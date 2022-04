Analyse détaillée du marché des appareils de surveillance du cerveau en se concentrant sur des acteurs clés tels que GE, BD, Medtronic, Siemens, Natus Medical | Prévisions 2022-2029

Synopsis du marché mondial des appareils de surveillance du cerveau:

Un excellent rapport sur le marché des appareils de surveillance du cerveau fournit des statistiques sur l’état actuel de l’industrie en tant que source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les investisseurs intéressés par ce marché. Le rapport joue également un rôle clé dans le maintien de la réputation de l’entreprise et de ses produits. Le document de marché contient toutes les informations, y compris la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements, tout en détaillant ce que font les principaux acteurs en ce qui concerne les lancements de produits, les coentreprises, les développements, les fusions et acquisitions et comment cela affecte le marché en termes des ventes, des importations, des exportations, des revenus et des valeurs CAGR pour le marché.

Le marché mondial des appareils de surveillance du cerveau devrait croître à un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Le rapport d’enquête sur le marché des appareils de surveillance du cerveau fournit un résumé complet de l’étude du marché et de la façon dont il change ou affecte l’industrie de la santé. Ce rapport d’étude de marché a un grand potentiel pour orienter l’entreprise dans la bonne direction en donnant des informations sur les produits, le marché, les clients, les concurrents et la stratégie marketing au bon moment. Une équipe DBMR possède les compétences nécessaires pour servir les clients sur tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, la modélisation d’applications, l’exploration d’opportunités de croissance de niche et de nouveaux marchés. Les lecteurs trouveront ce rapport très utile pour comprendre en profondeur le marché des appareils de surveillance du cerveau.

Selon l’étude de marché, les appareils de surveillance cérébrale sont utilisés pour étudier des conditions telles que les tumeurs cérébrales dans la maladie d’Alzheimer, la sclérose en plaques, l’épilepsie et d’autres maladies. Ces dernières années, le nombre de personnes souffrant de ces maladies a considérablement augmenté. Par conséquent, il devient l’un des principaux moteurs du marché mondial.

Les principaux facteurs clés de la croissance du marché mondial des dispositifs de surveillance du cerveau sont les taux élevés de troubles neurologiques dus à divers facteurs tels que les changements de mode de vie, les changements dans l’environnement social et l’augmentation des niveaux de stress. Les facteurs contribuant à la croissance du marché mondial compromettent le nombre de risques postopératoires d’accidents vasculaires cérébraux. Ces développements ont augmenté la demande d’appareils de surveillance cérébrale automatisés dans les hôpitaux, créant ainsi de nombreuses opportunités pour le marché de comprendre les effets des soins palliatifs et de l’anesthésie.

Analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des appareils de surveillance du cerveau, en raison de la forte adoption de la technologie et de la forte pénétration des appareils mobiles, ce qui a donné à ce marché un avantage sur les autres secteurs. Des cadres réglementaires favorables et des plans de santé abordables favorisent également le marché des équipements de surveillance du cerveau en Amérique du Nord. La croissance importante de la population vieillissante a contribué à la croissance du marché des équipements de surveillance du cerveau en Amérique du Nord.

Principaux acteurs mondiaux :

SOCIÉTÉ DE COUVERTURE DE LA PEAU

Royal Philips SA

Medtronic

COMPAGNIE GENERALE D’ELECTRICITE

Siemens Healthcare Private Limited

Natus Medical Incorporé

Compumedics Limitée

Géodésiques électriques, Inc

CAS Systèmes Médicaux Inc

Surveillance cérébrale avancée

Braun Médical

BD

DePuySynthes Entreprises

Cadwell Industries, Inc.

Société Masimo

Elekta AB

Integra LifeSciences Corporation

Rimed Inc

Yokogawa Electric Corporation

ÉMOTIF

Segmentation globale du marché Dispositifs de surveillance du cerveau :

Segmentation du produit :

Appareils d’électroencéphalographie (EEG)

Appareils de magnétoencéphalographie (MEG)

Appareils Doppler transcrâniens (TCD)

Moniteurs de pression intracrânienne (PIC)

Oxymètres cérébraux

Appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM)

Appareils de tomographie informatisée (CT)

Appareils de tomographie par émission de positrons (TEP)

Dispositifs de surveillance du sommeil

Appareils d’électromyographie (EMG)

Accessoires

Segmentation de la procédure :

Envahissant

Non invasif

Segmentation des applications :

Épilepsie

Démence

La maladie de Parkinson

La maladie de Huntington

Céphalées, AVC

Blessures cérébrales traumatiques

Les troubles du sommeil

Autres maladies

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché des appareils de surveillance du cerveau, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur les appareils de surveillance du cerveau, y compris les produits, les ventes / revenus et Position sur le marché

6 Dispositifs de surveillance du cerveau Structure du marché, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial des appareils de surveillance du cerveau : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des dispositifs de surveillance du cerveau par régions

5 Analyse du marché mondial des dispositifs de surveillance du cerveau par type

6 Analyse du marché mondial des dispositifs de surveillance du cerveau par applications

7 Analyse du marché mondial des dispositifs de surveillance du cerveau par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des dispositifs de surveillance du cerveau

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des dispositifs de surveillance du cerveau 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

