Analyse détaillée de l’étude du marché du séquençage du génome avec prévisions d’ici 2028 | Mises à jour DBMR

Le rapport d’étude de marché est toujours utile aux entreprises ou aux organisations dans tous les domaines du commerce pour prendre de meilleures décisions, résoudre les questions commerciales les plus difficiles et minimiser le risque d’échec. Les outils et techniques les plus avancés ont été utilisés pour structurer ce rapport, tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les études de ce rapport analysent soigneusement l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités, les défis, les risques, les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. De plus, les différents segments du marché pris en compte dans le rapport de marché donnent de meilleures informations sur le marché avec lesquelles la portée du succès est étendue.

Le rapport crédible prend en considération plusieurs facteurs de base, à savoir le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient. Afrique de l’Est. Tout en générant un rapport de marché influent, les données ont été analysées à partir des marchés aux niveaux local, régional et mondial. Une énorme quantité d’informations liées aux entreprises, aux produits et au marché en ce qui concerne les besoins des entreprises ont été rassemblées dans ce rapport pour aider les entreprises à créer de meilleures stratégies.

Marché mondial du séquençage du génome par produit (consommables, systèmes et logiciels, services), technologie (PCR, séquençage, puce à ADN, extraction et purification des acides nucléiques, autres), application (diagnostic, découverte et développement de médicaments, médecine de précision, agriculture et recherche animale, Autres), utilisateur final (centres de recherche, instituts universitaires et gouvernementaux, hôpitaux et cliniques, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances de l’industrie et Prévisions jusqu’en 2026

Analyse du marché : marché mondial du séquençage du génome

Le marché mondial du séquençage du génome devrait atteindre une valeur estimée à 47,97 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC substantiel de 13,95 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette hausse du marché peut être attribuée à la hausse des dépenses publiques, à l’augmentation des applications de la génomique et à la baisse des coûts de séquençage.

Analyse concurrentielle : marché mondial du séquençage du génome

Le marché mondial du séquençage du génome est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché du séquençage du génome pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché: marché mondial du séquençage du génome

Peu des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché du séquençage du génome sont Thermo Fisher Scientific, Illumina, Inc., QIAGEN, Eurofins Scientific, Agilent Technologies, Inc., Oxford Nanopore Technologies., F. Hoffmann-La Roche Ltd., Bio- Rad Laboratories, Inc., BGI, Danaher., GENERAL ELECTRIC COMPANY, Eppendorf AG, Abbott, LI-COR, Inc., Siemens, PerkinElmer Inc., Macrogen Inc., DNASTAR, Geneious, Myriad Genetics, Inc., entre autres.

Définition du marché : marché mondial du séquençage du génome

Le séquençage du génome est le processus de cartographie et de séquençage de l’ADN unique d’une personne. Le génome représente le plan complet du corps humain d’une personne. Le séquençage du génome aide à identifier toute variation significative des gènes, qui sont un faisceau d’ADN, dans le corps d’une personne qui peut provoquer une maladie ou augmenter la probabilité d’une maladie. Il peut être utilisé pour trouver des informations sur le génome de presque tout, y compris les bactéries, les plantes et les animaux. Il a sa large applicabilité dans l’industrie médicale et pharmaceutique.

Facteurs de marché

L’augmentation du financement et de l’initiative du gouvernement pour promouvoir le séquençage du génome et son applicabilité variée dans de nombreux projets accélère la croissance de ce marché

La réduction des coûts de séquençage du génome dope encore la croissance de ce marché

Applicabilité croissante des génomes dans divers domaines, notamment le diagnostic, la recherche animale, l’agriculture, la découverte de médicaments, les aliments et les boissons, etc.

Avec l’évolution de l’environnement des opérations et les progrès technologiques, plusieurs nouvelles opportunités ont été créées, entraînant ainsi l’entrée de nouveaux acteurs et start-ups qui favoriseraient la croissance de ce marché.

Contraintes du marché

Coût élevé et coûteux des équipements de génome

Manque de professionnels qualifiés

Segmentation : marché mondial du séquençage du génome

Par produit et services

Consommables

Systèmes et logiciels

Prestations de service

Par technologie

Séquençage

Micropuce

Extraction et purification d’acide nucléique

Autres technologies

Par application

Diagnostique

Découverte et développement de médicaments

Médecine de précision

Agriculture et recherche animale

Autres applications

Par utilisateur final

Pédiatrique Centres de recherche Instituts universitaires et gouvernementaux Hôpitaux & Cliniques Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques Autres utilisateurs finaux



Développements clés sur le marché :

En novembre 2018, Illumina Inc., les géants du séquençage du génome, acquiert Pacific Biosciences, un développeur et fabricant de séquençage de gènes. Avec cette acquisition, elle combinerait son propre séquençage court du génome/ADN avec la technologie de séquençage à lecture longue de Pacific Biosciences afin de maintenir sa position dominante sur le marché des génomes et de continuer à rester le leader du marché. Elle pourrait ainsi pénétrer un nouveau marché, notamment dans le domaine des maladies rares et non diagnostiquées, élargissant ainsi sa clientèle et apportant des solutions et des services innovants à ses clients.

En juin 2017, GATC Biotech AG, une société leader dans le séquençage du génome, a été acquise par Eurofins, le leader mondial pionnier des tests bio-analytiques, y compris les tests ADN et génomiques. Avec cette acquisition, Eurofins élargirait son portefeuille de produits et servirait mieux ses clients actuels et futurs en renforçant ses tests de génomique et de séquençage génomique en acquérant le leader du marché des génomes.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial du séquençage du génome sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

