de la demande croissante de désinfectants de la part des organismes de santé.

Sur la base du canal de distribution, le marché des lingettes désinfectantes est segmenté en vente directe et vente au détail. En 2021, le segment de la vente directe dans le canal de distribution va dominer le marché des lingettes désinfectantes en raison de la demande croissante des hôpitaux et des laboratoires.

