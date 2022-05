Analyse détaillée de l’étude du marché des services NGS avec prévisions d’ici 2028 | Mises à jour DBMR

Le rapport d’étude de marché est toujours utile aux entreprises ou aux organisations dans tous les domaines du commerce pour prendre de meilleures décisions, résoudre les questions commerciales les plus difficiles et minimiser le risque d’échec. Les outils et techniques les plus avancés ont été utilisés pour structurer ce rapport, tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les études de ce rapport analysent soigneusement l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités, les défis, les risques, les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. De plus, les différents segments du marché pris en compte dans le rapport de marché donnent de meilleures informations sur le marché avec lesquelles la portée du succès est étendue.

Marché mondial des services NGS par type (séquençage ciblé / panels de gènes, ARN-Seq, séquençage de novo, séquençage d’exome, CHiP-Seq, séquençage du génome entier, méthyl-Seq, autres services), technologie (séquençage par synthèse, séquençage de semi-conducteurs ioniques , séquençage en temps réel d’une seule molécule, séquençage de nanopores), application (diagnostic, découverte de médicaments, découverte de biomarqueurs, génétique microbienne, agriculture et recherche animale, autres applications), utilisateur final (instituts universitaires et gouvernementaux et centres de recherche, hôpitaux et cliniques , sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, autres utilisateurs finaux), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Principaux concurrents du marché :

Peu des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché mondial des services NGS sont Illumina, Inc., BGI, Eurofins Scientific, PerkinElmer Inc., Macrogen Inc., DNA Link, Inc., Genotypic Technology Pvt Ltd, WuXi AppTec, GENEWIZ, Takara Bio Inc., SciGenom Labs Pvt. Ltd, Theragen Etex Co., Ltd., LGC Biosearch Technologies, Oxford Gene Technology, Sysmex Inostics, Zymo Research, Source BioScience, Novogene Corporation, entre autres.

Analyse du marché : marché mondial des services NGS

Le marché mondial des services NGS enregistre un TCAC sain de 21,50 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette hausse du marché peut être attribuée au faible coût du séquençage et à l’avancement des technologies NSG. Les services NGS auprès de divers utilisateurs finaux augmentent en raison de ces facteurs.

Définition du marché : marché mondial des services NGS

NGS signifie séquençage de nouvelle génération ; il est également connu sous le nom de technologie de séquençage massivement parallèle. NGS permet aux chercheurs d’effectuer une grande variété d’applications telles que l’évolutivité, la vitesse et le débit ultra-élevé et d’étudier les systèmes biologiques à un niveau jamais atteint auparavant. NGS permet aux chercheurs de séquencer rapidement des génomes entiers.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des services NGS est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des services NGS pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Facteurs de marché

Haute précision et vitesse, faible coût et résultats précis sont les moteurs de ce marché

Réduire le prix du séquençage contribue à la croissance du marché

L’adoption du NGS par les instituts universitaires et les laboratoires de recherche stimule également la croissance du marché

Les progrès technologiques dans les technologies NGS alimentent la croissance du marché

Contraintes du marché

L’installation dans les hôpitaux et les universités d’installations de séquençage internes freine la croissance du marché

La montée des problèmes éthiques liés à ce domaine devrait limiter la croissance du marché

Développements clés sur le marché :

En juillet 2019, Biodesix, Inc. et Thermo Fisher Scientific ont conclu un accord pour fournir un test de séquençage de nouvelle génération pour les solutions de diagnostic compagnon à base de sang dans le cancer. Il n’a pas encore été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis Cet accord aidera les patients atteints de cancer en se concentrant sur une solution basée sur le NGS

En juin 2019, Agendia déclare l’étude en libre accès validant l’utilisation des diagnostics moléculaires MammaPrint et BluePrint utilisant la technologie de séquençage de nouvelle génération pour l’ARN ciblé. Cela aidera à comprendre les complexités du cancer du sein à un stade précoce et les stratégies de traitement

Segmentation : marché mondial des services NGS

Par type

Séquençage ciblé/panels de gènes

ARN-Seq

Encore une fois le séquençage

Séquençage de l’exome

CHiP-Seq

Séquençage du génome entier

Méthyl-Seq

Autres services

Par technologie

Séquençage par synthèse (SBS)

Séquençage des semi-conducteurs ioniques

Séquençage en temps réel d’une seule molécule (SMRT)

Séquençage des nanopores

Par demande

Diagnostique Oncologie La santé reproductive Maladies infectieuses Maladies génétiques rares Autres

Découverte de médicament

Découverte de biomarqueurs

Génétique microbienne, agriculture et recherche animale

Autres applications (recherche marine, recherche sur les biocarburants, médecine légale, sécurité alimentaire et études phylogéographiques et phylogénétiques)

Par utilisateur final

Instituts universitaires et gouvernementaux et centres de recherche

Hôpitaux & Cliniques

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Autres utilisateurs finaux (OBNL, organisations d’agrogénomique et entreprises de génomique grand public)

