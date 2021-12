Analyse détaillée du marché des dispositifs de surveillance de la température corporelle, analyse concurrentielle et prévisions jusqu’en 2028

Le thermomètre ou le moniteur de température corporelle sans fil ou le thermomètre sans fil sont des dispositifs médicaux technologiquement avancés destinés à la surveillance à distance de la température corporelle jusqu’à 100 heures d’utilisation continue. Ces appareils sont destinés aux adultes et aux enfants de 3 ans et plus.

Le marché des appareils de surveillance de la température corporelle devrait croître au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que la demande croissante de thermomètres sans contact et l’augmentation des conditions infectieuses, comme la grippe porcine et la maladie à virus Ebola. La demande augmente car l’utilisation de thermomètres infrarouges (IR) et de thermomètres sans contact est extrêmement utile pour catégoriser les nouveaux cas d’épidémie causée par le virus Ebola.

Paysage de la concurrence sur le marché des appareils de surveillance de la température corporelle et développements clés :

3M

HARTMANN

BRAUN

SOCIÉTÉ AMÉRICAINE DE DIAGNOSTIC

SANTÉ BRIGGS

SOCIÉTÉ EXERGEN

EASYWELL BIOMÉDICAL

THERMOMÈTRES HICKS

BEURER

TECHNIQUE

Souligne les facteurs clés suivants :

1) Description de l’entreprise – Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

2) Stratégie d’entreprise – Résumé par l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

3) Analyse SWOT – Une analyse détaillée des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de l’entreprise.

4) Historique de l’entreprise – Progression des événements clés associés à l’entreprise.

5) Principaux produits et services-Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

6) Principaux concurrents – Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

7) Sites et filiales importants – Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

8) Ratios financiers détaillés pour les cinq dernières années – Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 7 ans d’histoire.

En raison de la pandémie, nous avons inclus une section spéciale sur l’impact de COVID 19 sur le marché des appareils de surveillance de la température corporelle qui mentionnerait comment le Covid-19 affecte l’industrie des appareils de surveillance de la température corporelle, les tendances du marché et les opportunités potentielles dans le COVID- 19 Paysage, impact de Covid-19 sur les régions clés et proposition d’appareils de surveillance de la température corporelle des joueurs pour lutter contre l’impact de Covid-19.

Le marché mondial des appareils de surveillance de la température corporelle est segmenté en fonction du type de produit et de l’utilisateur final. En fonction du type, le marché est segmenté en thermomètre numérique, thermomètre infrarouge, indicateurs de tendance de température, autre thermomètre. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en tant qu’aide à domicile, hôpital.

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION

1.1. PORTÉE DE L’ÉTUDE

1.2. L’ORIENTATION DU RAPPORT DE RECHERCHE INSIGHT PARTNERS

1.3. SEGMENTATION DU MARCHÉ

1.3.1 Marché des appareils de surveillance de la température corporelle – par type de produit

1.3.2 Marché des appareils de surveillance de la température corporelle – par utilisateur final

1.3.3 Marché des appareils de surveillance de la température corporelle – par région

1.3.3.1 Par pays

2. PRINCIPAUX À EMPORTER

3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

4. PAYSAGE DU MARCHÉ DES DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE DE LA TEMPÉRATURE CORPORELLE

4.1. APERÇU

4.2. ANALYSE DES RAVAGEURS

4.2.1 Amérique du Nord – Analyse des ravageurs

4.2.2 Europe – Analyse des nuisibles

4.2.3 Asie-Pacifique – Analyse des nuisibles

4.2.4 Moyen-Orient et Afrique – Analyse des nuisibles

4.2.5 Amérique du Sud et centrale – Analyse des ravageurs

4.3. AVIS D’EXPERTS

