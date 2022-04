Analyse détaillée du marché des dispositifs de test de dépistage du cancer MEA en se concentrant sur des acteurs clés tels que BD, Siemens, Roche | Prévisions 2022-2029

Aperçu du marché des dispositifs de test de crachat de cancer au Moyen-Orient et en Afrique :

Le marché des dispositifs de test de dépistage du cancer au Moyen-Orient et en Afrique est en croissance avec un TCAC de 7,8 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 34,95 millions USD d’ici 2029, contre 19,93 millions USD en 2020.

Les facteurs clés les plus importants qui stimulent la croissance du marché Moyen-Orient et Afrique Dispositif de test de crachat pour le cancer sont la prévalence croissante des maladies chroniques et la croissance rapide du nombre de patients atteints de cancer. La salive cancéreuse testerait la présence ou l’absence d’ADN et d’ARN extracellulaires mutés. Les cellules tumorales libèrent de l’ADN et de l’ARN dans la circulation et entrent dans la salive, et les mutations sont détectables avec une grande précision dans la salive.

Selon l’analyse régionale, les pays couverts par le rapport sur le marché Moyen-Orient et Afrique du dispositif de test de dépistage du cancer sont l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte, Israël et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique. L’Afrique du Sud devrait dominer le marché en raison de l’incidence croissante des maladies chroniques dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Segmentation du marché des dispositifs de test de crachat de cancer au Moyen-Orient et en Afrique :

Sur la base du type de produit, le marché des dispositifs de test de dépistage du cancer au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en kits de collecte de salive, dispositifs spécifiques aux fluides, écouvillon oral, étiquettes à code-barres, boîte de cryoconservation de la salive, etc.

Par site de collecte, le marché des dispositifs de test de dépistage du cancer au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en glande sous-mandibulaire/sous-linguale, glande parotide et glande salivaire mineure.

Par application, le marché des dispositifs de test de dépistage du cancer au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en cancer du foie et des poumons, cancer du sein, cancer du côlon et du rectum, cancer de la prostate, cancer du pancréas, cancer de la bouche, cancer de la thyroïde, cancer de l’endomètre, cancer du rein, leucémie, mélanome , lymphome non hodgkinien et autres.

Sur la base du groupe d’âge, le marché des dispositifs de test de dépistage du cancer au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en adulte et en pédiatrie.

Par méthode de collecte, le marché des dispositifs de test de dépistage du cancer au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en bave passive, écouvillon oral et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des dispositifs de test de dépistage du cancer au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en hôpitaux, laboratoires de diagnostic, cliniques spécialisées en oncologie, instituts de recherche sur le cancer et autres.

Principaux acteurs clés :

1 ADN Génotek

2 Salimetrics, LLC

3 PériRx

4 Couleur Santé, Inc

5 SARSTEDT AG. Co. KG

6 Miraclean Technology Co., Ltd

7 Agilent Technologies, Inc.

8 Illumina, Inc.

9 QIAGEN

10 Thermo Fisher Scientific

11 Abbott

12 BD

13 Biocartis

14 Siemens Healthcare GmbH

15 F. Hoffmann-La Roche SA

16 Société de diagnostic Oasis

17 Canvax

