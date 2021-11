Analyse détaillée du marché des applications médicales mobiles en se concentrant sur des acteurs clés tels que SAMSUNG, iHealth Labs, Allscripts, Qualcomm, Cisco | Prévisions 2021-2028

Résumé du marché mondial des applications médicales mobiles :

Le rapport sur le marché mondial des applications médicales mobiles aide à développer une stratégie marketing réussie pour l'entreprise et sert de colonne vertébrale à l'entreprise.

Le rapport sur le marché des applications médicales mobiles examine divers segments sur lesquels on s'appuie pour connaître la croissance la plus rapide dans le cadre de prévision approximatif. Les profils d'entreprise de tous les principaux acteurs et marques qui dominent le marché des applications médicales mobiles avec des mouvements tels que des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et des acquisitions qui à leur tour affectent les ventes, les importations, les exportations, les revenus et les valeurs TCAC sont mentionnés dans le rapport.

Le marché mondial des applications médicales mobiles affichera un TCAC d’environ 27,40% pour la période de prévision 2021-2028.

Selon l’analyse du rapport de marché, les applications médicales mobiles fonctionnent sur les smartphones et autres appareils de ce type. L’objectif principal des applications médicales mobiles est de stocker et d’imager les données des patients, d’effectuer des réservations, de fournir une éducation à la santé et de suggérer des outils et des techniques de gestion de la santé.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des applications médicales mobiles sont la prévalence croissante des maladies infectieuses dans le monde, la concentration accrue sur les progrès technologiques impliqués dans la fabrication de dispositifs médicaux et l’augmentation des dépenses consacrées au développement des infrastructures de santé, en particulier dans le développement économies.

Segmentation globale du marché des applications médicales mobiles :

Sur la base du produit, le marché mondial des applications médicales mobiles a été divisé en epocrates, medscape mobile, iradiologie, centre de soins infirmiers, care360 mobile, STAT ICD-9 LITE, netter\’s atlas d’anatomie humaine et applications EMR.

Sur la base de la catégorie, le marché des applications médicales mobiles est segmenté en applications de gestion des soins, applications de surveillance médicale, applications de santé et de bien-être, applications de santé des femmes, applications de gestion des médicaments et autres.

Sur la base du type, le marché des applications médicales mobiles est segmenté en applications pour appareils non médicaux, applications pour appareils médicaux connectés et applications médicales pour appareils intégrés.

Sur la base de l’application, le marché des applications médicales mobiles est segmenté en glucomètres, moniteurs ECG, tensiomètres, oxymètres de pouls, applications de santé neurologique et mentale, applications de surveillance de l’apnée du sommeil, applications de fitness, applications de référence médicale, applications de bien-être, nutrition applications, applications de dossier de santé personnel, applications de gestion des maladies chroniques, applications de diagnostic, applications de surveillance à distance, applications de rappel et d’alerte, applications de consultation et de conformité, applications de fertilité, applications de grossesse et autres applications.

Sur la base de Therapeutic, le marché des applications médicales mobiles est segmenté en cardiovasculaire, diabète, respiratoire, neurologie et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des applications médicales mobiles est segmenté en prestataires de soins de santé et en payeurs de soins de santé.

Au niveau régional, l’Amérique du Nord domine le marché des applications médicales mobiles en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de prospérer au cours de la période de prévision. Cela est dû au niveau de sophistication actuel des établissements de santé, à la sensibilisation croissante à la gestion des maladies chroniques et à la recrudescence des cas de maladies infectieuses et chroniques. L’APAC, d’autre part, devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison du grand nombre de patients, de l’augmentation des dépenses en infrastructures de santé et de la prise de conscience de la mHealth.

Principaux acteurs clés du marché mondial des applications médicales mobiles :

Medtronic

SAMSUNG

Koninklijke Philips N.V.

iHealth Labs Inc

Propriété intellectuelle d’AT&T.

Allscripts Healthcare LLC

Qualcomm Technologies Inc.

Cerner Corporation.

Doximité inc.

Evolent Santé Inc.

Soins de santé parfaits

Assurance Oscar

Zeste Santé

Société OMRON

Nokia

Systèmes Cisco

TECHNOLOGIES DE LA PISTE D’AÉRODROME INC.

BioTélémétrie Inc.

AliveCor

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché des applications médicales mobiles comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 profils sur les applications médicales mobiles, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché des applications médicales mobiles, principaux moteurs et contraintes

Marché mondial des applications médicales mobiles : table des matières

1 Aperçu du rapport 2021-2028

2 Tendances de croissance mondiale 2021-2028

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse globale du marché des applications médicales mobiles par régions

5 Analyse globale du marché des applications médicales mobiles par type

6 Analyse globale du marché des applications médicales mobiles par applications

7 Analyse globale du marché des applications médicales mobiles par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

Analyse des coûts des 9 fabricants du marché mondial des applications médicales mobiles

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 prévisions du marché mondial des applications médicales mobiles 2021-2028

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

