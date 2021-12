Analyse détaillée du marché des couvertures jusqu’en 2028 et effet COVID-19 sur l’industrie | Pendleton Woollen Mills, Biddeford, Compagnie de la Baie d’Hudson, Boll & Branch,

Ce rapport sur le marché des couvertures comprend également une enquête exhaustive des principaux acteurs du marché, basée sur une gamme d’objectifs d’une organisation tels que le profilage, la présentation du produit, la quantité de production, les matières premières requises et la santé financière du organisation. Il explique également la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales de l’industrie. Le rapport met en lumière l’ensemble des tendances du marché et analyse l’effet des acheteurs, des consommateurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché.

Il décrit également la stratégie des joueurs/fabricants de couverture à la lumière de l’analyse de Porters, de la chaîne de valeur et de l’analyse SWOT, et sur la base de cette recommandation sur les joueurs est dérivée comme Pendleton Woolen Mills, Biddeford, Hudson’s Bay Company, Boll & Branch, Harshit International, URBANARA, American Blanket Company, Medline Industries, Inc, Kanata Blanket Co, Newell Brands, Bombay Dyeing, Faribault Woolen Mill Co, New Zealand Wool Blankets Ltd, Barker Textiles UAB, Rekvizitai.lt Lituanie, Morphy Richards India et Silentnight Group Limited, entre autres acteurs mondiaux.

Scénario de marché global :

Le marché des couvertures augmentera à un taux de 4,1% pour la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport sur le marché des couvertures analyse la croissance, qui est actuellement en croissance en raison de la préférence croissante pour les couvertures en laine à travers le monde.

La couverture est définie comme un morceau de tissu doux en laine qui est principalement utilisé pour garder le corps au chaud pendant le repos ou le sommeil. Les couvertures de type régulier sont composées de laine, de polyester ou de coton. De plus, la couverture chauffante est un type de couverture récemment développé et largement disponible dans le monde entier. Les couvertures électriques et régulières sont largement utilisées en hiver et par temps neigeux ou froid.

L’augmentation de la demande de divers types de couvertures à travers le monde, tels que le coton, la laine, le polyester et autres, est un facteur vital responsable de l’augmentation de la croissance du marché, ainsi que de l’augmentation de l’adoption de diverses couvertures dans les hôpitaux et les hôtels du monde entier. , l’augmentation de la pénétration des couvertures chauffantes dans de nombreux pays émergents, l’augmentation de la popularité de divers types, motifs, couleurs et marques de couvertures, associée à la publicité croissante des produits sur diverses plateformes de médias sociaux à travers le monde sont quelques-uns des principaux facteurs parmi d’autres conduire le marché de la couverture. De plus, l’augmentation des activités de recherche et développement et l’augmentation de la demande des économies émergentes créeront davantage de nouvelles opportunités pour le marché global au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Informations clés intégrées dans le rapport sur le marché des couvertures

Dernière progression innovante sur le marché des couvertures

Étudier l’examen d’estimation et les procédures de marché suivies par les acteurs du marché pour améliorer le développement du marché mondial des couvertures

État d’amélioration régionale du marché Couverture et effet de COVID-19 dans divers domaines

Détail de la chaîne de demande gracieusement, évaluation du marché, moteurs, et ce n’est que la pointe de l’iceberg

Réalise la segmentation globale du marché COUVERTURE :

Par type de matériau (laine, polyester, coton),

Type de produit (couverture régulière, couverture électrique),

Application (Hôpital, Ménage, Hôtel),

Canal de distribution (hypermarchés/supermarchés, commerce électronique, magasins multimarques)

Rapports spécifiques personnalisés au niveau régional et national pour les domaines suivants.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

En conclusion, le rapport sur le marché des couvertures est une véritable source pour accéder aux données de recherche qui devraient faire croître votre entreprise de manière exponentielle. Le rapport fournit des informations telles que des scénarios économiques, des avantages, des limites, des tendances, des taux de croissance du marché et des chiffres. L'analyse SWOT et l'analyse de Porters Five sont également intégrées dans le rapport.

Quelques points de la table des matières

Chapitre 1 Introduction à la couverture et aperçu du marché

1.1 Objectifs de l’étude

1.2 Aperçu de la couverture

1.3 Portée de l’étude

1.3.1 Segments de marché clés

1.3.2 Joueurs couverts

1.3.3 Impact de COVID-19 sur l’industrie Couverture

1.4 Méthodologie de l’étude

1.5 Source de données de recherche

Chapitre 2 Résumé analytique

Chapitre 3 Analyse de la chaîne industrielle

Chapitre 4 Marché mondial des couvertures, par type

Chapitre 5 Marché des couvertures, par application

Chapitre 6 Analyse du marché mondial des couvertures par régions

Chapitre 7 Analyse du marché des couvertures en Amérique du Nord par pays

Chapitre 8 Analyse du marché des couvertures en Europe par pays

Chapitre 9 Analyse du marché des couvertures Asie-Pacifique par pays

Chapitre 10 Analyse du marché des couvertures au Moyen-Orient et en Afrique par pays

Chapitre 11 Analyse du marché des couvertures en Amérique du Sud par pays

Chapitre 12 Paysage concurrentiel

Chapitre 13 Perspectives de l’industrie

Chapitre 14 – Prévisions du marché mondial des couvertures

Chapitre 15 Analyse de faisabilité d’un nouveau projet

