Analyse détaillée du marché des dispositifs de contraception en Amérique du Nord axée sur l’application, les types et les perspectives régionales 2028

Cette équipe se concentre sur la compréhension des entreprises des clients et de leurs besoins afin que le meilleur rapport d’étude de marché soit fourni au client.

Le marché nord-américain des dispositifs contraceptifs enregistre un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation du marché peut être attribuée aux initiatives prises par le gouvernement et les ONG sur les contraceptifs et les progrès réguliers des technologies contribuent à la croissance du marché.

Téléchargez un exemple exclusif de rapport (PDF de 350 pages) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=north-america-contraceptive-devices-market

Principaux acteurs clés du marché :

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Mona Lisa NV

DKT INTERNATIONAL

OCON Médical Ltée

Pregna International Limited.

Société d’ingénierie médicale SA

SMB Corporation de l’Inde

Meril Sciences de la vie Pvt. Ltd.

MEDinCN.com Limited et concédants de licence.

Bernstein Liebhard srl.

AME sprl

Technico Industries Ltd.

La dernière table des matières gratuite de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=north-america-contraceptive-devices-market

Segmentation: marché des dispositifs contraceptifs en Amérique du Nord

Par type de produit

Dispositifs contraceptifs masculins

Dispositifs contraceptifs féminins Préservatifs féminins, diaphragmes et éponges Anneaux Vaginaux Dispositifs intra-utérins Implants sous-dermiques Autres



Par technologie

Contraceptifs hormonaux

Contraceptifs de barrière

Par canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Cliniques

Chaîne en ligne

Chaîne publique et ONG

Autres

Par pays

nous

Canada

Mexique

Développements clés sur le marché :

En août 2018, TherapeuticsMD Inc. avait reçu l’approbation de la FDA des États-Unis pour ANNOVERA, qui est une prescription contraceptive réversible et sans procédure et contrôlée par le patient. C’est un anneau souple et souple qui peut contrôler l’ovulation pendant une période d’un an qui peut être retiré et inséré par les femmes dans un cycle. L’approbation du produit avait élargi la clientèle aux États-Unis.

En juillet 2018, Lupin avait lancé les comprimés contraceptifs oraux génériques Norgestimate et ehtinyl estradiol sur les marchés américains après avoir reçu l’assentiment de la FDA américaine. Le comprimé empêchera la grossesse. Le comprimé sera disponible en 0,18 mg, 0,215 mg et 0,25 mg. Le lancement élargira le portefeuille de produits sur le marché américain.

Accédez au rapport complet : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-contraceptive-devices-market

Meilleurs rapports DBMR :

TCAC du marché des médicaments psychédéliques à +13,3% avec analyse des tendances technologiques croissantes, recherche de l’industrie, croissance et taille futures, projection d’ici 2028

Le marché des technologies de santé numérique devrait atteindre 68,17 milliards USD et augmenter à un TCAC de 4,80% d’ici 2028 – GENERAL ELECTRIC COMPANY, Abbott, Bosch Healthcare Solution, Bayer AG, Huawei Technologies

Croissance du marché des applications de fitness à un taux de 21,30 % d’ici 2026 en raison de la forte demande des acteurs émergents de COVID-19 – Google Fit, Adidas, Motorola Mobility, Samsung Electronics, Nike, Sports Tracking Technologies, Wahoo Fitness

Taille du marché de l’automatisation de la pharmacie 2020 – Croissance de l’industrie, dernières tendances, mises à jour technologiques, analyse du développement, coûts de production, principaux acteurs – BD, Cerner Corporation, Omnicell, Capsa Healthcare

Points focaux du rapport :

• Ce rapport d’exposition permettra à la fois aux acteurs clés et aux concurrents de distinguer les battements du marché mondial.

• Une analyse approfondie des différentes dynamiques de marché telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités

• couvre toutes les tendances émergentes et les segments de l’industrie, avec leur contribution à la croissance du marché.

• Les développements concurrentiels tels que les accords, les entreprises, les nouveaux produits, les plans d’expansion et même les acquisitions sont discutés dans le rapport pour plus de précisions.

Queries Related to this Market:

• Which application segments will perform better and achieve success in worldwide through the forecast years?

• What are the key factors driving the market growth?

• Who are the key vendors in this Industry?

• Which are the impressive business sectors where the best players want their own expansion in the future?

• What are the market dynamics?

• What are the limits ruining the development rate?

• What is the focused circumstance to advance development?

• What are the opportunities and threats faced by the performers in the global market?

• What are the development rates for this Industry?

Summary of the report:

• This report provides a depth overview of the global market

• Investigation of the global industry trends, historic data, and forecast from 2022-2029

• Wide-ranging company profiles of the leading players in the industry

• The Composition of the market, in terms of dynamic molecule types and targets, underlining the major industry resources and players.

• SWOT analysis and Porter’s five force analyses are utilized to provide an unbiased view of the market.