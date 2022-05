Analyse détaillée de l’étude du marché des technologies de la santé numérique avec prévisions d’ici 2028 | Mises à jour DBMR

Le rapport d’étude de marché est toujours utile aux entreprises ou aux organisations dans tous les domaines du commerce pour prendre de meilleures décisions, résoudre les questions commerciales les plus difficiles et minimiser le risque d’échec. Les outils et techniques les plus avancés ont été utilisés pour structurer ce rapport, tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les études de ce rapport analysent soigneusement l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités, les défis, les risques, les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. De plus, les différents segments du marché pris en compte dans le rapport de marché donnent de meilleures informations sur le marché avec lesquelles la portée du succès est étendue.

Le rapport crédible prend en considération plusieurs facteurs de base, à savoir le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient. Afrique de l’Est. Tout en générant un rapport de marché influent, les données ont été analysées à partir des marchés aux niveaux local, régional et mondial. Une énorme quantité d’informations liées aux entreprises, aux produits et au marché en ce qui concerne les besoins des entreprises ont été rassemblées dans ce rapport pour aider les entreprises à créer de meilleures stratégies.

Analyse du marché : marché mondial des technologies de santé numérique

Le marché mondial des technologies de santé numérique devrait passer de sa valeur estimée initiale de 44,32 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 62,07 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 4,3 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette hausse de la valeur marchande peut être attribuée à l’augmentation du nombre d’utilisateurs de smartphones.

Téléchargez un exemple de rapport exclusif (PDF de 350 pages avec tous les graphiques et graphiques connexes) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-digital-health-technologies-market&pm

Analyse concurrentielle : marché mondial des technologies de santé numérique

Le marché mondial des technologies de santé numériques est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des technologies de santé numériques pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché: marché mondial des technologies de santé numérique

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché des technologies de santé numériques sont Koninklijke Philips NV (Europe), AT&T Intellectual Property. (États-Unis), Cerner Corporation (États-Unis), Athenahealth (États-Unis), Qualcomm Technologies, Inc. (États-Unis), BioTelemetry, Inc (États-Unis), McKesson Corporation (États-Unis), eClinicalWorks, Agfa-Gevaert Group (États-Unis), Allscripts (États-Unis ), Epic Systems Corporation (États-Unis), GENERAL ELECTRIC (États-Unis), Abbott (États-Unis), CardioNet (États-Unis), Bosch Healthcare Solutions GmbH (Allemagne), Bayer AG (Allemagne), F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suisse), Johnson & Johnson Services, Inc., GlobalMed (États-Unis), Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine), OMRON Corporation (Japon), entre autres

Définition du marché : marché mondial des technologies de santé numérique

La technologie numérique de la santé est le mélange des technologies numériques et génomiques. Ces technologies sont utilisées pour la santé et les soins de santé pour améliorer l’efficacité de la prestation des soins de santé, pour rendre les médicaments plus précis et efficaces. Ces technologies comprennent le matériel et les logiciels, car il s’agit du développement de systèmes de santé interconnectés pour améliorer l’utilisation des technologies informatiques.

Selon la National Health Insurance Company des Émirats arabes unis, 325 000 applications de santé étaient disponibles en 2017 et environ 3,6 milliards d’applications ont été téléchargées par les utilisateurs la même année dans le monde. Ce nombre important agit comme une croissance du marché.

Facteurs de marché

Adoption des technologies m-santé pour la surveillance de la santé, cela agit comme un moteur du marché.

Les progrès technologiques dans le domaine de l’informatique de la santé agissent comme un moteur du marché.

Contraintes du marché

Exigence élevée en matière de dépenses et d’entretien, cela agit comme une contrainte du marché

Problèmes de sécurité concernant les données de gestion, cela agit comme une contrainte du marché

Développements clés sur le marché :

Dans Qualcomm Technologies International a annoncé qu’ils obtiennent un support pour l’Assistant Google et Google Fast Pair sur la plate-forme de casque intelligent Qualcomm®.

En avril 2018, Koninklijke Philips NV et Digital Health China ont lancé SHINEFLY, une plateforme d’applications et de services de téléradiologie, qui offre une solution cloud personnalisable et évolutive pour la gestion des images afin de stocker, visualiser, récupérer et analyser des images médicales à distance.

Table des matières – Instantané

– Résumé

Chapitre 1 Aperçu de l’industrie

Chapitre 2 Concurrence de l’industrie par les fabricants

Chapitre 3 Part de marché de la production de l’industrie par régions

Chapitre 4 Consommation de l’industrie par régions

Chapitre 5 Production de l’industrie, revenus, tendance des prix par type

Chapitre 6 Analyse de l’industrie par applications

Chapitre 7 Profils d’entreprise et chiffres clés des activités de l’industrie

Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication de l’industrie

Chapitre 9 Canal de commercialisation, distributeurs et clients

Chapitre 10 Dynamique du marché

Chapitre 11 Prévisions de l’industrie

Chapitre 12 Résultats de la recherche et conclusion

Chapitre 13 Méthodologie et source de données

Pour plus d’informations, obtenez GRATUITEMENT une table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-digital-health-technologies-market&pm

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des technologies de santé numériques sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation)

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contactez :

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel @ Corporatesales@databridgemarketresearch.com