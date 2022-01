Analyse détaillée du marché des implants rachidiens en Amérique du Nord en se concentrant sur des acteurs clés tels que J&J, Medtronic, Stryker, SpineGuard | Prévisions 2022-2029

Aperçu du marché des implants rachidiens en Amérique du Nord :

Le marché nord-américain des implants rachidiens devrait croître à un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché des implants rachidiens en Amérique du Nord sont l’augmentation des cas de troubles de la colonne vertébrale, en particulier dans la population gériatrique, et la demande croissante de techniques de chirurgie rachidienne mini-invasives. En outre, l’introduction de technologies telles que les produits de greffe osseuse créera des opportunités commerciales lucratives.

Le marché nord-américain des implants rachidiens est segmenté en fonction de la technologie et du produit. Le marché des implants rachidiens couvre une estimation du marché de segments distincts, à la fois en volume et en valeur, couvre également les données des clients de diverses entreprises, ce qui est impératif pour les fabricants.

Sur la base de la technologie, le marché nord-américain des implants rachidiens est segmenté en fusion, fixation, VCF, décompression et préservation du mouvement .

Sur la base du produit, le marché nord-américain des implants rachidiens est segmenté en thoracique, lombaire, cervicale, intersomatique, cyphoplastie, disques artificiels, MIS, produits biologiques et stimulateur.

En termes d’analyse géographique, la province des États-Unis régit l’industrie des implants rachidiens en Amérique du Nord en raison de l’omniprésence de nombreux produits pharmaceutiques ainsi que des sociétés de biotechnologie, tandis que le Canada devrait enregistrer un taux de croissance important en raison des progrès technologiques et de l’augmentation de la population gériatrique alors qu’une croissance élevée des patients atteints de troubles de la colonne vertébrale et l’augmentation des dépenses gouvernementales pour l’amélioration des infrastructures de santé alimenteront la croissance du marché régional dans les années à venir. De plus, la sensibilisation croissante au traitement disponible pour les troubles de la colonne vertébrale avec des appareils orthopédiques avancés stimulera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs clés du marché des implants rachidiens en Amérique du Nord : Medtronic, Stryker, DePuy Synthes, Johnson & Johnson Services, Inc., SpineGuard, NuVasive, Inc., Zimmer Biomet, Globus Medical, Alphatec Holdings, Inc., Orthofix Medical Inc., RTI Surgical Holdings, Inc., K2M Group Holdings, Inc., Integra Life Sciences, LDR, B. Braun Melsungen AG, Benvenue Medical et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment de région : le rapport sur le marché des implants rachidiens est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, des parts de marché (%) et un taux de croissance (%) des implants rachidiens dans ces régions, de 2013 à 2025 (prévision), couvrant : l’Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 ?

2 Quels sont les facteurs clés qui animent le marché des implants rachidiens en Amérique du Nord?

3 Quels sont les défis de la croissance du marché ?

4 Qui sont les principaux acteurs du marché Implants rachidiens?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

